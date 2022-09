Álvaro Valles reconoce que vive su “mejor momento” en el fútbol profesional

El guardameta de la UD Las Palmas Álvaro Valles ha reconocido este jueves que atraviesa por su “mejor momento” en el fútbol profesional, tras un excelente comienzo de temporada en LaLiga SmartBank, no solo a nivel individual, sino colectivo con el equipo amarillo.

El portero andaluz solo ha encajado un gol -en Vitoria, ante el Deportivo Alavés (1-1)- en seis jornadas disputadas, refrendando el buen momento del conjunto grancanario, segundo clasificado con 12 puntos

“No imaginaba haber encajado solo un gol en seis partidos y sí puede ser mi mejor momento en el fútbol profesional. Ahora quiero alargar esta racha lo máximo posible y seguir demostrando en el campo la confianza que me transmitió el club con mi renovación”, ha explicado Valles en rueda de prensa.

El guardameta de La Rinconada (Sevilla), de 25 años, recibió en diciembre pasado, cuando era suplente, una oferta del Charlotte FC estadounidense y el club grancanario no lo dejó marchar, como ha confirmado el propio protagonista. Después, tras la llegada de García Pimienta al banquillo insular, se hizo con la titularidad.

“Cuando me ha tocado ser suplente he tenido el mismo carácter, trabajo y sacrificio que ahora que soy titular, y eso es lo que marca al jugador”, ha dicho el cancerbero.

Valles matiza que el mérito no es solo suyo, sino de todo el equipo, porque “sabe competir, es compacto, defiende y se comunica bien, no nos generan muchas ocasiones de gol, y las que nos han creado, la mayoría he tenido la suerte de pararlas”.

El portero del equipo isleño ya piensa en el partido del próximo domingo ante el también aspirante Granada, después de un empate sin goles ante el Racing de Santander en el que, admite, estuvieron “un pelín más espesos”, aunque vaticina que el choque ante el cuadro nazarí “no se parecerá” al de El Sardinero.

“Queremos seguir invictos y ahora jugamos ante un rival duro, que acaba de descender de Primera División. El objetivo es estar en puestos de ascenso directo el máximo tiempo posible”, ha asegurado.