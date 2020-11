Líderes mundiales rinden tributo al futbolista más político

Presidentes, exgobernantes y políticos de todo el mundo despidieron con dolor a Diego Maradona. Desde minutos de silencio en cámaras de diputados hasta cartas, tuits y expresiones afligidas, con lágrimas en los ojos, dieron cuenta de la dimensión política del genial futbolista fallecido el miércoles al mediodía.

Maradona se involucró en debates públicos y estableció relaciones cercanas con políticos de izquierda y centroizquierda de América Latina, como Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El expresidente uruguayo José Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, enviaron a la familia de Maradona "y a todos los hinchas amantes del fútbol un abrazo fraterno en este momento de inmenso dolor", de acuerdo a un mensaje transmitido por el presidente argentino Alberto Fernández en Twitter.

Mensaje de Pepe Mujica y Lucía Topolansky desde Uruguay. Les agradezco a ambos el cariño por Diego y por nuestro país. Los abrazo a la distancia. pic.twitter.com/GT6tSt9S0l — Alberto Fernández (@alferdez) 25 de noviembre de 2020

Desde Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourao expresó su solidaridad con el pueblo argentino por la muerte de "un grack crack". "Sé cómo reaccionan los argentinos, son pasionales, será una conmoción en los próximos días; nuestra solidaridad a todos los argentinos y a los amantes del fútbol", dijo Mourao en declaraciones recogidas por el portal de noticias G1.

Sin embargo, la sintonía política de Maradona en Brasil era a todas luces más próxima al Partido de los Trabajadores. Con "inmensa tristeza y dolor" lo despidió Dilma Rousseff. La expresidenta (2011-2015) resaltó a Maradona como “un genio” y como una persona que luchó por un mundo menos desigual y que siempre defendió a los pobres, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik. Maradona rechazó, en diciembre de 2015, la destitución de Rousseff de la Presidencia, orquestada por el Congreso de su país. "Tuvo un gesto que no se me olvida, dijo que su corazón estaba conmigo", expresó Rousseff, para luego añadir: "Ahora, yo, triste y tocada con tu partida, te devuelvo el cariño y el afecto para decir que nuestros corazones están juntos, Maradona; mi corazón está contigo y mis pensamientos están contigo".

Lula da Silva afirmó que Diego Maradona "jamás será olvidado" tanto por su talento deportivo como su respaldo a las causas populares y a la soberanía latinoamericana. “Fue un gigante del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única”, tuiteó el exmandatario. “Su genio y pasión por el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestro tiempo”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores. Reconoció que “fuera de la rivalidad deportiva, fue un gran amigo de Brasil. Solo puedo agradecer su solidaridad con las causas populares y el pueblo brasileño. Nunca será olvidado”.

En una sesión de la Cámara de Diputados de México, el legislador Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, pidió el miércoles un minuto de silencio en honor a “un hombre comprometido con los oprimidos del mundo”, instancia respetada de pie por sus pares de todas las bancadas. En Asunción ocurrió lo propio a propuesta del diputado del Partido Colorado Hugo Ramírez.

Cámara de Diputados hace el minuto de silencio en homenaje a #DiegoMaradona Pedido planteado por @HugoRamirezANR pic.twitter.com/R0rcZ7zcxH — Mariano López (@marianolopezpy) 25 de noviembre de 2020

Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, rindió homenaje por Twitter: "Te llevas algo nuestro, nos dejas mucho tuyo Diego", junto a una fotografía de Maradona a sus 25 años, en hombros de los hinchas, levantando la copa del mundo en el Estadio Azteca en 1986.

En tanto, el expresidente paraguayo Fernando Lugo destacó la coincidencia con la muerte de Fidel Castro, ocurrida en la misma fecha en 2016, y exclamó: "¡GLORIA ETERNA AL MAS GRANDE DEL MUNDO!". "Fidel decidió llevarte junto a él, pues este mundo de injusticias ya no era vos Diego...", agregó Lugo.

Desde Venezuela, Maduro calificó a Diego como un "hermano y amigo incondicional" de su país. "Querido e irreverente 'Pelusa', siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos", escribió el dirigente chavista, que había recibido al exfutbolista en Caracas en enero pasado. "No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre Pibe de América!", manifestó Maduro.

No bien se conoció la noticia de la muerte, el expresidente de Bolivia Evo Morales tuiteó: “Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo”. Entrevistado por la televisión pública argentina, Morales, uno de los políticos latinoamericanos más cercanos al astro, mostró evidentes signos de emoción.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel transmitió sus “más sentidas condolencias por el fallecimiento” de Maradona “en nombre del pueblo y el gobierno cubanos, y del general del Ejército Raúl Castro Ruz”.

En tanto, el senador colombiano Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, lamentó la partida de "un luchador incluso contra sí mismo. Un hombre de barrio pobre que nunca se avergonzó de su gente. Un rebelde".

Gobernantes europeos que crecieron al compás de las maravillas de Maradona en el campo de juego y de las polémicas protagonizadas por el Diez también rindieron homenaje.

“El mundo entero llora la desaparición de Maradona, que con su talento inigualable escribió páginas inolvidables de la historia del fútbol. Adiós eterno, campeón”, tuiteó el primer ministro italiano, el centrista Giuseppe Conte, en un país en el que el exfutbolista era venerado por muchos, especialmente en el sur.

Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione. pic.twitter.com/nhNo1ySjdp — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 25 de noviembre de 2020

El alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, propuso que el principal estadio de la ciudad, San Paolo, pase a llamarse Diego Armando Maradona, porque “Diego ha hecho soñar a nuestro pueblo, ha rescatado a Nápoles con su genialidad”.

"Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona", escribió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe", agregó el mandatario socialista.

En la misma red social, el vicepresidente Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, despidió al exjugador con una plegaria maradoniana y le agradeció por "tantos momentos de felicidad". “Diego nuestro, santificada sea tu zurda, Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego nuestro, barrilete cósmico divino, Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino”, tuiteó.

“Diego nuestro, santificada sea tu zurda,

Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba

Diego nuestro, barrilete cósmico divino,

Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino”



Gracias por tantos momentos de felicidad. Hasta siempre ✊https://t.co/ROfXhmvTY6 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 25 de noviembre de 2020

"Nacido en un suburbio pobre de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hace soñar a su familia y a su barrio con un juego que pronto crucificará a algunos de los mejores defensores de Europa. Boca Juniors y los míticos clásicos lo revelan al fútbol mundial. Fue el Barcelona el que ganó el diamante, creyendo que finalmente habían encontrado al sucesor de Johan Cruyff para dominar de nuevo el fútbol europeo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió un texto sentido en el que repasó su propia mirada como amante del fútbol en su adolescencia y juventud. “Jugador suntuoso e impredecible, el fútbol de Maradona no tenía nada de ensayado. Con una inspiración siempre renovada, constantemente inventaba gestos y golpes de la nada. Un bailarín de botines, no realmente un atleta, más un artista, encarnaba la magia del juego”, publicó Macron. Recordó la “resurrección” en “el partido más geopolítico de la historia del fútbol, ​​los cuartos de final de la Copa del Mundo contra la Inglaterra de Margaret Thatcher”, el 22 de junio de 1986. Rememoró particularmente "el Gol del Siglo, que convoca los ánimos de los más grandes gambeteadores del fútbol: Garrincha, Kopa, Pelé unidos en una sola acción”.

“El ‘enfant terrible’ se ha convertido en el mejor jugador del mundo. Y la Copa del Mundial se reencuentra con Argentina: esta vez es la del pueblo, no la de los generales. Este gusto de la gente, Diego Maradona también lo vivirá fuera de la cancha. Pero sus aproximaciones tanto a Fidel Castro como a Hugo Chávez sabrán a derrota amarga. Es sobre el terreno que Maradona hizo la revolución. El presidente de la República saluda a este indiscutible gobernante de la pelota redonda que tanto han amado los franceses”, valoró el texto del mandatario francés.

“A todos los que ahorraron su dinero para completar finalmente el álbum de Panini México 1986 con su pegatina, a todos los que intentaron negociar con su pareja para bautizar a su hijo ‘Diego’, a sus compatriotas argentinos, a los napolitanos que dibujaron frescos dignos de Diego Rivera en su efigie, a todos los amantes del fútbol, ​​el Presidente de la República envía su más sentido pésame. Diego se queda", firmó Macron.