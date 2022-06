📩 BOLETÍN | Si está desesperado, pulse 1

Increíble que sea junio ya. Buenos días.

Qué desesperante es cuando llamas a un teléfono de atención al cliente y acabas perdido entre menús imposibles. Escuchas las opciones, pulsas 5. Tecleas el DNI en el teléfono. Diga en qué podemos ayudarle. Lo siento, no le he entendido. Diga en qué podemos ayudarle. ¿Ha dicho “contratación”? No. Llame de nuevo más tarde.

El Gobierno acaba de sacar adelante el anteproyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entre otras cosas obligará a las empresas a que la espera máxima de sus clientes al teléfono sea de tres minutos. Puedes darle salida a la llamada con una centralita-robot, pero en cualquier momento se podrá pedir ser atendido por un operador real. También establece plazos para restaurar servicios básicos como la luz o el gas. Más detalles.

Dame más gasolina. Lo dejó caer una de sus ministras hace unos días y Pedro Sánchez lo señala directamente: el Gobierno está “abierto” a prorrogar las bonificaciones a la gasolina más allá del 30 de junio.

Dinero y Youtube

El Gobierno de Rajoy se inventó una manera de que los delincuentes fiscales tuvieran el perdón de la ley y aquí no ha pasado nada: la amnistía fiscal. A cambio de pagar una pequeñísima parte de lo defraudado, cualquier delincuente fiscal que hubiera ocultado dinero en el extranjero para no pagar impuestos podría traérselo a España. Pero la norma también incluía mecanismos más duros contra aquellos que no pudieran acreditar el origen legal del dinero. La pelota ha ido rebotando por varios tribunales y ahora el Supremo tiene que decidir y marcar precedente: tiene en su mano diez años de sanciones a unas 5.000 personas con dinero fuera de España.

Otra sentencia del Supremo acaba de confirmar una condena peculiar : un youtuber tendrá prohibido durante cinco años subir cualquier vídeo a YouTube por humillar a una persona sin techo para una grabación.

Juicio mediático en la era TikTok

Tengo que confesar que no he seguido nada del juicio más mediático del momento, que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard. Se acusan de difamación y violencia en el tiempo que fueron pareja. Pero hacer este capítulo del podcast sobre cómo las redes sociales se han convertido en una guerra de bandos alrededor del juicio me ha resultado muy interesante.

Que no se te pase

En el capítulo de hoy

Los Borbones . Se estrenó anoche en La Sexta una serie documental de seis episodios sobre la historia reciente de la monarquía española. Un potente ejercicio de documentación que nos lleva desde la coronación, la abdicación y las mujeres hasta el dinero oculto. Cuando se ve todo junto, es especialmente escandaloso. Lo dirigen Ana Pastor y Aitor Gabilondo, y se puede ver también en AtresPlayer.

Hoy celebramos el I Encuentro de Periodismo Europeo organizado por elDiario.es y The Guardian, con presencia de responsables de varios medios de diferentes países de Europa. Desde mediodía tienes debates que puedes seguir en streaming aquí.

