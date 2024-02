Lo importante es la economía, no la amnistía

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Espero que mejor que el Gobierno, que ha visto truncada la polémica Ley de amnistía por los que más la necesitan. El problema va más allá de esta medida. Como cuenta el subdirector de elDiario.es, Andrés Gil: la amnistía hizo presidente a Pedro Sánchez. Y la amnistía, dos meses después de la investidura, mantiene en vilo al Gobierno. Ya se sabía que la legislatura iba a ser muy complicada, pero es que ahora su continuidad se pone en duda.

En el último Barómetro del CIS, que se publicó en enero, la Ley de amnistía a los independentistas catalanes solo le preocupaba al 0,9% de la población. Los principales problemas eran los de índole económico, la sanidad y la calidad del empleo (37%, 17,6% y 14,1%, respectivamente).

Nos estamos jugando demasiado. Esta legislatura puede depender de los caprichos de un partido de derechas con tendencias xenófobas como Junts. El Gobierno de coalición ha cedido mucho -para algunos, demasiado- pero la irresponsabilidad es tremenda. La alternativa es convocar elecciones y que pueda ganar un partido de derechas en coalición con la ultraderecha xenófoba. Este Ejecutivo de coalición con el apoyo de otras fuerzas progresistas ha demostrado que se puede hacer una política económica que conjugue el crecimiento, luchar contra la inflación y que los más vulnerables no se queden atrás como pasó en otras grandes crisis. Ahí están los datos: la economía creció un 2,5% en 2023, superando todas las expectativas, gracias al consumo de las familias, pese a la inflación y a las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), y por la fortaleza del sector exterior, con un fuerte aumento de las exportaciones.

El comportamiento de la economía española es excepcional, teniendo en cuenta que la eurozona creció un 0,5% en 2023. Pero además, aunque el FMI ha restado un par de décimas al PIB de España en 2004, hasta el 1,5%, señala en sus previsiones que nuestro país liderará a las economías avanzadas.

Otro ejemplo de la capacidad de la economía española es la buena marcha del empleo. Por mucho que el PP se emperre en desprestigiar las cifras, la realidad es la que es: en 2023 se crearon 783.000 puestos de trabajo. El dato duplica la creación de empleo del año precedente y es el segundo mayor auge desde 2005, solo por detrás de la remontada de 2021 post pandemia. El empuje del mercado laboral llega tanto a asalariados como a autónomos, con 664.000 y 118.300 trabajadores más, respectivamente. A pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el empleo creado es mayoritariamente público, los datos señalan que más del 90% de los puestos de trabajo creados son en el sector privado. Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo se incrementó en 695.400 personas y el empleo a tiempo parcial, en 87.600. Aquí te dejamos una información con diez gráficos para entender el aumento del empleo en 2023. Lo importante es la creación de puestos de trabajo y la buena marcha de la economía, no la amnistía.

Por otro lado, un tema relevante relacionado con el empleo. José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha anunciado que el Gobierno eliminará en 2025 la tasa de reposición en la administración que condicionaba la oferta de empleo público. La tasa de reposición es un porcentaje que se estableció en los años noventa y se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, que limita el lanzamiento de plazas públicas en las ofertas de empleo público anuales en función del número de jubilaciones que se van a producir. Durante la crisis financiera que se inició en 2008 ni siquiera se cubrieron las jubilaciones, lo que ha provocado un aumento de la interinidad en el empleo público. En esta información te lo contamos.

2.500.000 horas extras sin pagar

a la semana, lo que supone el 39% del total de las horas que se trabajan en ese periodo, según recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2023. Los sectores que más abusan de las horas extra sin pagar, en relación con su nivel de trabajadores, son Educación, Transportes y las actividades financieras y de seguros. Es una de las trampas que se descubren sobre el registro de jornada, casi cinco años después de que se aprobara su obligatoriedad. Ahora, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende endurecer la legislación sobre el control horario para frenar los atropellos. Aquí te contamos cómo va el registro de jornada, un control que no termina de despegar contra los abusos horarios.

“El cobalto se extrae en condiciones absolutamente apocalípticas, infrahumanas y violentas”, dice Siddharth Kara, autor del libro Cobalto Rojo. El Congo se desangra para que tú te conectes (Capitán Swing). No es un problema actual, lleva años pasando. Amnistía Internacional ya denunció en 2016 la situación inhumana de las minas en el Congo. El cobalto es un mineral fundamental para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y para el vehículo eléctrico. “Estas personas ganan un dólar o dos al día, destrozándose las piernas y la columna, exponiéndose a contaminación tóxica. El paisaje que les rodea ha sido completamente destruido por las empresas mineras. Y todo es una consecuencia de cada vez que enchufamos nuestros dispositivos digitales y vehículos eléctricos”, explica Siddharth Kara. Muchos de los trabajadores de estas minas son niños. Las empresas aseguran que tratan de compensar la situación con ayudas a la población pero el autor del libro sentencia: “Queremos las riquezas bajo sus pies. Pero ellos no cuentan. Si todo el cobalto del mundo estuviera bajo Madrid, se explotaría de forma sostenible. La gente recibiría equipos de seguridad y se les pagaría un salario decente, tendrían beneficios sociales y los niños no estarían en los pozos, estarían en la escuela”. Hay que pensar dos veces cada vez que vamos a comprar. Tienes que leer esta entrevista a Siddharth Kara para saber lo que es trabajar en una mina de cobalto para que tú tengas un móvil.

La tercera fortuna de México -Forbes le atribuye un patrimonio de 13.200 millones de dólares y le sitúa como una de las 170 personas más ricas del mundo- ha puesto su ojo en España. Nuestro 'Entrepreneur' de la semana es Ricardo Salinas Pliego, propietario del Grupo Salinas, con más de 100.000 empleados, gestiona la segunda televisión mexicana (TV Azteca) y tiene negocios en banca (Banco Azteca), comercio minorista (Elektra) o telecomunicaciones. Su nombre apareció en la investigación de los Papeles de Panamá. En 2021, fue señalado por The Wall Street Journal como beneficiario de una oscura trama para controlar mediante empresas fantasma Fertinal. En su país le acusan de evadir miles de millones de euros, con más de una docena de denuncias por litigios fiscales y un enfrentamiento con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En España, está invirtiendo utilizando ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros: sociedades con su sede en nuestro país que mantienen inversiones en el extranjero, tienen exentas las ganancias con origen en dividendos y plusvalías generadas por la transmisión de acciones en sociedades extranjeras. Es decir, una vía para eludir impuestos. Esto no es suficiente, buena parte de su tiempo lo dedica a proclamar recetas ultraliberales, en defensa de la desigualdad. En esta información tienes muchos más datos de Ricardo Salinas y sus inversiones en España.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres grandes eléctricas, ganaron 8.529 millones en 2022 y 6.533 millones en 2021. Desde 2010, Iberdrola y Endesa nunca han perdido dinero, Naturgy, solo en dos ocasiones. Sin embargo, el llamado déficit de tarifa, el antiguo desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico, todavía supone una deuda para los consumidores de casi 7.900 millones de euros que hay que seguir pagando en la factura: unos 261 euros por cada cliente de electricidad. Terminaremos de pagar en 2028.

El déficit de tarifa fue un invento de Rodrigo Rato... Sí, el vicepresidente económico con José María Aznar y artífice del denominado milagro económico español. Otra medida del PP que nos ha dejado una herencia ruinosa. Se trata de un complejo sistema que empezó a funcionar en 1998 por el que se crearon un costes de transición a la competencia con los que se compensaba a las eléctricas por la liberalización del mercado energético. En teoría, era un sistema para abaratar la tarifa, pero provocó una deuda inmensa con sus intereses que ni Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy fueron capaces de domar hasta que la situación fue prácticamente de quiebra. Entonces, el Gobierno Rajoy aplicó fuertes subidas de la luz y recortes al sector, especialmente a las renovables, para aprobar la la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y poner límites al déficit, que empezó a bajar en 2014. En este reportaje de Antonio M. Vélez te explicamos por qué todavía le debemos 7.866 millones a las grandes eléctricas.

