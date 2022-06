Talentum vient à Tenerife pour promouvoir l'esprit d'entreprise

Talentum, une plateforme créée par Telefónica dans le but de soutenir le talent des jeunes par le biais de bourses d'études et de programmes d'aide. Le 26 avril, le Cabildo de Tenerife a annoncé l'approbation du programme Talentum sur l'île. Enrique Arriaga, conseiller à l'innovation de Tenerife, a déclaré lors de la présentation de Talentum Tenerife que le programme est conçu comme “une triple hélice” formée entre l'administration, la société et les entreprises. L'intention principale de Talentum est de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes.

L'innovation, la recherche et la promotion ne sont qu'une petite partie de ce que le programme Talentum offre aux jeunes qui décident d'y participer. L'approbation du programme se concentre principalement sur les projets des jeunes qui suscitent le plus grand intérêt, où l'on voit le plus grand talent. En effet, l'objectif est de promouvoir une économie qui recherche et encourage le talent des personnes. De l'éducation de la petite enfance à ceux qui poursuivent une spécialisation. Dans le même temps, il s'agit également de générer un plus grand nombre de jeunes formés afin de les mettre en relation avec des entreprises à la recherche de jeunes employés.

Le programme Talentum implique l'esprit d'entreprise et, en même temps, une formation pour s'adapter au domaine souhaité par les jeunes. L'approbation de ce programme à Tenerife s'inscrit dans un cadre plus large : le plan directeur de l'innovation. Ce plan vise à attirer des entreprises à Ténériffe, voire à créer de nouvelles entreprises ou des start-ups à Ténériffe. Tout cela est fait dans l'intention de relancer l'économie et de réduire le chômage des jeunes.

Dans certains cas, les jeunes n'envisagent même pas d'investir parce qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour le faire. En pensant à des situations comme celle-ci, la directrice de l'innovation de l'île, María Aránzazu Artal, Talentum fournit aux gens les ressources dont ils ont besoin pour devenir des entrepreneurs. Ces ressources sont réparties en différents groupes ou couleurs : bleu (Business), jaune (Formation), vert (Projet) et rose (Recherche). C'est-à-dire les affaires, la formation, les projets et la recherche.