📩 BOLETÍN | Otra vez lo mismo

Agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Mismo patrón

El Gobierno de Ayuso carga contra Pedro Sánchez ahora por la viruela del mono. Como entre todos hemos convencido a Ayuso de que fue muy lista por su estrategia de desgaste al Gobierno para acusarle básicamente de ser culpable de todos los males de la pandemia de la COVID, pues ahora va a repetir el patrón con la viruela del mono. “Es un poco decepcionante la poca velocidad que está teniendo el ministerio”, ha dicho su consejero de Sanidad.

Un virus nuevo que no es nuevo. La revista científica ‘The Lancet' publica hoy un estudio sobre la viruela del mono. Apunta que un antiviral puede reducir los síntomas, pero lo que más me llama la atención es cómo los científicos reconocen que hasta que el virus no ha salido de África casi nadie le ha prestado atención. Apenas hay datos.

Cuando parecía que el caso de la estafa de las mascarillas languidecía, aparece este correo del comisionista Medina al Ayuntamiento: “Siguiendo las instrucciones de Carlos...”. Ese Carlos es el primo de Almeida.

La Universidad de Lacalle

Te traemos la historia de un copia-pega. Quizá te suena, por el nombre o por la cara, el economista Daniel Lacalle. Es este:

Daniel Lacalle fue uno de los gurús económicos del PP tras varios años de agresiva oposición en televisión a las políticas económicas que proponían los partidos de la izquierda o los colectivos sociales en los años de austeridad. Pues bien, hoy cuenta mi compañero Diego Larrouy que tan magno consultor y académico hizo su tesis haciendo un 'frankenstein' copiando, sin las citas adecuadas, textos suyos y de otras personas previamente publicados. Ya sabes que las tesis doctorales exigen textos originales. La Universidad Católica de Valencia le dio un 'cum laude'. Puedes comparar los textos.

Guía de contratos

Hoy en el podcast, repasamos cómo quedan las cosas tras la reforma laboral: qué contratos nuevos hay, cuáles desaparecen, si sigue habiendo contratos temporales o qué significa exactamente ser “fijo discontinuo”. Espero que te resulte útil.

Que no se te pase

En el capítulo de hoy

Alias . ¿Por qué me ha dado por rescatar series “antiguas” en vez de engancharme a algunas de las que están saliendo? No lo sé, quizá es solo curiosidad o masoquismo, porque tras ver Fringe, la producción de J.J. Abrams después de dejar Perdidos, he empezado a ver Alias, que es la que hizo antes. Es un thriller de espías muy para la televisión, con mucha persecución, mucha música machacona (que envejece fatal y eso que es de Michael Giacchino), pero con buenas dosis adictivas. Hay bastantes textos interesantes en Internet sobre si es una serie feminista que se adelanta a su tiempo o todo lo contrario.

. ¿Por qué me ha dado por rescatar series “antiguas” en vez de engancharme a algunas de las que están saliendo? No lo sé, quizá es solo curiosidad o masoquismo, porque tras ver Fringe, la producción de J.J. Abrams después de dejar Perdidos, he empezado a ver Alias, que es la que hizo antes. Es un thriller de espías muy para la televisión, con mucha persecución, mucha música machacona (que envejece fatal y eso que es de Michael Giacchino), pero con buenas dosis adictivas. Hay bastantes textos interesantes en Internet sobre si es una serie feminista que se adelanta a su tiempo o todo lo contrario. La publicidad llegará a Netflix . Ya pasa por ejemplo en Movistar+: pagas un dinero cada mes y, aun así, hay anuncios antes de reproducir series o películas. Netflix, en plena crisis, también se prepara para meter publicidad. Disney y HBO van por el mismo camino. No solo será antes de ver una serie sino también dentro de ellas.

. Ya pasa por ejemplo en Movistar+: pagas un dinero cada mes y, aun así, hay anuncios antes de reproducir series o películas. Netflix, en plena crisis, también se prepara para meter publicidad. Disney y HBO van por el mismo camino. No solo será antes de ver una serie sino también dentro de ellas. Ondas. Anoche estuve en la fiesta de entrega de los Premios Ondas del Podcast. Puedo confirmar oficialmente que los podcasts dan resaca. Aquí tienes la lista de premiados. Algunos ya te los había recomendado en el boletín, otros te pueden llamar la atención. Hay de todo, desde charlas de humor a grandes reportajes documentales.

----

Venga, que voy a tomarme un ibuprofeno. Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.