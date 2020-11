Los “Oscar del AOVE” español miran a la próxima cosecha

Los “Oscar” del aceite de oliva virgen extra español tienen ya la mirada puesta en la siguiente cosecha y en los AOVE que presentan para optar a ser elegidos como uno de los mejores picuales de la campaña 2020/2021, en la que además el premio Jaén Selección cumple un cuarto de siglo.

El año que va camino de finalizar ha sido atípico, duro, no sólo desde el punto de vista sanitario sino también por las consecuencias que han tenido en la promoción las restricciones. Ferias que no se han visitado o se han convertido en virtuales, viajes que no se han podido realizar.

Pero todos coinciden, y de ahí que repitan edición tras edición, que es importante formar parte de este particular y selecto palmarés. Un reconocimiento a un trabajo arduo de un año, o incluso de varios. Que además suele ser confirmado con otros premios a nivel nacional e internacional.

Conseguir de la aceituna un aceite de calidad cuesta dinero, requiere de saber hacer, una selección cuidadosa del fruto, recogido con esmero, tratado y guardado con mimo.

Las ocho marcas reconocidas el 13 de diciembre de 2019, se abrieron paso entre un total de 73 aceites, cinco más que en la edición anterior. Entre ellas las hay veteranas como Bravoleum o Dominus, o las que estrenaban galardón como Balcón del Guadalquivir y Olivo Real.

Ocho aceites que más allá de sus características propias cuentan historias diferentes y singulares de su comarca, su idiosincrasia o su origen.

CATA: De color verde intenso, en nariz es un frutado de aceituna verde, complejo, con aromas herbáceos de plantas aromáticas como el tomillo y la albahaca, tomate y alcachofa con notas de almendra, manzana y plátano verde. En la entrada en boca aparecen las mismas sensaciones frutales y herbáceas percibidas en nariz, que da una sensación dulce al principio del paladar, un amargo posterior de baja intensidad y un final algo más picante que permanece en la garganta. Armónico. Retrogusto almendrado.

HISTORIA: Detrás de este aceite hay una cooperativa con más de sesenta años de historia y casi 600 socios. Seiscientas familias e historias unidas por el hilo conductor del trabajo entre olivares.

El acta fundacional de la cooperativa San Felipe Apóstol de Baeza es de 1959, pero se estrenaba en el palmarés del Jaén Selección en el 2019. Ya tiene preparados los aceites de este año para presentarse a la próxima edición como ha hecho en otras ocasiones. Su AOVE de cosecha temprana procede de olivos, muchos de ellos centenarios, ubicados en las fértiles tierras del territorio de mayor producción de aceite de la provincia.

Su nombre, Balcón del Guadalquivir, tiene que ver con la historia de Baeza. Se llama así porque las antiguas instalaciones de la cooperativa se encontraban en la zona monumental de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, en las murallas, desde donde se divisaba todo el Guadalquivir hasta Cazorla. Un balcón al alto valle del río, que se refleja en la botella, azul con una serigrafía que imita los barrotes de una balconada.

DIRECCIÓN: S.C.A. San Felipe Apóstol. Camino Viejo de Ibros, s/n. 23440 Baeza. Telf.:+34 953 740 605 www.balcondelguadalquivir.com – comercial@balcondelguadalquivir.com

CATA: Aceite de frutado verde intenso con marcadas notas herbáceas. La riqueza de su frutado se diversifica en matices como la almendra verde o “alloza”, la planta del tomate y la cáscara de plátano. Acompañadas por plantas aromáticas y manzana. De amargo y picante en intensidad media, siendo el último ligeramente más elevado, es la dulzura final en boca su seña de identidad. La plenitud de su complejidad olfativa deja su rastro transformado en elegancia.

HISTORIA Y RECORRIDO: Es el resultado de un año de intenso trabajo de la almazara Hacienda el Palo de Villargordo. Un municipio de poco menos de 4.000 habitantes, situado a unos veinte minutos de la ciudad de Jaén.

Al frente del equipo de la almazara se encuentran Antonio Fernández y Juan Luis y Juan Antonio Martos Ávila. Buscan con sus aceites la calidad y la excelencia como se refleja en el nombre escogido para los premium. Un juego de palabras entre ‘bravo’, que en muchos idiomas significa estupendo, bueno, trabajo bien hecho; con ‘oleum’, aceite en latín.

No solo son unos de los veteranos de los Jaén Selección, con cinco premios obtenidos desde 2014, sino que son reconocidos internacionalmente como una de las cinco empresas con mejor bodega del mundo, en cuanto a la calidad del aceite que atesora. En los últimos años han recibido premios en Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, China o Japón.

DIRECCIÓN: Aceites Hacienda El Palo, S.L. Cortijo Villaconchita. Ctra. A-6000, Km. 16,35. 23630 Villargordo Telf.: +34 953 377 190 www.bravoleum.com – contacto@bravoleum.com

CATA: Aceite con un frutado rico en registros de fruto verde, se reconocen manzana, tomate, cáscara de plátano, tomillo y romero. En nariz se aprecian notas verdes herbáceas que en boca conviven con tonos verde hoja, predominando la almendra verde que da paso a una agradable sensación mentolada. Amargo medio y picante intenso, perfectamente ensamblados en un aceite sumamente armónico y elegante.

HISTORIA Y RECORRIDO: Detrás del aceite Dominus está la empresa Montabes Vañó, S.L., MONVA., propiedad de Francisco Montabes y Araceli Vañó, descendientes de familias olivareras que, desde finales del siglo XVIII, se dedicaban al cultivo del olivar y a la elaboración de aceite en molinos de su propiedad, y que adquirieron el Cortijo Virgen de los Milagros en 1972.

Una finca cultivada desde tiempo inmemorial, hogar de numerosos yacimientos arqueológicos, además de dar sustento a cerca de 90.000 olivos. Allí se realiza íntegramente todo el ciclo de obtención de AOVE, en la localidad de Mancha Real, en las faldas del macizo montañoso de Sierra Mágina.

Para ellos, según explica Luis Montabes, el Jaén Selección significa estar entre los 50 o 100 mejores aceites del mundo. Este año su aceite, Dominus, ha conseguido quince premios más. Una marca, registrada en 2000 que quiere decir "del señor", tanto propiedad de dios como de una persona importante. Uniendo tradición romana, religión y arte.

DIRECCIÓN: Monva, S.L. Cortijo Virgen de los Milagros. Carretera Jaén-Baeza, salida 26 Apartado de correos 10. 23100 Mancha Real Telf.: +34 915 351 232 www.monva.es – info@monva.es

CATA: Frutado intenso de aceituna verde, limpio y fragante, con aromas herbáceos y vegetales, como es la hierba recién cortada, tomatera, alcachofa, aromáticas, menta y apio. En segundo término toques frutales de manzana, almendra y plátano verde. En el paladar nos recuerda las mismas notas olfativas, amargo suave y picante ligeramente más intenso, muy equilibrado y armónico. Balsámico. Buena estructura y persistencia.

HISTORIA Y RECORRIDO: El aceite Esencial Olive tiene un sugerente nombre, también juego de palabras, que hace referencia al AOVE como elemento esencial de la vida, debutaba en el Jaén Selección en la edición 2020 (que se entrega en diciembre de 2019).

Sin embargo, la empresa baezana Oleícola San Francisco, detrás de la cual están los hermanos Jiménez Molina, no es una principiante. Incluso son pioneros y un referente a nivel internacional en oleoturismo.

José Antonio Jiménez explica que llevan siete años elaborando aceites tempranos, afinando cada año hasta conseguir un AOVE de gran calidad, un aceite esencial. Un zumo de aceituna procedente de olivos del valle del Guadalquivir, molturados en una moderna almazara que sin embargo ha sabido mantener la esencia de su original construcción del 1927.

DIRECCIÓN: Oleícola San Francisco, S.L. Calle Pedro Pérez, s/n. 23520 Begíjar Telef.: +34 953 763 415 www.esencialolive.com – info@oleicolasanfrancisco.com

CATA: Frutado medio de aceituna madura con notas verdes de hierbas. Destaca la tomatera y las hojas de higuera. Ligeros toques de almendra madura y frutos secos. En boca tiene una entrada suave y dulce. Muy equilibrado en su amargor y picor. Regusto final a plátano maduro y a frutos secos. Muy estructurado y persistencia media.

HISTORIA Y RECORRIDO: La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar revalidaba en 2019 su segundo Jaén Selección, tras el obtenido en la edición de 2012. Se trata de una cooperativa, inscrita en la Denominación de origen Protegida de Sierra Mágina, constituida en 1952 y formada en la actualidad con cerca de 650 socios.

Sus olivos se encuentran en Sierra Mágina, parque natural que forma parte de la cordillera subbética. Su cara norte se sitúa sobre la depresión del Guadalquivir, mientras que su vertiente sur enlaza con la Sierra de Lucena.

Para el presidente de la cooperativa, Manuel Ogallar, el Jaén Selección forma parte del trío de ases de los premios del AOVE, junto con el Mario Solinas del COI (Consejo Oleícola Internacional) y el de Alimentos de España del Ministerio de Agricultura.

DIRECCIÓN: Santísimo Cristo de la Misericordia, S.C.A. Camino del Canónigo, s/n. 23500 Jódar / Telf.: +34 953 785 570 www.laquintaesencia.com – info@laquintaesencia.com

CATA: Aceite complejo y armónico en nariz y boca. En nariz presenta un frutado verde intenso con tonos vegetales y herbáceos, destacando la alloza, la hierba verde, la planta de tomate, la cáscara de plátano y el tallo de la alcachofa, entre otros. En boca entra con gran potencia de sabor y con idénticos matices sensoriales que en nariz. Presenta un amargo y un picor medio alto, muy agradable, acompañado de una astringencia moderada que recuerda a la hoja de alcachofa.

HISTORIA Y RECORRIDO: Pasión, tradición, innovación, caracterizan a la almazara Cruz de Esteban, que conquistaba en la edición de 2020 su primer Jaén Selección. Una almazara referente en Mancha Real, localidad donde son almazareros desde 1930.

Para la almazara, conseguir este reconocimiento era su objetivo principal. Ya lo habían intentado en varias ocasiones desde que en el año 2000, con el inicio del siglo, tres familias adquirieron la almazara.

Ya “estamos en la élite de los aceites”, asegura su gerente, Amalia Soria, que recuerda como una anécdota el día en el que eligieron el nombre de su aceite: Olivo Real. En honor al árbol y a la localidad donde se encuentran, Mancha Real. Fue en una reunión de mujeres de la almazara, donde la presencia femenina es importante, porque hay muchas implicadas, como familiares o socias.

DIRECCIÓN: Almazara Cruz Esteban, S.L. Camino Ancho, s/n. 23100 Mancha Real Telf.: +34 953 352 463 www.olivoreal.com – info@olivoreal.com

CATA: Frutado de aceituna verde medio con un amargo muy leve, prácticamente imperceptible, y un picante más intenso. Sus notas olfato-gustativas recuerdan al verde de la hierba recién cortada con leves toques de hoja de olivo. Se encuentran la cáscara de plátano verde, la planta de tomate, la almendra verde y pequeños toques de frutos secos. A su entrada en boca deja la sensación de dulce equilibrada con todas las notas sensoriales descritas. Es complejo en matices y armonioso en su conjunto, destacando las notas verdes mentoladas que marcan un verdadero zumo de fruta fresca recién obtenida.

HISTORIA Y RECORRIDO: Los olivos donde se produce este aceite se encuentran en una zona de sierra privilegiada por el microclima. Están regados por el manantial de Cánava, un agua reconocida por su calidad.

De molturar la aceituna se encarga la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios. Pero la almazara fue fundada en 1976 por 75 socios de Jimena, localidad al norte de Sierra Mágina. Sus aceites están certificados también por la Denominación de Origen del mismo nombre, sello de calidad a la que pertenece.

DIRECCIÓN: S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios. Carretera Mancha Real-Cazorla, Km. 17,400. 23530 Jimena Telf.: +34 953 357 437 www.orodecanava.com – info@orodecanava.com

CATA: Frutado de aceituna verde intenso. De color verde esmeralda limpio y transparente. De complejidad aromática única, son los matices herbáceos difuminados los que resaltan. La “tomatera” y el trigo verde complementan las notas de higuera, almendra y plátano verde. Suave en su paso por boca, esta sensación dulce se equilibra con el amargo, es de intensidad media y el picante más intenso. La almendra verde es protagonista en este apartado.

HISTORIA Y RECORRIDO: Este aceite ecológico de color verde esmeralda es un producto joven dentro de los que ofrece una de las cooperativas más grandes de la provincia de Jaén. No fue hasta 2017 cuando decidieron dar el paso a este tipo de producción produciendo una pequeña cantidad de gran calidad.

Oleocampo, con más de 2.500 socios, medianos y pequeños productores de la campiña sur jiennense, es fruto de la integración, en 1995, de cuatro almazaras: Santa Catalina, San Bartolomé y La Unión del municipio de Torredelcampo y San Francisco de Asís de Villardompardo, con más de cincuenta años de historia. No es la primera vez que reciben un Jaén Selección, aunque sí con el ecológico.

DIRECCIÓN: Oleocampo, S.C.A. Avda. de la Constitución, 101. 23640 Torredelcampo Telf.: +34 953 410 111 www.oleocampo.com – info@oleocampo.com