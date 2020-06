"No basta con indignarse en las redes porque una sentencia por maltrato animal te parezca insuficiente"

Lucía Arana, periodista de origen bilbaíno, lleva muchos años ejerciendo de comunicadora y community manager para varias ONG, así como escribiendo en diversos medios. La defensa de los animales es un asunto que conoce en profundidad y sobre el que escribe en este mismo blog, demostrando siempre una gran habilidad para divulgar cuestiones complejas con claridad y debatir de manera serena y sensata.

Actualmente, colabora con la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y con INTERcids, Operadores Jurídicos por los Animales. Precisamente para esta entidad Lucía dirige y presenta un podcast titulado Derecho y Animales, el primer podcast en español sobre defensa animal desde una perspectiva jurídica, en el que entrevista a expertas y expertos en protección animal.

El podcast ha sido premiado con una beca de la Culture & Animals Foundation (CAF), institución con sede en Nueva York que promueve proyectos artísticos, académicos y divulgativos para concienciar en materia de defensa animal.

Lucía, enhorabuena por el premio, es un gran espaldarazo a tu podcast.

Gracias, Marta, la verdad es que ya han pasado unos días y aún no me lo creo. Es un reconocimiento muy importante, que nos motiva mucho a seguir informando sobre protección animal desde una perspectiva desconocida para el gran público, pero que nos afecta a todas en nuestro día a día.

La Culture & Animals Foundation fue creada por el filósofo Tom Regan y su esposa Nancy, dos pioneros en la defensa de los animales. Me imagino que esa conexión te habrá parecido especialmente gratificante.

Pues te puedes imaginar, las ideas de Tom Regan han marcado nuestra visión de los animales y le debemos mucho como movimiento. En cuanto al enfoque de la Fundación, que gracias a la visión de su esposa Nancy combina la defensa animal con la creatividad, la investigación y el arte, me parece sumamente inspirador. Nuestro proyecto, sin ser propiamente artístico, ha entrado en la categoría de creatividad.

También es maravilloso para mí compartir beca con personas que admiro tantísimo, como la fotógrafa Jo-Anne McArthur, que también obtuvo este reconocimiento en ediciones anteriores.

Para las y los lectores que no lo conozcan, ¿podrías contarnos qué es INTERcids?

Es una entidad sin ánimo de lucro en la que diferentes operadores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, miembros de los diferentes cuerpos policiales, etc.) colaboran, cada uno desde su ámbito, para contribuir a la evolución de la protección animal en nuestro país.

¿Con qué objetivos decidisteis en INTERcids crear este podcast?

Pues la verdad es que fue idea mía, porque los operadores jurídicos del colectivo suelen ser bastante discretos y modestos. Como periodista, yo les veía dejarse la piel tratando de sacar casos de maltrato animal adelante, redactando informes, elaborando propuestas, y me parecía que quienes defendemos a los animales desde otros ámbitos no éramos conscientes de su labor. Yo, desde luego, no lo era.

Ellas y ellos te dirían que simplemente están haciendo su trabajo, y es cierto, pero es un trabajo tan importante para obtener resultados reales para los animales, que creo que debemos visibilizarlo y valorarlo.

Por otro lado, yo crecí escuchando la radio en mi casa familiar y desde hace años soy una loca de los podcast, así que lo propuse y me dieron luz verde. Estoy muy agradecida por la confianza.

¿A qué público va dirigido el podcast? ¿Está pensado especialmente para juristas o para un público más amplio? A las personas que no tenemos formación en Derecho a menudo nos da un poquito de miedo el lenguaje jurídico…

Ya, y no me extraña que dé miedo. A veces las personas expertas, no solo en Derecho, hablan de una manera tan técnica que parece que estén buscando que nadie les entienda, o solo unos pocos elegidos. Supongo que tiene que ver con la precisión del lenguaje, pero me temo que también es una forma de mantener el estatus. Personalmente me parece un problema que entorpece la comunicación, porque estoy convencida de que se puede ser rigurosa y clara a la vez. Marta, con tu permiso, te voy a poner como ejemplo de lo que digo. Tú profundizas en pensamientos filosóficos complejos, pero lo haces con un lenguaje comprensible, cercano y en ocasiones muy emotivo. ¡Es todo un arte!

En la época de la posverdad y de la comunicación rápida y superficial, nuestro podcast busca ser un punto de encuentro para aquellas personas que queremos entender el mundo en el que viven los animales y saber qué podemos hacer para cambiarlo. No basta con indignarse en las redes porque una sentencia por maltrato animal te parezca insuficiente, tienes que saber de dónde viene y cómo hemos llegado hasta aquí.

Los animales nos necesitan a todas bien informadas, desde la persona que oye cómo su vecino maltrata al perro hasta el juez de instrucción, pasando por veterinarios, voluntarios de protectoras o activistas veganos.

¿Crees que los operadores jurídicos están bien formados en derecho animal? ¿Cuál es tu impresión?

Estamos en ello. Han pasado muchas cosas en muy pocos años y la sensibilidad por los animales ha crecido de forma exponencial. Yo no puedo ser objetiva, porque mis referencias son personas sensibilizadas con el tema, pero diría que se ha avanzado muchísimo y también que queda mucho camino por recorrer.

En ese sentido, es importante que la sociedad en general tenga claro quién es el responsable de actuar y pierda el miedo o la vergüenza a exigir a las administraciones públicas que intervengan en casos de crueldad contra los animales.

¿Cómo está siendo la recepción del podcast? ¿Qué feedback recibes?

Muy bueno, y más aún desde la noticia de la beca. Estamos entre las novedades destacadas y entre los 'Top Programas' de Applepodcast, codeándonos con los más grandes. Es muy ilusionante.

Para la primera entrevista elegiste a María González Lacabex, fundadora de Animalex, el primer despacho de abogados de nuestro país dedicado en exclusiva al derecho animal, y el resultado fue una entrevista muy interesante y también muy emocionante. ¿Por qué elegiste a esta jurista para comenzar tu podcast?

María, también del País Vasco como yo, ha sido uno de mis referentes personales en defensa animal. La admiro muchísimo por su rigor, por sus conocimientos y por su prudencia. Hay muchísimos profesionales maravillosos donde elegir, así que fue una decisión también egoísta, ya que yo estaba algo nerviosa con el primer programa y necesitaba tener a alguien al otro lado del micro que me aportara sosiego. Y esa es María.

Me parece que tu podcast podría ser útil e inspirador para estudiantes de Derecho, para esos y esas jóvenes que ahora mismo se están formando y que serán los y las jueces, fiscales y abogados del futuro. Quizás estudiantes que no habían considerado en serio especializarse en Derecho Animal, al escuchar a los expertos que entrevistas, tomen esa decisión.

Yo también tengo la impresión de que ese colectivo es una parte importante de nuestros oyentes. Es necesario recordar que los casos en los que los animales son las víctimas deben tratarse con tanta seriedad y rigor como cualquier otro. Para ello, se deben dominar todas las herramientas jurídicas y tener una visión global, ya que los animales, aunque invisibilizados, están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Has entrevistado al primer Director General de Derechos de los Animales del Gobierno de España, Sergio García Torres. Estamos todos muy pendientes de en qué medida ese nuevo cargo en el Gobierno se traducirá en avances en la defensa de los animales. ¿Qué destacarías de esa entrevista, qué te parece lo más importante?

Pues la propia existencia de la Dirección General de Derechos de los Animales me parece un hito. Del episodio destacaría dos cosas: la primera, que debemos celebrar los pequeños pasos pero seguir empujando para los grandes y la segunda, que ya empezamos a ser una sociedad lo suficientemente madura como para exigir que cualquier decisión se tome con perspectiva animal.

A pesar de la pandemia y el confinamiento has podido continuar con el podcast. La entrevista a la jurista Anna Mulà en el último capítulo la hicisteis a distancia. En vuestra conversación intercambiasteis algunas reflexiones iluminadoras acerca de la pandemia, que señalaban conexiones entre la explotación de los otros animales y la emergencia de enfermedades zoonóticas tan terribles como la COVID-19. ¿Podrías hablarnos de ello?

Parece que por fin la comunidad científica está empezando a ser clara a este respecto. Destruir la biodiversidad y comer animales está en la base de las pandemias pasadas, presentes y, si no cambiamos, futuras. Hoy mismo acabo de leer que hay un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Me llama la atención, sin embargo, que se ha hablado mucho de los mercados húmedos de China, y no tanto de nuestra ganadería, que como tú siempre nos recuerdas es el origen de tantísimo sufrimiento para los animales y para el medio ambiente. Por eso, en mi opinión y llegados a este punto de destrucción, ser vegana ya no es lo máximo, es lo mínimo.

Con Mulà abordaste el tema de las excepciones en las leyes de protección de los animales. ¿Por qué es importante?

Es algo que a mí como activista me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo escuché. Hasta hace bien poco, hordas humanas podían linchar con lanzas a un animal indefenso en un pueblo de España porque había una excepción en la ley. Un señor puede grabarse torturando a un zorro hasta la muerte y la cosa se resuelve con una multa en el ámbito administrativo porque los animales silvestres siguen excluidos del Código Penal. Hay muchísimas actividades que causan un sufrimiento atroz, y para las que existen alternativas más éticas, que todavía son legales porque el legislador hace un paréntesis en la protección de los animales.

Desde mi punto de vista, esto es esperanzador, ya que es tanto como admitir que hay actividades que jamás podrán cumplir con la normativa sobre protección animal. Desde una perspectiva ética, serán legales, pero son indefendibles.

¿Puedes avanzarnos qué temas tienes pensados para los próximos capítulos?

Tenemos un montón de temas ya planificados, pero en los próximos episodios analizaremos con Jorge Moradell, Fiscal de Medio Ambiente de Teruel, situaciones tan lamentables como la masacre de aves que se produce cada día en los tendidos eléctricos de nuestro país. También hablaremos con la jueza Pilar de Lara, a la que entrevisté para este blog, sobre una de sus sentencias pioneras. Tenemos aún muchísimos casos que tratar y muchas experiencias interesantes que compartir.

Muchas gracias por tu tiempo, Lucía. Aprovecho para desearte muchos éxitos con el podcast, seguro que resultará iluminador y esperanzador para muchas y muchos oyentes.

Muchísimas gracias a ti, Marta. Estoy segura de que todas unidas, cada una desde nuestras disciplinas, como la filosofía, el periodismo y el derecho, llegaremos cada vez más lejos en la defensa de los animales.