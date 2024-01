Caso Grifols: lecciones de capitalismo opaco y de barraca

¡Buenos días!

¿Cómo va la entrada del nuevo año? Espero que haya sido mejor que para los directivos de Grifols, la multinacional española que es uno de los líderes mundiales de suministro de plasma sanguíneo y hemoderivados. Estamos hablando de una compañía que facturó 6.000 millones en 2022 y cuenta con 22.000 empleados repartidos por medio mundo. Sin embargo, un informe de una firma de inversión bajista semidesconocida ha colocado patas arriba a la compañía poniendo en duda su gestión y haciéndole perder miles de millones en Bolsa.

Este martes la firma Gotham City Research publicó un informe donde aseguraba que la multinacional catalana “manipula su deuda reportada y su Ebitda para reducir artificialmente su apalancamiento” y que sus títulos valen “cero”. La compañía catalana respondió con un lacónico comunicado asegurando que es un “empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética”. La conclusión del día es que la cotización de Grifols se hunde un 26%. ¿Había información suficiente para semejante desplome de la acción cuando hasta ahora ni auditores ni instituciones públicas (la CNMV de España y de su equivalente estadounidense, la SEC, y la auditora KPMG) habían avistado problemas?

Parece que no, pero el río suena porque agua lleva. Grifols lleva años con el peso de una deuda difícil de digerir: más de 9.500 millones. Su estructura accionarial es compleja, con sociedades patrimoniales en Holanda, un consejo de administración con numerosos miembros de la familia Grifols, un presidente ejecutivo nombrado en 2022 que dura cinco meses en el cargo, y un empresa auditora, KPMG, que lleva más de 30 años seguidos controlando las cuentas de la compañía. Un dato: la recomendación de buena gobernanza es que no superen los cuatro años, la media en el Ibex es de algo más de 6 años. En esta información te damos las claves sobre Gotham City Research y las acusaciones de su informe que han hundido la acción de Grifols.

Al día siguiente, Grifols mandó un comunicado en el que anunciaba acciones legales contra la firma de inversión bajista por su informe, además de desmentir con más precisión las acusaciones lanzadas en el escrito de Gotham City Research. Conclusión del día: la cotización de Grifols se revaloriza un 12%. ¿Qué ha cambiado? ¿Solo con el previsible anuncio de llevar a los tribunales a Gotham es suficiente para devolver la confianza a la compañía?

Los vaivenes de Grifols en bolsa demuestran cómo funciona este capitalismo bursátil. Un sistema más propio de una sala de juegos de un casino que de un conjunto de criterios económicos fundamentales, sin que las empresas respondan con la mayor transparencia ni las autoridades con la vigilancia necesaria.

¿Qué está pasando con la contratación pública? Cada vez hay menos empresas que se presenten a los concursos para licitar: 3,22 licitadores por contrato y récord de concursos públicos con un único ofertante, un dato “preocupante” que puede estar relacionado con el reparto de los fondos europeos. Pero además, las denuncias de corrupción y posibles fraudes en la contratación pública crecieron en 2022 un 19% y marcaron un nuevo récord, el cuarto consecutivo, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). En 2022 se recibieron 187 denuncias, un 19% más, con Catalunya a la cabeza; “solo dos” estaban relacionadas con los Fondos Next Generation. En esta información te damos más detalles.

902 millones de euros

Es la ayuda de Alemania a la compañía sueca Northvolt para que construya una fábrica de baterías en la ciudad de Heide en vez de hacerlo en Estados Unidos. Es la primera vez que la Comisión Europea da luz verde a este tipo de subvenciones en la guerra de subsidios desatada con China y con Estados Unidos, después de que Joe Biden impulsara la ley conocida como IRA con ayudas multimillonarias a las empresas que elijan ese país para producir. Bruselas ideó este mecanismo para que los países europeos pudieran responder en igualdad de condiciones, especialmente por la guerra geopolítica por el coche eléctrico. En esta información te lo explicamos.

Cada vez que habla sube el pan

En el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje Lorenzo Amor — Presidente de ATA y vicepresidente de CEOE

Las palabras del líder de la Asociación de Trabajadores Autónomos y miembro de la directiva de la patronal sorprenden cuando la CEOE tiene una larga tradición de mensajes amenazantes. En las anteriores negociaciones del salario mínimo (SMI) amenazaron con no sentarse a negociar y lo cumplieron. Lorenzo Amor se refiere como amenaza al aviso del Ministerio de Trabajo a los empresarios de que subirá el salario mínimo más del 4% si se descuelgan del acuerdo. Realmente lo que hace la CEOE es volver a abandonar una negociación que no le gusta: rechaza el aumento del SMI del 4% propuesto por el Gobierno, hasta los 1.123 euros al mes, y se desmarca del acuerdo tripartito. Aquí te lo contamos.

Parece que tener una postura política sólida se convierte en una amenaza cuando no se acerca a las posiciones del contrario. Algo así parece que ha ocurrido en la votación parlamentaria de este miércoles con Podemos, que se ha negado a respaldar el decreto sobre la reforma de desempleo por la reducción en la cotización de los mayores de 52 años. Ya te explicamos cuáles eran las diferencias entre el partido morado y el Ministerio de Trabajo en este asunto. La 'amenaza' se hizo realidad, pero habría que ver quién sale ganando de este embrollo.

De la jornada parlamentaria de este miércoles se puede observar una paradoja curiosa. Yolanda Díaz y su equipo de Sumar no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la reforma del subsidio por un solo punto con Podemos, mientras que los ministros del PSOE han conseguido que Junts, que aparentemente tenía una postura más beligerante, no aparezca a votar uno de los decretos o vote a favor de otro que se va a tramitar como proyecto de ley y se pueda enmendar, además del respaldo mayoritario al objetivo de déficit, el primer paso para los Presupuestos Generales del Estado de 2024. En esta información te explicamos qué sale adelante y qué no de los decretos anticrisis de 5.000 millones.

Ahora podrá salir Pedro Sánchez convocando un Consejo de Ministros extraordinario para arreglar el entuerto de la reforma del subsidio de desempleo. El PSOE se podrá anotar otro punto como el partido que soluciona (con un alto precio) problemas, mientras Sumar y Podemos se enquistan en la eterna pelea interna de la izquierda. ¿Ha sido un error ingenuo de Sumar? ¿Ha sido una equivocación beligerante de Podemos? ¿Ha sido un acierto del PSOE? Ustedes dirán.

César Alierta falleció este miércoles. Fue uno de los máximos representantes de un grupo de altos directivos españoles que mezclaron sin complejos poder e influencia, intereses empresariales y medios de comunicación, además de unas relaciones muy sólidas con el ámbito político. Alierta, como recuerda el exdirector de El Mundo David Jiménez en su libro El Director, fue el fundador del Consejo Empresarial de la Competitividad, que “había sido concebida en 2011 como un poder fáctico en la sombra. Entre sus impulsores estaban, aparte del presidente de Telefónica, el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el hombre fuerte de La Caixa, Isidro Fainé; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el del BBVA, Francisco González”.

Rodrigo Rato, ministro de Economía, colocó a Alierta como presidente de Tabacalera en 1996. Fue uno de los grandes empresarios que ejecutaron a finales de los noventa el torrente de privatizaciones por orden del Gobierno de José María Aznar. En el año 2000 fue nombrado presidente de Telefónica. Sustituía a Juan Villalonga, amigo de la infancia de Aznar. Frente a la estrategia fallida de Villalonga de crear un grupo mediático obediente con el PP para hacer frente a Prisa, cercano al PSOE, Alierta optó primero por aliarse con Prisa y en 2008, cuando Prisa atravesaba dificultades económicas, entrar en su accionariado (13%). Se seguía esa extraña máxima empresarial de invertir en empresas periodísticas aunque perdieran dinero. El negocio era lo de menos, lo importante era la influencia y que determinados medios no se descentraran. Aquí tienes un obituario muy amplio de César Alierta que es un reflejo de una era del capitalismo español.

Existe el “colonialismo digital”. Tokelau es un archipiélago del Océano Pacífico, habitado por 1.500 personas, con el dominio .tk. Al igual que Tuvalu –una isla polinesia que gestiona el dominio .tv– o Anguila –la isla caribeña con .ai, codiciado por las empresas de inteligencia artificial– contar con estos dominios supone una fuente importante de ingresos. Ahora bien, hay un reverso de la moneda. Tokelau es la peor pesadilla de las fuerzas de seguridad y de millones de usuarios: “Se utiliza, sobre todo, para lanzar estafas masivas”. Hay más de 19 millones de dominios registrados con .tk. “Se le llama el paraíso del cibercrimen”. En esta historia rocambolesca, como no podía ser de otra manera, hay una empresa holandesa que convenció a los lugareños para gestionar los dominios por un dinero que luego no llegó como se esperaba. Ahora sus habitantes quieren limpiar su nombre, recuperar el control del dominio y que los ciberdelincuentes no puedan usarlo anónimamente. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo.

