Una buena noticia

Algunos lectores nos escriben pidiendo alguna buena noticia entre tanta alarma por el coronavirus. Aquí va una: los brotes de Covid-19 se han reducido un 38% en las residencias de mayores durante el mes de enero. La caída coincide con la campaña de vacunación y son datos registrados mientras los contagios de la tercera ola se multiplicaban, así que podemos interpretar que la vacuna ya está salvando muchas vidas en España.

Aunque el número de muertes diarias sigue subiendo, se confirma la clara tendencia a la baja de los contagios, lo que acabará por hacer caer el número de fallecimientos en unos días. Como cada semana, tenemos los datos de incidencia del virus por municipio.

España no va a ponerle la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años, así que llevamos varios días preguntándonos a quién se inyectarán las dosis de este laboratorio que ya han llegado. Ya hay respuesta: trabajadores de Instituciones Penitenciarias, fisioterapeutas, personal de farmacia, forenses, profesores de educación infantil y primaria, policías, militares y bomberos. Algunas comunidades ya preparan grandes espacios públicos para lo que debe ser una vacunación masiva, paralela a la que se sigue realizando a personas mayores con las dosis de Pfizer y en menor medida de Moderna.

Ahora, lo siento, vuelvo a una mala noticia.

***

Sudáfrica ha tenido que dejar de vacunar

La variante del virus identificada en Sudáfrica convierte a la vacuna de AstraZeneca, la única de la que disponen, en casi inútil: solo es efectiva en el 10% de los casos. Los laboratorios ya trabajan en ver cómo pueden modificar las vacunas para adaptarse a la mutación.

Informe Wuhan. La cepa original del coronavirus viene de un animal, pero no sabemos cuál, y no hay ningún tipo de indicio de que haya sido liberado a propósito en un laboratorio chino. Son dos de las conclusiones de la misión de la OMS en Wuhan para investigar el origen de la pandemia.

El golpe de la Covid-19 sobre países en vías de desarrollo puede ser devastador. Según los expertos, la lucha contra la pobreza extrema ha perdido durante este año lo ganado durante décadas.

Quién es Enrique López

Si tu adicción a la información política es moderada o no manejas en profundidad los nombres de la política madrileña, es muy probable que no conozcas a Enrique López, que tampoco tiene un nombre memorable. No pasa nada, para eso está nuestro compañero Marcos Pinheiro, que te lo cuenta en este perfil lleno de perlas.

Aunque Enrique López no sea tan conocido como otros, su papel en el actual Partido Popular es crucial. Además de ser consejero de Justicia del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, es el hombre en la sombra que hace de enganche entre la dirección de Pablo Casado y el Poder Judicial.

Enrique López era juez de la Audiencia Nacional cuando en 2017 medió para que el abogado del PP pudiera reunirse en varias ocasiones con un empresario amigo de Luis Bárcenas. Pocos años después, López está en la Junta Directiva del PP, es consejero autonómico y se le atribuyen los trabajos de fontanería para que el PP siga bloqueando la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Otro Impeachment a Trump

Ha comenzado en el Senado el proceso de impeachment a Donald Trump, ese mecanismo que tienen en EEUU para juzgar desde el poder legislativo a los presidentes y forzarles a dejar el cargo. Se acusa a Trump de alentar a la violencia justo antes del asalto al Capitolio para impedir que Biden fuera designado ganador oficial de las elecciones. Durante la sesión del Senado de esta madrugada se ha emitido un vídeo que resume lo que pasó bastante bien y deja a Trump bastante mal.

Lo mismo todo esto te resulta confuso. ¿Pero cómo van a hacerle un impeachment a Trump si ya no es presidente? Bueno, pues está pasando y, sí, toda esta operación tiene una importancia sobre todo simbólica. Trump es el primer presidente en enfrentarse dos veces a un impeachment, aunque, como pasó con el anterior, esta vez también tiene pinta de superarlo y siempre podrá decir que es el primer presidente en resistir a dos intentos de reprobación.

Si quieres saber más, tienes las claves aquí.

***

Que no se te pase

Ley Trans. El PSOE busca una alternativa a los informes psicológicos o médicos para certificar el cambio de sexo en la nueva Ley Trans. Moncloa intenta dar forma a un punto intermedio entre una autodeterminación de género sin más requisitos que la voluntad y el estigma que supone la ley actual.

Contaminación. Las partículas que viajan en los gases que recalientan el planeta causan el 20% de las muertes prematuras en el mundo.

Vox está probando a subir el tono (más) contra la inmigración en Catalunya, a ver qué pasa. Lo explica El Confidencial. Qué puede salir mal.

¿Has comprado algún mueble durante la pandemia? No eres el único.

Cicatriz de fuego y otras fotos en plena naturaleza. Hemos hecho una fotogalería con las fotos premiadas por el Museo de Historia Natural de Londres.

***

Todo es política

Tiburón. Me hace mucha gracia esto que propone nuestra colaboradora Elena Álvarez Mellado en Twitter: ver esta secuencia de Tiburón como si en vez de hablar de un tiburón estuvieran hablando de la gestión del coronavirus y el dilema entre los científicos y los gestores políticos. “Tenemos que salvar el verano”. Visionarios.

Hemos tenido Superbowl, la gran final de la competición de fútbol americano, y siempre se habla de lo caro que es meter un anuncio y lo buenos que son los conciertos, pero no siempre de los gestos sociales, que también los hay. Hemos traducido el poema de Amanda Gorman, protagonista en los prolegómenos del partido.

Febrero sin Carnaval. Si no vives en un sitio muy carnavalero a lo mejor nunca te has parado a analizar la carga política que hay muchas veces en las letras de chirigotas, comparsas o murgas. Cádiz todavía llora la muerte en 2019 del letrista Juan Carlos Aragón, y puede ser un buen sitio por el que empezar. Aquí una selección de vídeos que hizo Verne y un hilo del periodista Jorge Dercarlini. Mis favoritos: Los Yesterday (1999).

