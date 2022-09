El CD Tenerife busca su primera victoria frente al Racing de Santander

CD Tenerife y Racing Club de Santander se enfrentarán este sábado, a partir de las 21:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López con motivo de la cuarta jornada de la Liga SmartBank, en la que los dos equipos aspiran a lograr su primera victoria del campeonato.

El CD Tenerife se estrena con un nuevo árbitro

Los tinerfeños llegan al choque con un balance de un empate y una derrota en sus tres primeros partidos, mientras que el cuadro cántabro llega como colista del campeonato como colista después de haber perdido sus primeros tres encuentros.

El conjunto blanquiazul recupera para este partido a Álex Corredera, tras cumplir un partido de sanción, pero no podrá contar con la pareja de mediocentros titulares en el último encuentro, formada por José Ángel Jurado y Aitor Sanz.

Jurado sufre una lesión muscular, mientras que Aitor Sanz fue expulsado ante el Levante y se perderá el partido por lesión.

En la medida de que Pablo Larrea se encuentra en la recta final de su recuperación, los dos únicos jugadores de la primera plantilla en condiciones para ocupar de inicio el doble pivote son Corredera y Sergio González.

Dos de los fichajes que se cerraron esta semana, Arvin Appiah e Iván Romero, se encuentran en dinámica del equipo y, según el propio entrenador, pueden entrar en la convocatoria.

El Racing de Santander afronta la cuarta jornada de LaLiga SmartBank con la necesidad de conseguir sus primeros puntos, y sus primeros goles, para aliviar algo de presión en el entorno, ante un Club Deportivo Tenerife que tampoco ha comenzado de la mejor manera el campeonato.

Para el partido el Racing no podrá contar con la última incorporación del equipo, Jorge Pombo, que se comprometió con el conjunto cántabro poco antes del cierre del mercado tras desvincularse del Cádiz, pero sí podría debutar en el once Sekou Gassama, tras completar prácticamente una semana de entrenamientos.

El técnico santanderino, Guillermo Fernández Romo, se verá también obligado a cambiar los laterales, por las ausencias por lesión de Eneko Satrústegui y Unai Medina, por lo que es probable que sus puestos los ocupen sus recambios naturales, Saúl y Dani Fernández.

A pesar de las urgencias del equipo por conseguir sus primeros puntos no se espera que Romo lleve a cabo una revolución en el once, ya que él mismo ha vuelto a reiterar que no hace los cambios en función de los resultados.

Alineaciones probables:

CD TENERIFE: Soriano; Mellot, Sipcic, León, Nacho; Corredera, Sergio González; Waldo, Shashoua, Mo Dauda; y Enric Gallego.

RACING CLUB: Parera; Dani Fernández, Pol Moreno, Rubén Alves, Saúl; Camus, Íñigo, Tienza, Juergen, Vicente; Sekou Gassama.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla.

ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López

HORA: 21.00