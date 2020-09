La excavación de la fosa 120 del cementerio de Paterna busca a dos alcaldes republicanos de Meliana, fusilados por el franquismo en 1940

El próximo 23 de octubre se cumplen 80 años exactos desde que más de una docena de vecinos de Meliana, un municipio de la comarca de L'Horta Nord, fueron fusilados por el régimen del general Francisco Franco y enterrados en la fosa 120 del cementerio de Paterna (València). Los especialistas de Arqueoantro, la empresa encargada de los trabajos, han iniciado este lunes los trabajos de exhumación de una fosa en la que esperan encontrar entre 13 y 20 cuerpos, incluyendo el del alcalde republicano de Meliana en 1936, el albañil y militante del sindicato UGT Antonio Zaragoza Tamarit, fusilado a los 39 años y el del alcalde en 1937 Francisco Ballester Ferrer, barnizador socialista fusilado a los 37 años. El trabajo de exhumación, que este lunes se ha centrado en retirar las losetas con los nombres de los represaliados que cubren el espacio de la fosa para su conservación, tiene un coste de casi 60.000 euros que sufraga el área de Memoria Histórica de la Diputación de València.

El 23 de octubre de 1940 fueron fusiladas 56 personas, en otra jornada de terror de la posguerra española. La mayoría fueron enterradas en la fosa 128 del cementerio de Paterna pero los cuerpos de los 13 vecinos de Meliana quedaron sepultados en la fosa 120 (la lista completa figura al final de esta información). Prácticamente todos los fusilados de esta fosa integraban la comisión gestora y el consejo municipal de la localidad durante la Guerra Civil, en representación de los sindicatos UGT y CNT, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Otra excavación, financiada por la Generalitat Valenciana, exhumó recientemente el cuerpo del alcalde de Llucena (Castelló), fusilado en 1939.

Amparo Belmonte, presidenta de la asociación de familiares de la fosa 120 y nieta del chófer comunista José Orts Alberto (fusilado a los 43 años), ha estado presente en el inicio de los trabajos de exhumación. La asociación agrupa a siete familias de los fusilados que han visitado archivos militares para documentar los últimos días de sus antepasados. A partir de ahí, fueron localizando familiares de los fusilados de Meliana, que formaban parte del mismo sumario. Gracias al trabajo de documentación de la asociación de familiares y a la financiación pública de la Diputación de València, los trabajos de exhumación han comenzado 80 años después después de los fusilamientos.

El arqueólogo Álex Calpe, de Arqueoantro, calcula que los trabajos se alargarán entre dos y tres semanas. Los especialistas de Arqueoantro sospechan que la fosa 120 podría contener algunos cuerpos más, además de los 13 provenientes de Meliana, ya que en otras fosas hay cuerpos que no han aparecido. "Hay un número de personas que no tenemos localizadas y no tenemos la seguridad de que las familias se los llevaran", explica el arqueólogo a este diario.

"Desde que era pequeña hemos ido a visitar la fosa y a llevarle flores con mi abuela y, cuando faltó mi abuela, con mi madre", explica por teléfono a elDiario.es la presidenta de la asociación de familiares de la fosa 120. "Mi abuela y el resto de viudas querían llevarlos a casa pero no tenían dinero y no se pudo", apostilla Amparo Belmonte. Ocho décadas después de aquellos fusilamientos, los huesos del abuelo comunista de Belmonte y los del resto de sus vecinos de fosa, descansarán allí donde sus descendientes estimen conveniente.

Lista de fusilados que podrían localizarse en la fosa 120 del cementerio de Paterna:

Matías Iborra Ferrer, 29 años, mecánico de Massamagrell, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Manuel Amorós Alacid, 28 años, ceramista de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Francisco Ballester Ferrer, 37 años, barnizador de Meliana (y alcalde en 1937), fusilado el 23 de octubre de 1940.

Manuel Bauset Tamarit, 46 años, albañil de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Salvador Cortina Alcober, 46 años, fundidor de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

José Orts Alberto, 43 años, chófer de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Francisco Roca Serra, 47 años, ajustador mecánico de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

César Sancho de la Pasión, 42 años, pavimentador de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

José Tarín Gómez, 37 años, calderero de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Antonio Zaragoza Tamarit, 39 años, albañil de Meliana (y alcalde en 1936), fusilado el 23 de octubre de 1940.

Vicente Villarejo Serrano, 28 años, ceramista de Puebla de Almoradiel, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Ramón Bacete Armero, 40 años, ferroviario de València, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Emilio García Preciado, 38 años, practicante de València, fusilado el 23 de octubre de 1940.