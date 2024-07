El descontrol de la vivienda en un país de rentistas

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Ya hemos entrado en julio, mes del comienzo de las vacaciones pero también de muchísima actividad en las empresas y en la política. Por fin parece que el Gobierno de coalición da verdaderos pasos para solucionar el problema de la vivienda en España.

Estamos hablando de un problema real que, pese a lo que digan los empresarios del ladrillo, no se soluciona con la liberalización del suelo ni construyendo a mansalva. De hecho, uno de los mantras del sector inmobiliario es que hace falta más suelo porque hay una alta demanda de compradores de vivienda que buscan pisos de reciente construcción y no los encuentran. En realidad, en España hay casi 450.000 inmuebles nuevos, que están listos para entrar a vivir, y aún no han encontrado a alguien que los compre por los altos precios. Un volumen de casas que aumentó en 2023 por primera vez desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Los precios tanto de los alquileres como de las hipotecas están por las nubes. Y eso que el Euríbor cerró junio en el 3,65%, 0,35 puntos menos que hace un año. Esta moderación del índice de referencia para la mayoría de préstamos hipotecarios hace que quienes revisen anualmente sus cuotas empiecen a pagar menos dinero. El apetito por comprar y los precios no dan tregua en un mercado recalentado: en abril, el último mes con datos publicados por el INE, la compraventa de pisos y casas se disparó un 24%. Aquí te contamos cómo va el mercado inmobiliario pese a la bajada del Euríbor.

Una solución política no es fácil. Menos aún cuando España es un país de rentistas. Algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan en España. Es relevante porque explica la dimensión política y económica de un mercado al que es difícil meterle mano desde las instituciones públicas. Además, mientras mayor es la renta más ingresos llegan por el alquiler de inmuebles. En este enlace tienes una radiografía de un país de 'pequeños' rentistas.

Por eso es tan importante el último paso que ha dado el Gobierno. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que aprobará por Real Decreto y de urgencia una limitación de los contratos de temporada, de manera que “se requerirá la causalidad de esa temporalidad”, y se declarara el alquiler turístico como “una actividad económica”, por lo que las comunidades de vecinos tendrán que autorizarlos explícitamente. De esta manera se subsana el vacío legal que suponen los alquileres que duran menos de un año, unos arrendamientos que quedaron fuera de la Ley de Vivienda y que, junto a los alquileres turísticos, están haciendo imposible encontrar piso a amplias capas de la población que tampoco pueden permitirse una vivienda en propiedad. En esta información te explicamos las modificaciones de los alquileres de temporada y turísticos.

Cada vez que habla sube el pan

Si analizamos los ciclos históricos desde 1970, podemos ver que cuando los principales bancos centrales subieron las tipos de interés mientras los precios de la energía eran altos, los costes para la economía fueron generalmente bastante elevados Christine Lagarde — Presidenta del Banco Central Europeo (BCE)

La inflación de la eurozona se moderó una décima en junio, hasta el 2,5%, buenas noticias para acabar de una vez con la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, la institución monetaria sigue instalada en la ortodoxia más cerril. Esta semana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y su homóloga en el BCE, Christine Lagarde, coincidieron en el foro de política monetaria de Sintra. Ambos dirigentes se agarraron “a la fortaleza del mercado laboral” y la resistencia del crecimiento económico para mantener sus posiciones inalterables alrededor de los tipos de interés, pese a que sendos banqueros centrales reconocen que los datos de inflación son buenos. En el caso de Lagarde, la presidenta del BCE admitió que “hasta ahora este ciclo no ha seguido los patrones anteriores” y admitía que no se ha cumplido el supuesto paradigma de precios elevados de energía más tipos altos suponen costes altos para la economía y frenazo de la actividad, que llevaría a la caída de los precios. Seguimos con recetas del pasado para arreglar una economía en transformación. Aquí te explicamos más sobre cómo los banqueros centrales se agarran a la fortaleza del mercado laboral para retrasar bajadas de los tipos de interés.

El Gráfico







La vivienda no es lo único que ahoga a los ciudadanos. Pese a las reiteradas medidas de rebaja del IVA de los alimentos, de dudosa eficacia, por parte del Gobierno, el gasto en la cesta de la compra sigue disparado. La inflación ha subido un 24% el gasto que las familias dedica a comprar alimentos desde antes de la pandemia. El dinero que se dejan los hogares en los supermercados al mes alcanzó de promedio en 2023 el récord de 444 euros, frente a los 357 euros de 2019, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Aquí te explicamos cómo el gasto de las familias se ha disparado en el supermercado.

El Dato

50.200 millones de euros

Se llevaron inversores españoles a otros países en 2023, según consta en las estadísticas de la CNMV sobre instituciones extranjeras de inversión colectiva que comercializan sus productos en España. Estamos hablando de más de 136 millones de euros diarios. Las sociedades y fondos de inversión radicados en otros países contaban con un volumen de inversión procedente de España superior a los 251.304 millones de euros al final del año pasado. Casualmente son Luxemburgo e Irlanda, conocidos por sus beneficios fiscales, los mayores destinos de esos fondos. Así es el patriotismo de algunos. Aquí te contamos dónde vuela el dinero de los inversores españoles fuera de España.

Financiación autonómica

En el boletín de la semana pasada ya te contamos que nos parecía un error que el Gobierno trate de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, soltando sin concretar lo de “financiación singular” para Cataluña, cuando la debilidad parlamentaria es evidente y se trufa con las negociaciones para la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC. Aquí tienes unas claves.

Esta semana buscamos, sin encontrar, cuál es el planteamiento del Partido Popular para la financiación autonómica pero es que, además, el último informe sobre “la ejecución presupuestaria” regional del Ministerio de Hacienda, muestra que el déficit acumulado en 2024 de la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP supera la media nacional. Uno de los principales motivos es la competencia fiscal a la baja, en la que destaca el caso de Andalucía, el único territorio donde desciende la recaudación de todos los tributos cedidos por el Estado tras apuntarse a las bajadas de impuestos espoleadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Aquí te explicamos cómo la competencia fiscal a la baja del PP embarra el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Entrepreneur

Años de experiencia como directivo en empresas punteras pero se acaba tropezando el la piedra de la avaricia. Esta semana nuestro 'entrepreneur' de la semana es José María Castillo Lacabex, histórico directivo de ACS y hoy consejero delegado de su antigua filial industrial, Cobra. La Audiencia Nacional ha confirmado tres multas impuestas en 2022 a Castillo Lacabex, a su madre del ejecutivo y a su cuñado, por usar información privilegiada sobre la inminente venta de una filial de ACS, Saeta Yield, en 2017. Todo queda en familia. Las sanciones suman 180.000 euros. Aquí te contamos el multazo por uso de información privilegiada que le han puesto al CEO del gigante Cobra, su madre y su cuñado.

Bien público

¿Para qué sirve una Ley si no se cumple? ¿Es viable un sistema legal en el que nadie se preocupa de su cumplimiento? El Gobierno dio un paso fundamental con la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para regular el “derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. La modificación entró en vigor el pasado 29 de junio de 2023 pero, al parecer, nadie hace caso a la Ley. Organizaciones de consumidores como Facua y OCU señalan que los ciudadanos siguen recibiendo la invasión de las llamadas publicitarias mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explica que las reclamaciones recibidas denunciando estas prácticas se incrementaron un 114% respecto a 2022. El Ministerio de Consumo, que impulsó la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas, ahora traslada la pelota a la AEPD. Es necesario que la AEPD imponga multas más duras por este tipo de prácticas invasivas y abusivas. Es necesario que el Ministerio haga cumplir la Ley. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo sobre el fracaso de la ley para frenar las llamadas comerciales.

Volveremos el jueves que viene con más información económica. Mientras tanto, si tienes algún comentario o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

