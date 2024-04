🎙 PODCAST | Zaplana, Rato y Aznar: corrupción y universos paralelos

Casi la mitad, 13 de los 34 ministros que nombró José María Aznar en las dos legislaturas que presidió el Gobierno, están salpicados por la corrupción. Dos de ellos han llegado incluso a pisar la cárcel tras ser condenados. Esta misma semana Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana, figuras de las que el PP presumía, están siendo juzgados por graves delitos de corrupción y fraude fiscal. En paralelo, el responsable de su nombramiento se erige en autoridad moral y marca los pasos a seguir a un partido que no le cuestiona.

Hablamos con Lucas Marco, periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, sobre los detalles del juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Eduardo Zaplana, ex presidente valenciano y ex ministro de Aznar. Con Elena Herrera, que cubre el juicio que se sigue en Madrid contra Rodrigo Rato, conocemos de qué se le acusa esta vez al que llamaban el artífice del milagro económico de España, y con Iñigo Aduriz analizamos cómo y por qué Aznar sigue marcando la estrategia a un PP que no consigue escapar de la sombra de la corrupción a pesar de los años.

