🎙 PODCAST | Romper con tu familia

Es posible que en estas fiestas te haya tocado compartir mesa y mantel con gente que no te apetecía. O igual has decidido no estar y nadie te ha entendido. Si algo demuestran las Navidades es que podemos romper con todo… menos con la familia.

Hoy hablamos con dos personas que han decidido romper con sus familias, con la casa que les ha visto crecer. Son personas que nos cuentan sus casos sin aparente pena, con reflexiones fruto de una decisión racional que sin embargo arrastrarán para siempre. Son el escritor y guionista Roberto Enríquez, Bob Pop, y Kristina.

