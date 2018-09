La primera edición del Festival Canarias Música en Otoño se presenta en sociedad con un cartel de altura

El violinista alemán Frank Peter Zimmermann, los guitarristas José María Gallardo del Rey y Miguel Ángel Cortés, el grupo de raíces austro-húngaras Janoska Ensemble y la cantaora Rocío Márquez completan el cartel de la primera edición del Festival Canarias Música en Otoño.



Esta nueva cita musical, impulsada por la iniciativa privada, será inaugurado el 21 de octubre en Auditorio Alfredo Kraus por el tenor peruano Juan Diego Flórez, uno de los más cotizados del panorama lírico actual, según habían anunciado a mediados de julio sus organizadores.



La directora de Música en Otoño, Candelaria Rodríguez, que estuvo durante años al frente del Festival Internacional de Música de Canarias, ha subrayado al presentar esta primera edición que el propósito del proyecto es hacer "una apuesta por la calidad" e incidir en la difusión de una música clásica que "es la cultura con que se identifica Europa" y, por lo tanto, también debe ser asumida en el archipiélago como propia.



El presidente de honor de este nuevo evento cultural, Jerónimo Saavedra, promotor en su etapa como presidente de la comunidad autónoma del Festival Internacional que organiza el Gobierno de Canarias, ha incidido en ese mismo mensaje, apuntando como muestra de ello que, además de Juan Diego Flórez, en su programación figura Frank Peter Zimmermann, de quien ha dicho que "está en un nivel de excelencia en el que están menos de una docena de intérpretes" de violín actualmente en todo el mundo.



Con un presupuesto que ronda los 300.000 euros y que se prevé costear, en buena parte, con lo que se recaude con la venta de entradas, que tendrán "un precio bastante más elevado de lo habitual" en las islas porque de momento no se cuenta con ningún tipo de subvención pública como suele ocurrir con la mayoría de las producciones musicales en la región, esta "nueva criatura" nace además con vocación de continuidad.



Por eso sus impulsores confían en que los conciertos de este año tengan éxito y permitan garantizar la celebración de una segunda edición en 2019 e incluso que "en el futuro se pueda hermanar con alguno de los grandes festivales europeos", convirtiéndose en una extensión de otoño de uno de esos certámenes que se llevan a cabo en verano, ha expuesto Candelaria Rodríguez.



La directora de Música en Otoño ha aclarado, en cualquier caso, que este no ha sido concebido como una cita complementaria al Festival Internacional de Canarias ni guarda relación alguna con él, salvo por la circunstancia de que ella estuvo también al frente del segundo durante varios años.



Preguntada al respecto, de hecho, ha afirmado que uno y otro no tienen "nada que ver", pues "son dos festivales distintos, uno público y otro privado, uno en otoño y otro en invierno".



"El único nexo es mi firma, en cuanto a la selección de una programación de calidad", ha sentenciado.



Y, como ejemplo de esa calidad, ha aludido reiteradamente al apoyo de Juan Diego Flórez, que, consultado sobre si estaría dispuesto a protagonizar la gala inaugural, "amablemente y de todo corazón dijo que sí", buscando una fecha para octubre a pesar de que se contactó con él solo unos meses antes, en mayo, y de su apretada agenda.



Razones por las cuales ha animado al público isleño a acudir a escucharle aunque sus entradas no sean baratas, con un precio mínimo de 65 euros, ya que será una oportunidad de escucharle interpretar clásicos de la ópera y canciones de un último disco que ha publicado semanas atrás en directo y, además, después "no lo tendremos por aquí en muchísimo tiempo".