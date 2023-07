📩 BOLETÍN | Táctica, trabajo y vacaciones

Hola.

Me voy de vacaciones. Este es el último boletín antes de quitarme de en medio unas semanas. La verdad es que me da mucha pena tener que dejarlo ahora porque la actualidad está muy interes… No. Es broma No me da ninguna pena. Hay ganas y hay necesidad de descansar. Espero que tú tengas también tu momento este verano.

Pero tú has venido aquí a hablar de noticias, no de mis vacaciones, así que… Agarra un gazpacho fresquito debajo de una sombrilla tranquila… perdón, perdón, que me pueden las ganas. Café. Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

El verano de la táctica

Las piezas ya están colocadas sobre el tablero y ahora cada uno tiene su táctica de juego. La de Feijóo va evolucionando: como parece confirmarse que sus barones no van a cortarle el cuello inmediatamente y que si no comete errores graves puede quedarse como líder de la oposición un tiempo, él ya puede empezar a pensar no solo en cómo protegerse internamente, sino en desgastar al PSOE durante el verano. Su jugada: intentar convencer al rey de que le proponga para una investidura, aunque vaya a ser fallida. ¿Por qué? Aquí lo explica con todo detalle jurídico Esther Palomera, pero resumiendo: porque eso activaría una cuenta atrás y obligaría a Pedro Sánchez a negociar una investidura alternativa en menos de dos meses, que es lo que marca la Constitución.

La táctica del PSOE es ir lento, que Junts vaya macerándose en el optimismo de la izquierda de que habrá Gobierno de coalición. Mientras, hace los primeros acercamientos : es probable que facilite a ERC y Junts la formación de un grupo parlamentario propio a pesar de que no tienen escaños suficientes; un apaño muy habitual en cada legislatura que ahora cobra otro significado.

es ir lento, que Junts vaya macerándose en el optimismo de la izquierda de que habrá Gobierno de coalición. Mientras, : es probable que facilite a ERC y Junts la formación de un grupo parlamentario propio a pesar de que no tienen escaños suficientes; un apaño muy habitual en cada legislatura que ahora cobra otro significado. La táctica de Vox es pedir un tamayazo, llamar al transfuguismo de varios diputados del PSOE para que voten a Feijóo y eviten más pactos con el independentismo. La dirección de Feijóo dice que eso no lo van a promover ellos, pero Ayuso (que por sistema intenta nunca jamás llevarle la contraria a Vox) dice que por qué no. El más crítico de los dirigentes del PSOE con Pedro Sánchez, Emiliano García-Page, dice que a él no le busquen para eso.

Catalunya y Euskadi salvando España. De las muchas paradojas que tiene la política española, esta no está nada mal: si no fuera por los votantes de Euskadi y de Catalunya, muchas veces criticados hasta por parte de la izquierda española, Vox muy probablemente se sentaría hoy en el Consejo de Ministros y Santiago Abascal sería vicepresidente del Gobierno. Si Catalunya y Euskadi fueran independientes, la derecha arrasaría en España.

Hoy en el podcast, hablamos de Vox. De su historia, de cómo poco a poco, peldaño a peldaño, fue ganándole terreno a la democracia española hasta subirse a una ola que parecía imposible de esquivar. En otros países esa ola rompió de lleno contra el sistema. En España, Vox ha fracasado en su momento más importante. ¿Por qué?

Fin de temporada. El próximo lunes publicaremos el último capítulo de esta segunda temporada de Un tema Al día. Yo me voy de vacaciones pero durante todo el verano podrás seguir escuchando contenido interesante en nuestro canal de las plataformas de audio. Compartiremos capítulos de otros podcasts que nos gustan y recuperaremos algunos de los mejores episodios de los últimos meses.

Aquí contamos algunas cosas fantásticas de esta segunda temporada del podcast: presumimos de vosotros, que sois la mejor comunidad de lectores/oyentes que se puede tener; y contamos que en un año hemos duplicado la audiencia. Sois una barbaridad de gente la que ya lo tenéis metido en vuestra rutina, más de 85.000 suscriptores. Somos el daily líder en las plataformas de audio. Así que gracias. ¡Aprovecha el verano para correr la voz!

Venga, retomo el hilo, que hoy estoy disperso. ¿Te he dicho que hoy me voy de vacac... Vale, vale, perdón, sigo.

Te cuento una buena noticia: España ha alcanzado el máximo histórico de 21 millones de trabajadores. En el segundo trimestre del año, se han vuelto a batir los récords de empleo y de caída del paro. Y la letra pequeña es aún mejor: las profesiones que tiran del carro son científicas, no solo vinculadas a la hostelería. Mira:







La mala noticia económica nos llega desde Bruselas: el Banco Central Europeo aprieta las tuercas otra vez y sube otros 0,25 puntos los tipos de interés. Están como en 2008. Como dice Iñigo Sáenz de Ugarte, la presidenta del BCE es más peligrosa para Pedro Sánchez que Ayuso o Feijóo, porque puede acabar ahogando el buen rendimiento económico español.

No es normal. Este mes que termina es ya el mes más caluroso desde que el ser humano se puso a medir las temperaturas. No hay registros históricos de tres semanas consecutivas de olas de calor tan intensas y solapadas en Asia, América y Europa. Justo yo hoy siento cierto fresquito por la ventana, pero mi comentario cuñado no desactiva una realidad de esta magnitud: los sistemas de corrientes marinas del Atlántico van camino del colapso.

No me quiero ir así, con este mal rollo que nos deja siempre el fracaso ante el cambio climático. Así que te propongo dos cosas: una, que no te pierdas lo que ha dado de sí una sorprendente sesión en el Congreso de EEUU en la que un antiguo jefe de inteligencia del Ejército ha asegurado que el Estado oculta información sobre material extraterrestre, OVNIs y cuerpos no-humanos.

La otra, que echemos un último Trivial, edición verano.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué palacio donado al Estado para la creación de un museo acabó como residencia de verano de la Familia Real española?

Rosa - ¿En qué serie de televisión ha basado el PP parte de su campaña aprovechando la fecha de las elecciones?

Amarillo - ¿Qué hicieron juntos en Palomares (Almería), casi desnudos, el embajador de EEUU y Manuel Fraga en el año 1966?

Marrón - ¿Cuál es el nombre de pila del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el Gobierno de Zapatero que acabó en el núcleo duro de Pablo Iglesias en Podemos?

Verde - ¿Qué especie animal tiene variantes como la ‘huevo frito’ o la ‘carabela portuguesa’, cada vez más habituales en la costa española?

Naranja - ¿Cuántos años pasarán entre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y los Juegos Olímpicos de París 2024?

Respuestas

Azul - El Palacio de Marivent

Rosa - Verano Azul

Amarillo - Bañarse en la playa

Marrón - Julio

Verde - Medusas

Naranja - Tres.

Pues ya estaría Voy cerrando el ordenador. Ha sido un placer acompañarte durante estos meses en los que ha pasado de todo. Nos leemos de nuevo en septiembre, si no hay antes alguna convocatoria sorpresa de elecciones o algo.

Te quedas en manos de mis compañeros de elDiario.es, que ya se están turnando para que no te falte información durante el mes de agosto.

¡Un abrazo!

Juanlu.