Una mariposa de Murcia, un botón en Madrid

Como en las novelas distópicas de la Guerra Fría, Ciudadanos cruzó la primera frontera y el PP ha apretado el botón nuclear. Como en la serie ’24’, se podría hacer toda una temporada de ficción con lo que ha pasado en un solo día.

El aleteo de una mariposa en Murcia

El gobierno PP-Ciudadanos se ha roto en Murcia. Ciudadanos y PSOE presentaban sobre las 9 de la mañana dos mociones de censura, una en el Ayuntamiento (el alcalde será del PSOE) y otra para el gobierno regional (la presidenta será de Ciudadanos). Uno de los detonantes ha sido la publicación en elDiario.es de esta exclusiva del periodista David López Canales: el vicealcalde de Murcia denunció ante la Policía la corrupción de sus propios socios de gobierno.

Confirmado lo de Murcia, todos empezamos a preguntarnos. ¿Entonces Arrimadas se abre a pactos con el PSOE? ¿Ya no existe la línea roja que se inventó Albert Rivera? Si ocurre en Murcia, ¿dónde más puede ocurrir?

Ayuso, la más rápida en el pulsador

Se ve que Ayuso también se estaba haciendo las mismas preguntas y actuó rápido. A las 11.45h, según el PP, comunicó formalmente a su gobierno de coalición con Ciudadanos que convocaba elecciones anticipadas.

Aquí hay que parar un momento y entender una doble norma importante: si hay elecciones convocadas, no se pueden presentar mociones de censura. Y al revés: si hay alguna moción de censura en trámite, el gobierno no puede convocar elecciones. Por tanto, con la convocatoria electoral Ayuso se acababa de blindar ante un posible movimiento de Ciudadanos como en Murcia.

De esta operación nos enteramos una hora después, sobre las 12.35h, cuando el vicepresidente Aguado (Cs) sale a hablar con los medios con cara de qué-demonios-acaba-de-pasar. “He tratado de convencerla de que no lo hiciera, pero no he podido”.

La cara de Aguado se explica fácil. Las últimas encuestas, de octubre, dejaban a su partido en la mitad de votos en Madrid. Esa tendencia tiene pinta de haberse acentuado y con la debacle en Catalunya de la que habla aquí Esther Palomera y su propia figura de vicepresidente desdibujada, pueden esperar lo peor. Pero la jugada es arriesgada también para Ayuso, que tras una repetición electoral tendrá que echarse en los brazos de Vox y ni eso puede que sea suficiente.

Ignacio Escolar analiza todas las claves sobre esta decisión: “el PP ha cometido un gran error”.

Mociones y foto finish

Cuando estábamos en estas elucubraciones, salta al ruedo Errejón. A las 13.04h, Más Madrid había registrado una moción de censura. Al cabo de unos minutos, el PSOE también. Es el intento de la oposición de bloquear que Ayuso hiciera la convocatoria formal de elecciones y evitar que cambie el juego de mayorías en la Asamblea, donde el partido con más escaños es el PSOE, que ahora podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos.

El reloj nos dice que Ayuso comunicó a su gobierno la disolución parlamentaria antes de que Más Madrid y PSOE reaccionaran. Pero el debate jurídico se complica: la ley electoral establece que el decreto de adelanto electoral entra en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial, cosa que no había sucedido aún.

Más Madrid y PSOE se agarran a eso y la Mesa de la Asamblea de Madrid que administra el funcionamiento parlamentario, algo antes de las 16h, vota a favor de admitir las mociones de censura. Eso bloquearía, se entiende, la convocatoria electoral. Esa Mesa de la Asamblea está presidida por Ciudadanos. El PP les acusa de prevaricación.

Mientras la Mesa termina la reunión, el Gobierno de Ayuso informa por registro oficial a la Asamblea de Madrid de que convoca elecciones. Sucede a las 16.10h. Dos minutos más tarde, a las 16.12h, la Mesa registra oficialmente la admisión a trámite de las mociones de censura.

Medianoche. A las 00h de este jueves, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ha publicado el decreto de disolución parlamentaria y convocatoria de las elecciones (PDF).

¿Y ahora qué?

Pues hay dos realidades paralelas. Están convocadas las elecciones y, a la vez, están tramitadas las mociones de censura. Esto tiene pinta de terminar en los tribunales.

La ley deja claro que el BOCAM es el que marca el plazo pero, por otro lado, hay juristas que consideran que si eso se interpreta literalmente, se crea un mal precedente: cualquier decisión de un gobierno para convocar elecciones anticipadas sería fácil de bloquear con una moción de censura que se registre entre esa decisión y la publicación en boletines oficiales. No te pierdas este artículo con todas las claves del debate jurídico.

Y hay más derivadas de este tema:

Este choque consuma el divorcio entre Pablo Casado e Inés Arrimadas y pone en peligro las alianzas actuales y futuras del PP y Ciudadanos. Lo puedes leer aquí.

Ángel Gabilondo estaba de salida, iba a ser Defensor del Pueblo. ¿Puede ahora ser presidente tras la moción de censura? ¿Será candidato si vamos a elecciones?

En Andalucía, PP y Ciudadanos han comparecido juntos ante la prensa para aclarar que pasan de esta pelea. En el Ayuntamiento de Madrid tampoco se dan por aludidos. Por ahora.

Que no se te pase

No hagas planes. Todas las comunidades autónomas estarán cerradas durante la Semana Santa y el puente de San José, con algunos matices para Canarias y Baleares. Es el acuerdo definitivo al que han llegado los gobiernos regionales con el Ministerio de Sanidad. Todos menos uno, claro: Madrid, que dijo que acataría la decisión conjunta pero ahora ya dice que no. ¿Ha comenzado la precampaña electoral? Tienes los detalles aquí.

¿Tienes dudas con la vacuna? Puedes preguntar a Esther Samper, que ella te contesta.

El SEPE sigue bloqueado. Hemos visitado oficinas de empleo, que siguen bloqueadas en toda España por un ataque informático, para ver cómo se las están apañando.

Ni michismi ni fiminismi Los hombres jóvenes no creen que defender la igualdad de género y ser feminista sean lo mismo. Eso dice este estudio del INJUVE.

Racismo rentable. Seguimos con la resaca de las afirmaciones de Meghan Markle. El subdirector de Opinión de The Guardian hace una crítica contundente a los directores de medios británicos por su parte de culpa en el racismo de la sociedad inglesa. Pone ejemplos aquí.

Cosas que no sabía

No conocía a Charlie, el pez robot de la CIA. Parece una broma, pero no. Es un artefacto de espionaje submarino probado durante los años 90 para camuflarse y obtener muestras en aguas extranjeras. Un dron submarino, un caballo de troya con forma de pez gato. Está expuesto en el museo de la CIA.

No sabía, y mira que soy sevillano, que el barrio de Los Remedios se construyó con las manos del trabajo esclavo. Un campo de concentración franquista sirvió para levantar aquel barrio burgués en el que, 70 años después, Vox y el PP son los partidos más votados. Esta es la historia.

No sabía que la estridente voz de la calabaza Ruperta en la sintonía del 1, 2, 3 era la de Chicho Ibáñez Serrador, el carismático creador del programa fallecido en 2019. De niño, Chicho puso voz al conejo Tambor en la versión latinoamericana del doblaje de Bambi.

