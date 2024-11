Álvaro Vázquez Seijas: “Nos enfocamos en proporcionar entrenamientos personalizados y asesoría técnica que permite a cada escalador alcanzar su máximo potencial”

La escalada es, sin duda, uno de los deportes que más ha crecido estos últimos años. La proliferación de rocódromos y gente que practica la escalada es más que notable. Con este crecimiento hemos visto también una obvia evolución en la forma de practicar la escalada e incluso de entrenar. Levitation Training es un claro ejemplo de este cambio o evolución, y se presenta como una forma novedosa de entrenar y mejorar de forma segura y eficiente. Hablamos con Álvaro Vázquez Seijas, uno de los fundadores de Levitation Training.

Hola Álvaro. Antes de empezar, por favor cuéntanos un poco sobre ti...

Mi nombre es Álvaro Vázquez Seijas, aunque la mayoría me conoce como “Varo”. Nací y crecí en Ponferrada, pero he vivido en Gijón y en Santiago de Compostela, donde en 2014 me formé como Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas. Fue en Santiago donde descubrí la escalada y empecé a practicar en algunas escuelas locales de deportiva, como Monte Xalo y Castros de Baroña. Además, tuve la oportunidad de descubrir el búlder en sitios únicos como Pena Corneira, en Ourense, y Costa da Morte, en A Coruña.

Con los años, el fanatismo por este deporte me llevó a dedicarme a fondo: invertí mucho tiempo en estudiar y en entrenar, utilizando a mis amigos, y a mí mismo, como “cobayas” para aplicar y probar distintos métodos de entrenamiento. En 2021 me trasladé a Madrid para cursar el TD2 de escalada y completar mi formación, que sigue creciendo con cada experiencia y nuevo aprendizaje.

¿Qué es básicamente Levitation Training?

Levitation Training es una plataforma a través de la cual ayudo a decenas de escaladores, tanto de España como de otros países, a mejorar su rendimiento, escalar rutas y bloques más difíciles y superar lesiones. Nos enfocamos en proporcionar entrenamientos personalizados y asesoría técnica que permite a cada escalador alcanzar su máximo potencial.

¿Cómo surge la idea original?

La idea de Levitation Training surge al observar el crecimiento del deporte y, sobre todo, tras años de experiencia como entrenador presencial en Soul Climb, en Leganés. Allí tuve la oportunidad de entrenar a cientos de escaladores y detectar un patrón común: muchos que entrenaban por su cuenta carecían de una guía adecuada, lo que les llevaba a lesionarse, frustrarse y, a menudo, a escalar con dolor durante años. Fue al ver la conexión, la pasión y la motivación que lograba transmitir a estos clientes presenciales que me di cuenta de que este enfoque también podía llevarse al ámbito online. Así, podemos conectar con escaladores de cualquier ciudad o país y ayudarles a entrenar de manera segura y efectiva, sin importar la distancia.

Al principio, Levitation Training era un equipo de dos: yo, como entrenador, y Jorge “Moek” (@jorgedcphoto), encargado de la creación de contenido y edición de vídeos. Con el tiempo, incorporamos a un programador, quien desarrolló la App Levitation Training y sigue trabajando para actualizarla constantemente. A través de esta aplicación, planificamos y cargamos las rutinas de entrenamiento personalizadas para todos los escaladores que entrenan con nosotros, asegurando un acceso fácil y dinámico a sus programas desde cualquier lugar.Es muy probable que, cuando salga este artículo, ya hayamos incorporado a una nueva entrenadora, cuya identidad desvelaremos más adelante. Solo puedo decir que estamos muy contentos con su llegada y estamos seguros de que se convertirá en una referente en el entrenamiento de escalada.

¿Qué servicios ofrecéis en Levitation Training?

El servicio que ofrecemos en Levitation Training va mucho más allá de simplemente proporcionar una rutina de entrenamiento; esto es lo que nos diferencia de otros entrenadores. Brindamos un acompañamiento constante a cada escalador durante todo el programa de entrenamiento, que tiene una duración de 24 semanas. Cada plan es totalmente personalizado e individualizado según el perfil de cada escalador, dedicando una semana entera al estudio fisiológico y a la preparación del entrenamiento.

Durante todo el proceso ofrecemos soporte diario, seguimiento continuo de la evolución de cada escalador y la definición de dos objetivos claros y medibles que desean alcanzar mientras trabajamos juntos. Este enfoque les ayuda a mantenerse enfocados y motivados a lo largo del proceso.

Además, contamos con una comunidad en Telegram donde todos los escaladores que entrenan con nosotros pueden compartir sus experiencias. Allí, publican vídeos de sus encadenes, hablan entre ellos y comparten sus salidas a roca en diferentes ciudades. Muchos de ellos se han conocido a través de esta plataforma y han formado lazos como compañeros de escalada. Ver cómo otros escaladores, de diferentes niveles, comparten sus logros fomenta un ambiente de motivación y les demuestra que, siguiendo el plan y esforzándose, podrán alcanzar todos los objetivos que hemos marcado.

¿Dónde ofrecéis vuestros servicios?

Actualmente todos estamos ubicados en Madrid, pero ofrecemos nuestros servicios de manera online con el objetivo de ayudar al mayor número posible de escaladores a disfrutar más del deporte.

Tengo entendido que ofrecéis vuestro servicio incluso a gente con discapacidades y otros problemas físicos...

Quiero dejar claro que no trabajamos con todo el mundo; buscamos perfiles de escaladores específicos y estudiamos la situación de cada uno antes de comenzar a trabajar juntos. Si vemos que no podemos ayudarles al 100% con nuestro programa de entrenamiento, preferimos no colaborar. No queremos hacer perder el tiempo ni el dinero a nadie, ni ofrecer un servicio para el que no estamos capacitados.

Sin embargo, es cierto que estamos trabajando con escaladores que sufren algún tipo de discapacidad que está dentro de nuestro control. A nivel personal, esto ha sido un desarrollo profesional y un crecimiento enorme. Por ejemplo, actualmente entrenamos a un chico que padece esclerosis múltiple y estaba muy interesado en mejorar su escalada. Antes de tomar una decisión, tuve la suerte de realizar una videollamada con Iván Muñoz “Morito”, quien padece la misma enfermedad y es miembro de la selección española de escalada paralímpica, además de haber sido campeón del mundo. Tras nuestra conversación y al aprender cómo esta condición afecta al entrenamiento de escalada, decidimos dar el paso de comenzar a entrenar con esta persona, y ha sido todo un éxito. Si alguno de los dos está leyendo esto, ¡les mando un fuerte abrazo!

¿Hacía dónde os encamináis? ¿Cuál es vuestro objetivo final?

Nuestro objetivo final es crear una gran comunidad de escaladores y escaladoras. Es un trabajo muy satisfactorio ayudar a otras personas a lograr cosas que creían imposibles. Sin embargo, sentimos que nos falta algo: la oportunidad de conocernos en persona y aportarles más que solo entrenamiento.

Por eso, el 15 de marzo organizaremos un evento presencial aquí en Madrid donde reuniremos a todos estos escaladores y escaladoras que confían en nosotros cada día para alcanzar sus objetivos y llevar sus entrenamientos. Nos reuniremos para escalar juntos y ofrecerles una tarde llena de formaciones. La idea es contar con referentes del sector de la escalada que impartan charlas y talleres para ayudarles a profundizar en el deporte y aportarles mucho más valor que solo un entrenamiento.

Estos profesionales nos ayudarán con formaciones sobre el cuidado de la piel, fisioterapia de escalada, psicología deportiva y entrenamiento específico. ¿Será la primera vez que se realice algo así en España? Es posible, y esperamos que sea un éxito, con el objetivo de repetirlo al menos una vez al año en diferentes ciudades. Y, por cierto, todo el equipo de CampoBase está más que invitado a unirse a nosotros este día.