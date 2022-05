📩 BOLETÍN | Inflamable

Vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Fragmentos

La izquierda española está cosida al Gobierno con hilos muy finos. La estabilidad del Ejecutivo y el resultado de las elecciones de 2023 dependen en parte de si esos fragmentos resisten los zarandeos que vienen. Por un lado, el PSOE y Moncloa exploran aquello de la geometría variable que se inventó Zapatero también por necesidad: dependiendo de la ley, se buscan unos apoyos u otros en el Congreso. Es una fórmula que te permite autonomía pero también eleva las tensiones con los socios prioritarios y, en este caso, de coalición. No votar lo mismo en una ley del Gobierno, como pasó la semana pasada, es cruzar un rubicón.

Hoy miramos hacia el espacio que se construye alrededor de Yolanda Díaz. A los partidos que ya existen (Podemos, IU, Más País…) se les está haciendo larga la espera y avanzan con dificultad en su reconciliación y confluencia. Hasta que la vicepresidenta no pise el acelerador, pueden producirse más heridas que acuerdos. Mi compañero Íñigo Aduriz hace repaso de lo que ocurre en varias comunidades autónomas.

La derecha, claro, no lo pondrá fácil. La patronal y el PP ya empiezan a activar un nuevo frente contra el plan del Gobierno para las pensiones. La CEOE ya habla de “ruina” del sistema público, para ir calentando el ambiente.

Entrevista con Bill Gates

Ahí estamos, entrevistando a Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo que ahora dedica parte de su inmensa fortuna a innovación sanitaria de primer nivel y a proyectos de salud pública en países pobres. Estuvo 24 horas en España e hizo hueco para elDiario.es, el único medio que ha podido hablar con él. Hace dos años y medio, antes de la pandemia, ya le entrevisté en Lyon, le pregunté por las contradicciones de la filantropía y el adolescente friki que hay en mí no pudo resistirse a revisitar sus tiempos en Microsoft.

Esta vez le pregunto por la próxima pandemia, por el abuso comercial de las farmacéuticas, sobre desigualdad y también por los bulos que le señalan como “el Doctor Malvado” (así lo expresa él mismo) de la Covid-19. Aquí tienes la conversación completa. Échale un ojo y mañana te cuento algunas impresiones que me llevé de la charla.

No son un juego

Una de cada 10 personas en España está ya dentro del mercado de las criptomonedas. ¿Qué tienen para ser tan atractivas para los jóvenes?

Si no sabes nada de criptomonedas, creo que el podcast de hoy ayuda. Y si estás en ello, pues ayuda más todavía.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que analizando un esqueleto carbonizado por la lava pueden conocerse detalles de la salud de una persona nacida hace 1943 años, como que posiblemente tuvo tuberculosis y dolores de espalda. Son las conclusiones científicas de la primera secuenciación del genoma completo de una víctima de la erupción del Vesubio, en Pompeya.

que analizando un esqueleto carbonizado por la lava pueden conocerse detalles de la salud de una persona nacida hace 1943 años, como que posiblemente tuvo tuberculosis y dolores de espalda. Son las conclusiones científicas de la primera secuenciación del genoma completo de una víctima de la erupción del Vesubio, en Pompeya. No sabía qué es el CRISPR, unas siglas que no te desgloso para no despistarte de lo importante: es el Photoshop de los genes, una técnica de edición genética. Sí, un método para cortar y pegar zonas del ADN y así modificar organismos. Es lo que se usa para producir plantas transgénicas y ya veremos qué más, porque hay ensayos clínicos para combatir distrofias musculares y un tipo de ceguera. Aquí más.

qué es el CRISPR, unas siglas que no te desgloso para no despistarte de lo importante: es el Photoshop de los genes, una técnica de edición genética. Sí, un método para cortar y pegar zonas del ADN y así modificar organismos. Es lo que se usa para producir plantas transgénicas y ya veremos qué más, porque hay ensayos clínicos para combatir distrofias musculares y un tipo de ceguera. Aquí más. No sabía, y eso que soy de la zona, que hace unos 5.000 años el Guadalquivir desembocaba en el mar en Sevilla, en un amplio estuario o ensenada que los romanos llamaron Lacus Ligustinus y que llegaba desde la actual desembocadura de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hasta la comarca sevillana del Aljarafe. Lo he aprendido en este artículo de Roberto Ruiz.

----

El viernes me despedí con un “mañana nos leemos” y casi pierdo lectores por infarto creyendo que el fin de semana no llegaba nunca. Era viernes, era viernes, no jueves.

Ahora sí: mañana nos leemos de nuevo.

¡Un abrazo!

Juanlu.