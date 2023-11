Criptomonedas: hombre rico, hombre pobre

¡Buenos días!

Hace muchos años, en 1976, se estrenó una serie de televisión que pegó un pelotazo en las pantallas española. Se trataba de Hombre rico, hombre pobre, una adaptación de la novela homónima de Inwin Shaw, que cuenta a través de una familia, dos hermanos, las dos caras del sueño americano, el éxito y el fracaso representados en dos Américas que conviven pero no se tratan.

Estas semanas estamos viendo una réplica de ese auge y caída del sueño americano, pero digitalizado. Los magnates de las criptomonedas han perdido gran parte de su fortuna y viven acosados por demandas de fraude solo dos años después de que el bitcoin les colocara entre las personas más ricas del planeta. Sam Backman-Fried, los gemelos Winklevoss, Barry Silbert, Jed McCaleb, Chris Larsen Champeng Zhao o Brian Armstrong son algunos de los empresarios que habían conseguido hacerse milmillonarios gracias a la nueva religión cripto. No solo se han visto arrastrados por una ola de bancarrotas y demandas en los juzgados, también han hecho perder millones a miles de inversores que confiaron en la última revolución digital. Aquí te contamos la pesadilla americana de las criptomonedas.

No ha sido la única burbuja que se ha deshinchado en las últimas semanas. WeWork, la multinacional del coworking (espacios compartidos para trabajar), se ha declarado en bancarrota. Esta fue otra de esas startups que consiguen una valoración desmedida en su salida a bolsa pese a no haber dado nunca beneficios. Llegó a valer casi 50.000 millones de dólares a finales de la pasada década con inversiones millonarias de Softbank o Goldman Sachs, aunque no llegó nunca a presentar un modelo de negocio sostenible. Aquí te contamos cómo otro 'unicornio' se va al garete.

El empleo siguió creciendo en octubre, aunque a un ritmo algo más moderado, como ya ocurrió en septiembre. La subida de tipos de interés por parte del BCE para luchar contra la inflación sigue mellando lentamente la economía. La afiliación aumentó en 92.862 trabajadores de media, lo que supone el dato más bajo desde 2015, aunque el ascenso valió para sumar un nuevo récord histórico: el de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, con más de 9,83 millones de mujeres. Por su parte, el paro registrado se incrementó en casi 37.000 personas, la subida más baja para este mes desde 2007. España se enfrenta al reto de dar empleo a un mercado de trabajo récord con 24 millones de personas, en un entorno mundial muy exigente donde se prima el incremento de la productividad. Por ello, es importante redefinir unas nuevas condiciones laborales...

Hace 40 años se aprobó la última rebaja de la jornada laboral en España. El Gobierno de Felipe González consiguió una rebaja de 44 horas a las 40 horas semanales que rigen en la actualidad. Como entonces, el anuncio de una reducción de jornada recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar ha puesto a los empresarios en pie de guerra. En 1983, el Gobierno del PSOE estaba dispuesto a cumplir una de sus promesas electorales: el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley salió adelante pese a que los empresarios pusieron “el grito en el cielo” y se intentó boicotear incluso en la redacción de la norma en el Congreso. Finalmente, acabó siendo “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”. En este enlace te explicamos la historia de cómo España redujo la jornada laboral de 44 horas a 40 horas semanales.

El Dato

50% de caída

En el autoconsumo doméstico eléctrico este año tras el boom que registró esta solución energética en España en 2022. El pasado ejercicio, la potencia se duplicó en un solo año tras la explosión de precios de la electricidad derivada de la invasión rusa de Ucrania, en una dinámica que ha contribuido a que la demanda de electricidad esté cayendo a mínimos de dos décadas. “Asociaciones sectoriales como UNEF”, principal patronal fotovoltaica, “o actores clave del sector como AMARA”, una empresa especializada en la distribución de material para instalaciones eléctricas, “estiman el descenso del mercado residencial español en torno al 25-50% respecto al año pasado”. Aquí tienes más información y las claves sobre el desplome del autoconsumo eléctrico en 2023.

Cada vez que habla sube el pan

No se puede juzgar en números absolutos los beneficios bancarios, ya que hay varios miles de millones y hacerlo de ese modo es de una simplicidad pasmosa. Las ganancias dependen del tamaño de la empresa Gonzalo Gortázar — Consejero delegado de CaixaBank

El consejero delegado de CaixaBank dice que no se puede juzgar el nuevo récord de beneficios, de 19.761 millones, que ha tenido la banca hasta septiembre de 2023. Gortazar justifica las ganancias por el tamaño de las empresas ya que es “lo que nos hace en muchas ocasiones más productivos, más competitivos”. Vamos a los datos: la banca (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) cerró 1.300 oficinas y redujo su plantilla en 5.800 empleados en 2022. En el caso de Caixabank, el año pasado redujo en un 17,89% su red de oficinas, clausurando 45 sucursales, y rebajó su plantilla un 11,78%, con la salida de más de 4.400 empleados. En 2021, los grandes bancos despidieron a 19.000 personas El mayor ERE fue el de CaixaBank, con un despido colectivo de 6.432 personas tras absorber a Bankia, el más grande que se ha producido en el sector bancario español. Según el Banco de España, han desparecido 115.561 empleos en el sector bancario español desde finales de 2008 hasta el 31 de marzo de 2023. Las entidades financieras encogen pero los ingresos crecen. No es una cuestión de tamaño. El motivo: la subida de los tipos de interés ha permitido a la banca ganar más dinero que nunca, pese a tener menos actividad. La subida de las hipotecas y la ausencia del pago por el dinero de los clientes (depósitos) ha disparado los márgenes de las entidades. En esta información te explicamos cómo la banca gana más que nunca pese a la caída de la actividad.

Entrepreneur

Una gestión imprudente que arruinó la cadena de televisión. Es el resumen de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid sobre el 'entrepreneur' Julio Ariza. El magistrado declara culpable a Ariza y lo condena a a pagar 4.492.011,31 euros por el concurso de acreedores de Intereconomía, la cadena referente de la ultraderecha. Ariza retrasó la presentación del concurso de acreedores, lo que según el juez “llevó a la agravación de la situación de insolvencia”. El exdiputado autonómico del PP no podrá administrar bienes ajenos durante dos años, como parte de la condena. Aquí tienes más información sobre el desastre de gestión del imperio mediático de la ultraderecha.

Tenemos a otro exdiputado del PP que también podría haber protagonizado la sección 'entrepreneur': Javier Fernández-Lasquetty, que ha sido contratado, tras dejar la política, por la sicav de la multimillonaria y aristócrata Alicia Koplowitz. Con un patrimonio de casi 617 millones de euros, ni un céntimo invertido en deuda española, el instrumento inversor de Koplowitz cuenta con un exministro de José María Aznar como consejero y una exposición creciente a un polémico gigante minero que fichó como asesor al expresidente español. Aquí tienes más datos sobre la empresa que ha contratado a Javier Fernández-Lasquetty.

Bien público

elDiario.es, junto a un grupo de medios europeos como The Guardian o Libération, ha publicado una investigación de Voxeurop sobre cómo el lobby europeo del automóvil ha conseguido reducir el impacto de la normativa Euro 7, que estaba diseñada para reducir la contaminación de los coches. Según este trabajo de investigación, ante la presión de la industria del automóvil, que contó con la colaboración del comisario del Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, las exigencias de Euro 7 se relajaron tanto los límites de emisiones contaminantes como las normas de homologación. En estas informaciones te explicamos cómo la rebaja de la norma Euro 7 del automóvil puede costar 100.000 millones en daños a la salud y el medio ambiente y en esta información te contamos la intrahistoria de cómo los fabricantes de coches rebajaron los límites de emisiones.

