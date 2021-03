Ha muerto Nabody, una niña de dos años que llegó en patera el miércoles a Gran Canaria y que tuvo que ser reanimada en la playa por una parada cardiorrespiratoria. Siento empezar con una noticia tan triste, pero es que si no, se nos pierde, se nos olvida. Vamos con lo demás.

¿Merece la pena?

Ayuso está orgullosa de su gestión del coronavirus. Con los peores datos de muertes y contagios de España y foco de alarma internacional en varias ocasiones, la Comunidad de Madrid saca pecho de haber ido a la contra del resto de autonomías, a la contra del gobierno central, a la contra de las recomendaciones de los expertos. Según su relato, Ayuso ha salvado a la economía.

La verdad es que los datos no le dan la razón. Si la presidenta ha decidido abiertamente sacrificar vidas a cambio de que la economía se salve, no podemos decir que lo haya conseguido. Madrid es el motor económico de España y, sin embargo, a pesar de que es la comunidad donde más vidas se han entregado al virus, sus datos económicos durante la pandemia no parecen muy exitosos. Aquí te explicamos que son más bien mediocres. ¿Merece la pena?

Y tenemos más dudas. ¿Durante cuánto tiempo es eficaz la vacuna? Empezamos a una tener respuesta, aunque no sea muy concreta, pero es positiva: la protección contra el coronavirus no es efímera, es “duradera”.

Cuando atravesamos una situación tan extrema como la que nos ha tocado vivir, solemos pensar que las cosas ya nunca serán iguales. Bueno, veremos. Pero mientras tanto, hagamos como que vamos a aprender alguna lección: varias ciudades europeas han invertido cientos de millones de euros para potenciar el uso de la bici como alternativa saludable para la movilidad del futuro.

Si te interesa profundizar, una entrevista a la arquitecta Carme Pinós: ”La ciudad debe ser pensada en clave de comunidad, el coche es un elemento muy individualista"

Guía para un 4M laborable

Si ya es un reto organizar y promover la participación en un jornada electoral celebrada en plena pandemia, las de Madrid van a caer en martes. El más difícil todavía. Hemos hecho una guía laboral para enseñarle al jefe sobre lo que está obligado a hacer ese 4 de mayo para facilitarte ir a votar. Una mala noticia: no hay colegios (estarán llenos de urnas). De nuevo, la política echando marrones encima de las familias. ¿Y con quién dejo al niño? Pues te apañas.

Por cierto, este fin de semana hemos entrevistado a Mónica García, candidata de Más País. También tenemos un reportaje sobre la importancia simbólica de la apuesta de Pablo Iglesias para Podemos, una formación nacida precisamente del activismo madrileño.

Ciudadanos, un hervidero

Fran Hervías, señalado como el muñidor de la Operación Tránsfuga de Ciudadanos y que ahora busca encaje en el PP, era el ‘señor Lobo’ de Albert Rivera, que le enviaba a intervenir para solucionar los problemas que tuviera el partido en cualquier parte de España. Pero resulta que era también un poco como el Equipo A: si tenías algún problema, podías contratarle.

Hervías, que fue secretario de Organización de Ciudadanos, ofrecía servicios de asesoría de comunicación y oratoria a los responsables municipales de su propio partido mientras era senador. Y eso lo cobraba aparte una empresa, la Fábrica de Discursos. Lo estamos contando aquí.

Atentos a Castilla y León. Allí se vota la moción de censura registrada por el PSOE en mitad de todo el lío de Murcia y Madrid, un poco por probar suerte y otro poco para evitar que el presidente autonómico popular, Fernández Mañueco, apretara también el botón del pánico y convocara elecciones. Hace falta que algún diputado de Ciudadanos salte del barco, que no es probable pero quién va a decir a estas alturas que imposible, para que saliera adelante. Más detalles.

ERC + CUP = Aragonès

Estábamos a la espera de que se fueran quemando etapas y prolegómenos para la formación de Gobierno en Catalunya y hay novedades. Las comisiones negociadoras de ERC y la CUP han cerrado un preacuerdo para la investidura del candidato republicano Pere Aragonès. Según cuentan nuestros compañeros en Catalunya, ERC se ha comprometido a sacar las pelotas de ‘foam’ del equipamiento antidisturbios de los Mossos y a aumentar el presupuesto de la Atención Primaria del sistema público de salud.

Todavía falta la pieza más importante para desbloquear la presidencia de Aragonès: el sí de Junts. ERC busca reservarse la gestión de los fondos europeos de ayuda por la crisis del coronavirus, a cambio de entregar otras competencias económicas al partido de Puigdemont. Será como siempre complicado pero los antiguos compañeros de gobierno están condenados a entenderse de nuevo.

Que no se te pase

Lo que cuesta el rey emérito. Seguimos pagando con dinero público muchos gastos del rey emérito, aunque no tenga oficialmente asignación de la Casa Real. Otro ejemplo que publicamos este fin de semana: los asistentes de cámara que le hacen la vida más fácil en Abu Dabi costaron a Patrimonio Nacional 9.600 euros en viajes el año pasado.

¿Qué color de piel tienen los españoles? Si a esta pregunta, tu respuesta automática es ‘blanco’, dale una vuelta. El Gobierno ha encargado una encuesta a jóvenes españoles que son afrodescendientes. A pesar de que el 71% de los entrevistados tienen la nacionalidad española, el 60% no siente que le traten como tal.

Desamor adolescente: guía de supervivencia para los padres y madres que creían que nunca llegaría ese momento.

Ni comunismo ni fascismo. Entrevistamos al escritor Javier Cercas. “Ni el comunismo es hoy un peligro ni lo es el fascismo. Eso era en los años 30. Eso es Netflix, una película”.

Una historia curiosa. El Ayuntamiento del municipio cordobés de Belalcázar ha encontrado una curiosa manera de no cambiarle la dirección a los vecinos de una calle dedicada a un capitán franquista. Dedicársela a un capitán republicano que se llamaba igual.

Rocío Carrasco. A lo mejor te parece que no es un tema político porque se emitió en un programa del corazón, pero ya verás que vas a ver hoy por todas partes reacciones políticas al testimonio de Rocío Carrasco, hija Rocío Jurado, que acusa a su exmarido de maltrato psicológico continuado.

Cosas que no sabía

No sabía que entre la antigua aristocracia española había ‘modas’ al elegir a las mujeres que amamantaban a los bebés de las familias de bien. Una de las más duraderas desde principios del sigo XIX fue elegir a nodrizas procedentes de Cantabria para esa labor. En Granada hay una Plaza de las Pasiegas y no era por el queso, era por la leche. Puedes leer más en El Correo.

No tenía ni idea de lo que era el ‘nenúfar invasor’. No suena muy temible, pero es una especie mexicana que se está apoderando de la cuenca del Guadiana y ya hemos gastado más de 40 millones de euros en intentar frenar. Aquí se cuenta más.

No sabía que los gatos maúllan casi exclusivamente para los humanos. Los gatos no usan el sonido para comunicarse entre ellos, salvo en momentos muy excepcionales o cuando son crías. Lo he leído aquí.

Pues hemos terminado. Espero verte por aquí mañana.

un abrazo,

Juanlu.

