Columbia Sportswear lanza la colección SH/FT, una línea de calzado urbano diseñado para el trail

Columbia Sportswear ha presentado su nueva línea de calzado SH/FT Collection, una línea de calzado inspirada en la rápida urbanización actual y el creciente movimiento de búsqueda del equilibrio al aire libre. Combinando el mejor estilo y funcionalidad, la colección SH/FT está diseñada para una nueva generación que busca experiencias al aire libre, permitiéndoles moverse más fácilmente del asfalto a cualquier sendero.

“Vemos que se produce un movimiento en el que cada vez más jóvenes buscan la naturaleza y el aire libre para encontrar el equilibrio y recargar energías de sus ajetreadas vidas en la ciudad” comentaba Peter Ruppe, Vicepresidente de calzado en Columbia. “Para responder a ese reclamo, hemos creado una colección totalmente nueva de calzado que dialoga con ese sentido del estilo urbano mientras aporta un rendimiento digno de trail para el aire libre”.

Inspirada por el papel especial que juega la vida al aire libre y urbano en la vida de las personas, Columbia Sportswear está trabajando con Zedd, artista, DJ y productor galardonado con un Grammy, para compartir la colección SH/FT de Columbia con el mundo. Mientras la música transformadora de Zedd sigue conmoviendo a millones de fans en todo el mundo, él encuentra el equilibrio en la comodidad mientras crea constantemente, incluso en movimiento.

“Soy un gran fanático de las deportivas, así que cuando me enteré del concepto que había detrás de SH/FT, me sentí intrigado inmediatamente,” dijo Zedd. “Después de usar las zapatillas puedo decir que me encanta su aspecto, cómo se ajustan y la sensación al usarlas. Ya sea en el estudio, al aire libre o en el escenario durante horas, para mí consiguen el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo".

Durante más de 80 años, Columbia Sportswear se ha comprometido a desbloquear el mundo outdoor para todos. La colección de calzado SH/FT va un paso más allá, proporcionando el máximo rendimiento y funcionalidad para trail, sin sacrificar el estilo.

Los atributos clave de la colección incluyen una estética moderna con opciones de colores enérgicos y confort atlético, entresuela SH/FT con un compuesto de amortiguación dual que ofrece una alta resistencia para un uso duradero y un rendimiento energético excepcional, tracción todoterreno para su uso en una variedad de superficies, parte superior de punto deconstruida para la comodidad de todo el día y la capacidad de desgaste, y la denominada Outdry, es decir, la mejor tecnología transpirable impermeable de Columbia.