Cruz Roja paraliza la construcción del centro temporal de acogida para migrantes de Arinaga

Cruz Roja ha paralizado la construcción del centro temporal de acogida para migrantes del polígono de Arinaga, en Gran Canaria. La ONG explica que la obtención de las licencias no se consigue "de hoy para mañana", sino que se demorará unos meses. "No es posible mantener el material en Arinaga con el coste de seguridad que conlleva". Por el momento, la entidad desconoce cuándo se retomará el proyecto, que empezó el pasado 5 de junio.

El centro temporal de acogida de migrantes en Arinaga estará listo en dos semanas y tendrá área de aislamiento para posibles casos de COVID

Saber más

Cuando comenzó a levantarse el dispositivo de primera acogida, desde el que se derivaría a las personas llegadas por vía marítima a Canarias a recursos más estables, se preveía que estaría terminado en dos semanas y que contaría con un área de aislamiento para posibles positivos de COVID-19. La instalación, financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por el Fondo de Emergencia de la Unión Europea, tendrá capacidad para 900 personas y un 10% de las plazas reservadas para el aislamiento de casos de COVID-19.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, asegura haberse enterado por la prensa de la suspensión del proyecto. Sin embargo, explica que la obtención de los permisos para habilitar en este solar del puerto un espacio de acogida es complejo porque se trata de una parcela en la que está "prohibido el uso residencial", no solo en el Plan General del municipio, sino también en la Ley de Puertos. Aún así, el máximo responsable del Ayuntamiento matiza que "encontraron la figura de campamento temporal vinculado a un uso social y sanitario" para poder ubicar en el polígono el centro de acogida.

Hernández explica que al tratarse de una iniciativa que requiere una financiación superior a 18.000 euros debe someterse a información pública durante 20 días para poder presentar alegaciones. Al tratarse además de un espacio en el que se prevé aislar a positivos de COVID-19, el alcalde subraya que también se requiere un permiso de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. "Estaría cometiendo un delito de prevaricación si firmo la licencia de inmediato. No sé cuánto tiempo se demorará la obtención de los permisos, depende de muchas cosas", explica.

El campamento ya había comenzado a levantarse. "Querrían ver cuál es la resistencia y la comodidad de ubicar un centro en esa zona, aunque yo siempre he dicho que no reúne las condiciones porque el viento es constante, y en verano la insolación, porque no hay abrigo". El responsable de Agüimes propone habilitar naves "más sólidas" que ya están disponibles.