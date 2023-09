Julia Bazán, tercera Sub 13 femenina en el Campeonato Insular de Optimist

El equipo de Optimist del Club de Mar Radazul retronó a la competición tras el paréntesis vacacional y lo hizo con buen pie. La entidad de la costa de El Rosario estuvo representada por 14 regatistas en el Trofeo Campeonato Insular de Tenerife para la clase Optimist, donde cosechó un tercer puesto de la mano de Julia Bazán.

El equipo de Optimist del Club de Mar Radazul vuelve a la competición

Más

La cita tuvo lugar este fin de semana en aguas de la bahía del puerto de Santa Cruz de Tenerife, organizada por la Federación Insular de Vela de Tenerife, en colaboración del Real Club Náutico de Tenerife.

Julia Bazán fue tercera Sub 13 femenina, siendo decimocuarta de la general y logrando como resultados parciales 19º, 14º y 17º en las tres mangas llevadas a cabo. Daniela Gómez fue undécima de la general, con un decimocuarto puesto y dos duodécimos. Pablo Sánchez fue duodécimo y sexto Sub 13 masculino. En tanto que Antonio Linares quedó decimotercero y séptimo Sub 13.

Mónica Comyn, 17º; Alberto Medina, 19º y primer Sub 11; Manuel Pérez, 22º y segundo Sub 11; Adán Ferrer, 24º; Miguel Viyella, 27º; Laura Aldaya, 28º; Sofía Hinken, 34º; Javier Daswani, 35º; Martina Souto, 36º; y Luna Mai Hernández, 37º. Significar además la presencia de los entrenadores José María Ciudad y Sergio Armas.

⛵️ Dominio total del 𝐑𝐂𝐍𝐓 en el Insular de Optimist



🏅 Jorge Pérez, Gonzalo Ramos, Carla Lorenzo, Daniel Mora, Teresa Ubach e Irene Benítez se subieron al podio.



➡️ https://t.co/KZpsLLYNWr pic.twitter.com/zt0k1swCMA — Real Club Náutico de Tenerife (@RCNTenerife) September 24, 2023

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el sábado se contó con viento de componente norte rolando al noreste, muy inestable debido a los chubascos que bajaban por los barrancos de Anaga. El domingo, viento del noreste algo inestable y que no se terminaba de asentar, por lo que solo se pudo celebrar una prueba este segundo día, informa el Club de Mar Radazul en una nota de prensa.

MÁS INFORMACIÓN

http://regatas.rcnt.es/es/default/races/race-resultsall/text/regata-campeonato-insular-tenerife-clase-optimist-es/menuaction/index