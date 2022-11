Die Regierung billigt Adcan, die erste Digitale Agenda der Kanarischen Inseln

Am Donnerstag, den 29. September, hat der EZB-Rat die erste Digitale Agenda der Kanarischen Inseln (Adcan) verabschiedet, die bis 2025 gültig ist. Mit seiner Verabschiedung und Umsetzung wird ein Modell für die Integration neuer Technologien auf dem Archipel geschaffen, in dem alle Menschen und Akteure des sich digitalisierenden Ökosystems gemeinsam auf dem Weg zu einer wissensbasierten Wirtschaft voranschreiten, die durch digitales Wachstum zur Verringerung der Kluft beiträgt.

Die Digitale Agenda der Kanarischen Inseln ist eine der Säulen der digitalen Transformation in ihrer F&E&I-Roadmap und wird ein nützliches Instrument sein, das den verschiedenen Institutionen, Verbänden und Akteuren, die an diesem Modernisierungsprozess beteiligt sind, aufzeigt, was wir tun müssen, um den Prozess der digitalen Transformation der kanarischen Wirtschaft und Gesellschaft zu vollziehen und ihr Wachstumspotenzial zu verwalten.

Die Herausforderung ist bereichsübergreifend und erfordert eine breite Beteiligung und einen Konsens. Deshalb wurden alle betroffenen Sektoren mit einer kooperativen und offenen Methodik einbezogen, zusätzlich zu den Beiträgen der verschiedenen Regierungsabteilungen, über die die verschiedenen in dem Dokument enthaltenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Nachhaltige digitale Gleichstellung, echte Gleichheit zwischen den Menschen beim Zugang zur Digitalisierung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung werden mit Adcan über vier verschiedene Achsen entwickelt: Menschen, Verwaltung, Infrastrukturen und Unternehmen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana