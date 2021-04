Minuto, resultado y contexto

Después del tremendo día de ruido que tuvimos ayer, a ver si este boletín sirve para hacerte llegar contexto en vez de jaleo. ¡Buenos días!

Ya comentamos que iba a pasar y ha pasado: la franja de edad establecida para las vacunas de AstraZeneca, que anteayer quedaba entre 60 y 65 años, se amplía ahora hasta los 69 años. Esto significa, para entendernos, que se vacunarán con las dosis de este laboratorio las personas entre 60 y 69 años. ¿Y no podrían haber decidido todo de golpe? Pues se ve que no, porque son decisiones que toman dos organismos diferentes, el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud Pública.

Los científicos insisten: no hay razón ni para suspender la vacuna ni para limitarla a unas edades concretas. Te voy a dejar una frase, así suelta, para que la puedas copiar y pegar en tus grupos de Whatsapp:

Una persona mayor de 60 años tiene 70 veces más probabilidades de ingresar en la UCI por no vacunarse que de sufrir un trombo relacionado con la dosis de AstraZeneca

Son datos que salen de un estudio de la Universidad de Cambridge. Tienes más detalles aquí.

Más argumentos: “No es comprensible que la Agencia Europea del Medicamento diga que estos trombos son un efecto muy raro y que los políticos decidan dos horas después que saben más que los expertos”. Así de claro habla la experta en inmunología Carmen Cámara en esta entrevista.

Decisiones. La política está tomando decisiones que de tan prudentes son alarmistas. No es la única paradoja. Las limitaciones de AstraZeneca parecen pensadas para protegerse ante la opinión pública de posibles escándalos si tocara uno de esos extraños casos de trombos en su territorio. Que nadie les pueda decir que es por su culpa. Son por tanto decisiones de los gobiernos para protegerse ellos políticamente, no a nosotros sanitariamente.

***

Entrevista con Yolanda Díaz

Hoy hablamos con Yolanda Díaz, en su primera entrevista como vicepresidenta del Gobierno. Dice frases que suenan a cambio de etapa en la convivencia entre socios de gobierno, que llevaba meses tensándose. "Me voy a volcar en mimar y cuidar esta primera coalición en la historia de España”. Pero no trata de marcar distancias con Pablo Iglesias, más bien hace esfuerzos por reconocer su vigencia. “Pablo no se va, Pablo está aquí”, dice. Aún así, los estilos personales de la sucesora designada y su predecesor son muy diferentes, desde la estrategia dialéctica hasta los pequeños detalles. “No estoy viendo ninguna serie, leo mucho”. Entrevista completa

***

Lo de Vox en Vallecas

Seguimos con la resaca del mitin de Vox en Vallecas. El partido de extrema derecha ha arremetido contra la prensa este jueves por publicar que Abascal tuvo un comportamiento irresponsable al traspasar el cordón policial y encararse con los manifestantes antes de que comenzaran los altercados.

Hay que leer este primer párrafo de la crónica de ABC. De ABC:

“Volaron adoquines y botellas de litronas, choques cuerpo a cuerpo, caídas y golpes en la ‘plaza roja’ de Vallecas ayer por la tarde. Pero aunque hay responsabilidades compartidas, la de algunos fue encender la mecha. «Si Abascal no hubiera hecho de policía tal vez no habría 21 agentes heridos», sostienen fuentes policiales consultadas por ABC. La afirmación se basa en lo que ocurrió y lo que vivieron esos funcionarios.”

¿Qué hacía Vox en Vallecas? Seguir una estrategia que no es nueva. Mírate el análisis de los expertos en la extrema derecha de Alemania, Francia o Italia: organizar actos en lugares poco afines es una estrategia común de estas formaciones con el objetivo de acaparar la atención mediática y, en ocasiones, mostrarse como víctimas de la izquierda.

De cara al 4M, analizamos en este reportaje la estrategia de Vox en los barrios pobres, cuáles son sus opciones electorales en lugares como este y si les ha servido para volver a ser visibles a la sombra de Ayuso.

***

Que no se te pase

Guía para entender el impacto de la Ley de Cambio Climático, que acaba de ser aprobada en el Congreso y ya va camino de su ratificación en el Senado.

Pandemials. La cifra de nuevos nacimientos en España se desplomó a finales de 2020. Dicho de otra manera: en el confinamiento la gente dejó de embarazarse. En febrero, nueve meses después de la desescalada de mayo, han vuelto a repuntar por primera vez. Mira los gráficos de este reportaje de El Confidencial.

El 20%. Hay una generación atrapada entre el alquiler y la compra. Pagaría menos por una hipoteca de lo que paga por el alquiler, pero con lo que paga de alquiler no puede ahorrar para el mítico 20% de la entrada. Al calor de ese problema, surgen nuevos negocios.

Reset. Qué capacidad para cambiar de maquillaje en mitad de la tempestad tienen algunas organizaciones financieras internacionales. De los autores tras el crack de 2008 de “vamos a refundar el capitalismo” llega ahora “El Gran Reset” para cambiar el modelo político y económico tras la pandemia. Spoiler: se les olvida en un par de años, es solo para no salir mal ahora en la foto. Te lo cuenta El Orden Mundial.

***

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Con qué nombre es conocida la plaza de Vallecas donde Vox ha intentado hacer un mitin esta semana?

Rosa - ¿Qué showman fue el autor de la sintonía de ‘7 vidas’, protagonizada por Toni Cantó, y ha anunciado su vuelta a la televisión?

Amarillo - ¿En qué partido se integró en 1978 el Partido Social Demócrata fundado en 1976 en España?

Marrón - ¿Cómo se llama el presidente de la Junta de Andalucía?

Verde - ¿Cuántas dosis necesita la vacuna de Janssen para completar su eficacia?

Naranja - ¿Qué futbolista del Valencia CF ha denunciado insultos racistas durante un partido contra el Cádiz?

Respuestas

Azul - La Plaza Roja

Rosa - Emilio Aragón

Amarillo - En la UCD

Marrón - Juan Manuel Moreno Bonilla

Verde - Una

Naranja - Mouctar Diakhaby

¿Qué? ¿Has acertado todas? Hoy era más difícil.

