Doble dosis de ética Borbón

Juan Carlos de Borbón se ha saltado las normas de la Casa Real, a la que sigue perteneciendo como rey emérito, al aceptar los 4,4 millones de euros que le han ‘prestado’ unos ‘amigos’ para regularizar su deuda con Hacienda.

En 2015, cuando los grandes temas políticos eran la regeneración, la transparencia y la nueva política, cuando Urdangarin ya veía venir la condena y un año después de la abdicación de su padre, Felipe VI aprobó una normativa de Transparencia para los miembros de la Casa Real.

El punto 4.1 de ese código ético, que se puede consultar en la web de la Casa Real, dice:

"Los miembros de la Familia Real no aceptarán préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general."

Tanto si el dinero que ha recibido el rey para poder pagar a Hacienda es un préstamo a interés muy bajo, como publicó El País, como si es una donación disfrazada de préstamo (cosa que sería también una irregularidad), Juan Carlos de Borbón no ha cumplido con la normativa de la Casa Real diseñada por su propio hijo.

“¿Qué más hace falta para retirar a Juan Carlos de Borbón cualquier honor?“, se pregunta Ignacio Escolar. “¿Sigue en vigor esta normativa o era pura propaganda?”.

Y las infantas, vacunadas. La segunda dosis de ética Borbón nos viene por parte de las hermanas del rey. Cristina y Elena se han vacunado contra el coronavirus en Emiratos Árabes Unidos durante una visita a su padre, que también está vacunado, según El Confidencial y El Español. Las infantas han viajado a una dictadura y se han administrado una vacuna para la que tendrían que haber esperado meses en Europa. Las infantas ya no son formalmente parte de la Familia Real (son familia, pero no Familia con mayúscula institucional) y la Casa Real dice que no tiene por qué hacer comentarios.

También habría recibido este privilegio en forma de inyección otro personaje en las tramas subterráneas del rey emérito, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Repunta la curva europea

Por primera vez en casi dos meses, los datos globales de la pandemia vuelven a empeorar. En España vivimos una bajada casi radical de los datos en sitios como Extremadura, pero no hay que confiarse: en otros países europeos con medidas incluso más restrictivas, los casos vuelven a subir. Te dejo aquí un gráfico pero échale un ojo al resto en esta radiografía:







Estos datos, cruzados con la ya tradicional falta de unión en la Unión Europea, está provocando un nerviosismo que empuja a varios países a ir por libre a pesar de todo lo pactado. Austria y Dinamarca están llegando a acuerdos con laboratorios de Israel para que les fabriquen más dosis; los gobiernos de Polonia, Hungría y Eslovaquia están negociando con China y Rusia para comprarles su vacuna, en teoría vetadas por la Comisión Europea.

Paracetamol. El Ministerio de Sanidad ha recomendado a las personas que se están vacunando con AstraZeneca (policías, bomberos, profesores…) que se tomen un paracetamol antes de la inyección. Todavía no hay datos oficiales en España, pero parece que esta vacuna puede producir algo de fiebre como efecto leve secundario. En Madrid, un centenar de profesores ha pedido la baja por malestar.

***

Que no se te pase

Expropiación. El Gobierno de Baleares, presidido por el PSOE, ha aprobado la expropiación de 56 viviendas vacías que pertenecen a grandes propietarios. Las destinará a alquiler social.

El vídeo de Whatsapp. Se ha viralizado muchísimo en las últimas semanas el vídeo de una mujer joven que sin identificarse te hace un resumen de lo que hemos sufrido con la pandemia para luego proclamar que “España necesita un capitán”. Te contamos lo que sabemos de este vídeo, de los trucos que usa y de sus intenciones.

Tenemos el sumario del Barçagate donde aparecen las claves para el caso contra Bartomeu: la directiva del FC Barcelona camufló como gastos de formación de la cantera pagos a la empresa que desprestigiaba en redes sociales a rivales del presidente.

Curas kikos. Cada vez hay menos curas en España, y los que hay son cada vez más conservadores. ¿Por qué? Entre otras cosas porque uno de cada cinco seminaristas ya sale del grupo ultrarreligioso conocido como ‘los Kikos’.

Cansados de Zoom. La vista, la espalda, la dificultad para mantener una conversación compleja, estás silenciado, espera que el niño me llora, maldito wifi, estás silenciado, la misma conversación por triplicado, espera que no te oigo, ahora sí, no, estás silenciado. Una investigación llega a conclusiones sobre “la fatiga de las videollamadas” que ya sentimos.

La primera alcaldesa. En un pueblo de Zaragoza han sido hallados los restos de María Domínguez, la primera alcaldesa democrática de España, fusilada por los franquistas en 1936.

Ha fallecido en accidente de moto el cantante Álex Casademunt, muy popular por haber participado en la primera edición de Operación Triunfo.

***

Todo es política

Liberad a Britney Spears. De adolescente sexualizada a icono del pop noventero, de desmadre con patas a juguete roto. Y ahora, mujer de 39 años tutelada por su padre. No me puede interesar menos la música de Britney Spears (bueno, claro que la he bailado) y no me puede interesar más lo que su historia nos cuenta sobre la industria musical. Si quieres saber más, hay un documental y puedes leer una buena reseña.

Bridget Jones. Otro mito de los 90. La primera novela de Bridget Jones celebra este año su 25 cumpleaños. Luego vinieron las películas. ¿Bridget era feminista? ¿Lo sería hoy? Aquí se lo pregunta Carmen López.

Actriz y víctima de bullying. La actriz Paula Usero tiene 29 años. Ha hecho cine y teatro, y sobre todo es conocida por su papel en la novela Amar es para siempre, con más de mil capítulos en Antena 3. Usero habla en El Confidencial del bullying que sufría en el instituto por ser actriz.

