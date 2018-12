Broche de oro en Carranque al Du Cross Series 2018

Ante un día desapacible, con una densa niebla que tardó en levantar, sólo cabía tirar de fuerza de voluntad y confiar en lo que deparaba el primer Du Cross castellano-manchego. La recompensa finalmente mereció la pena, ya que los más de 200 participantes congregados en Carranque pudieron disfrutar de un circuito divertido y variado, que suponía además los últimos kilómetros de la presente temporada del mejor circuito de duatlones, Du Cross Series.

Julián Adrada fue el más rápido de la prueba, aunque la victoria no estuvo exenta de lucha y cierto sufrimiento: “ Siempre hay que pelear. La verdad es que había competencia y yo iba muy poco preparado porque llevaba siete años sin correr duatlones y sufrí bastante. Pero me divertí mucho y me lo pasé muy bien”, admitió. En cuanto a uno de los rivales inesperados de la jornada, el duatleta del Club X Sauce Canyon comentó entre risas que “ la niebla tuvo su parte positiva porque no me fijaba en los que iban por delante y así no me comía la cabeza”.

La victoria femenina no sorprendió, ya que, Beatriz Molina venía con una trayectoria ascendente que la ha situado incluso en el primer puesto global en su categoría: “ Estoy muy contenta porque empecé el año con algunas dudas, pero después del verano he ido mejorando y ahora estoy en un buen momento, con confianza”, reconoció. La deportista del Club Vitalrunners y la Peña Ciclista Lute Anguita disfrutó de esta última cita, admitiendo que “no conocía el recorrido y me sorprendió en varios tramos. El circuito ha sido muy divertido, la bici tuvo de todo. Podías ir a gran velocidad, había algunas zonas técnicas, areneros… Du Cross siempre hace que conozcamos sitios nuevos y eso es de agradecer”.

La propia Beatriz Molina (categoría 40-49), junto con Teresa Abella (18-29), fueron las únicas que contaban con un triunfo asegurado en el global del circuito. El resto de ganadores acabaron por confirmarse gracias a los últimos puntos sumados en una clasificación que se establece con los seis mejores resultados de cada participante a lo largo de la temporada: José Agustín Alises (18-29), Agustín Núñez (30-39), Manuel Díaz (40-49) y Francisco Domínguez (más de 50).

Fin de fiesta

La última cita de la temporada sirvió para entregar también los premios de todo el circuito con la presencia en el pódium de Gonzalo García, concejal de deportes de Carranque, y Alfonso Gallego, organizador del circuito Du Cross Series. Y como buen fin de fiesta, se pudo disfrutar de una barbacoa organizada por el club MTB las Carcabas.

No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As (medio oficial del circuito), la inscripción a la revista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante seis meses, así como un completo avituallamiento con las bebidas isotónicas de Powerade y un relajante masaje al finalizar la prueba, a cargo de AEFIS. La organización quiso agradecer, por último, la implicación del ayuntamiento y los cuerpos de seguridad, con más de 40 efectivos entre policía municipal y protección civil.