📩 BOLETÍN | Verano de pruebas

Nos vamos adentrando en julio, ese mes donde la actualidad parece que flojea, nos relajamos y luego siempre se lía parda. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Verano de pruebas

La acción de Gobierno es un buque que algunos presidentes intentan navegar como un velero, viendo venir las olas y analizando el viento, aprovechando la fuerza de los elementos para ganar velocidad o rectificar el rumbo. Mis conocimientos náuticos no dan para mucha metáfora, pero creo que se me entiende. Pedro Sánchez aplica la geometría variable también a la ideología y, tras las elecciones en Andalucía y el empacho de OTAN, prepara un nuevo reajuste para volver a aquel eslogan: “Somos la izquierda”. Desplegará velas en el debate sobre el Estado de la Nación previsto para la semana que viene. En su punto de mira están ahora las eléctricas en particular y los grandes poderes económicos en general. Sus socios de coalición le piden que además cambie el mensaje sobre inmigración, entre otros asuntos.

Este mes de julio tiene pinta de ensayo general de la precampaña de 2023. Feijóo está jugando con cerillas, a ver si le funciona. Con toda su aparente moderación y perfil de Estado, él y sus portavoces están sugiriendo que las elecciones en España están amañadas por el PSOE. Una táctica muy irresponsable y basada en hechos totalmente falsos que el PP sabe que son falsos. Muy Trump.

Explicaciones reales. Mientras tanto, lo que los españoles sí sienten que está amañada es la impunidad de Juan Carlos I. Según la encuesta de elDiario.es, más de un 60% de los ciudadanos cree que el emérito debe rendir cuentas y pedir disculpas por los negocios que ocultó a Hacienda. Una mayoría también reclama más transparencia de la monarquía. Este gráfico divide por partidos la pregunta sobre si cree que el rey Felipe debería ser más exigente con Juan Carlos I a la hora de dar explicaciones.

Semana laboral de cuatro días

A lo mejor en mitad de una crisis de inflación que amenaza con desencadenarnos una recesión no suena muy realista ponerse a soñar con jornadas laborales semanales de cuatro días. O a lo mejor es justo el momento de abrir el melón. Hoy en el podcast, tratamos los trucos y matices que esconde el debate y hablamos con gente que ya disfruta de esta iniciativa. ¿Vamos a un futuro donde trabajamos de lunes a jueves? ¿Se lo están tomando en serio por primera vez los políticos? ¿Están preparadas las empresas?

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que el coche con el que se mueve Joe Biden en cada país que visita se traslada en un Boeing C17 Globemaster III, un avión militar donde cabe no solo esa limusina sino el resto del séquito, una caravana de 50 vehículos más. El coche se denomina La Bestia. Las puertas están electrificadas.

que el coche con el que se mueve Joe Biden en cada país que visita se traslada en un Boeing C17 Globemaster III, un avión militar donde cabe no solo esa limusina sino el resto del séquito, una caravana de 50 vehículos más. El coche se denomina La Bestia. Las puertas están electrificadas. No sabía que la Casa Blanca desplaza hasta el atril para Biden allá donde va. Aquí explica el periodista Juan Carlos Vélez que usan siempre hasta el mismo tipo de micrófono, desde Richard Nixon, aunque con personalizaciones: a George Bush Jr. le tuvieron que poner una montura antigolpes para que no se oyeran los golpecitos que Bush daba todo el rato en el atril con la mano.

----

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.