Canarias se alza contra el racismo: "A mi madre le dijeron que abortara, que tener una hija negra aquí no estaba bien visto"

"Mi madre es blanca, y cuando quedó embarazada de mí le dijeron que abortara, que tener una hija negra no estaba bien visto". Canarias se ha movilizado este domingo contra el racismo y para mostrar su rechazo contra el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía. En Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, después de la lectura de un manifiesto en castellano y en árabe, se ha dejado un espacio de micro abierto para que quienes quisieran compartieran con el resto experiencias racistas sufridas en el Archipiélago. Una de las jóvenes que confesó la discriminación que ella y su familia habían sufrido, lamentó la falta de visibilidad y de sensibilización que existe entre la población española respecto a la discriminación racial: "Esta mañana una mujer me preguntó qué se celebraba hoy en Arrecife. Cuando le dije que era una protesta para resaltar que las vidas negras importan, me respondió que las blancas también y que se largaba de ahí. Por supuesto que todas las vidas importan, pero nunca van a entender lo que sufrimos porque no lo viven. No es justo que por ser negros tengamos que perder nuestras vidas o que nos las arrebaten".

Manteniendo la distancia social de dos metros y con medidas de protección contra la COVID-19, como mascarillas y guantes, cientos de personas han salido a las capitales insulares a las 11.00 horas para protestar contra la discriminación racial. "El racismo institucional y social anti-negro no es solo una cuestión de EEUU. En diferentes partes del mundo, vemos cómo se atenta contra las vidas negras de forma directa como de forma indirecta, con las condiciones de pobreza estructural, explotación laboral y falta de oportunidades a las que somos sometidas", reza el manifiesto leído por portavoces de la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de España (CNAAE). En esta línea, mencionaron las quince muertes de la tragedia del Tarajal y también los fallecimientos de quienes pierden la vida en el mar tratando de llegar a Europa.

Manifestación en Lanzarote contra el racismo. NATALIA G. VARGAS

La situación de exclusión a la que la comunidad negra es empujada se ha agravado durante la pandemia: "La COVID-19 ha golpeado duramente a nuestras comunidades. Son nuestros cuerpos negros los que se encuentran en los puestos de trabajo más precarios, a los cuales se les niega el acceso a la sanidad y a los que se encierra en viviendas paupérrimas situados en barrios insalubres". Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos para los afrodescendientes de la ONU revela, según los datos aportados este domingo en la concentración, que "la población negra tiene un 42% más de probabilidades de ser señalada en los puertos y en el transporte público por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresas privadas de seguridad por su color de piel".

Concentración contra el racismo celebrada en Lanzarote. Natalia G. Vargas

Otro ejemplo de discriminación que han destacado es el internamiento de personas en situación administrativa irregular en los CIE "pese a que se demuestre que son lugares en los que se vulneran los derechos humanos". En esta línea, han solicitado la revisión de la Ley de Extranjería con vistas a ser "más respetuosa con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo". Los manifestantes también han querido trasladar su preocupación por los trabajadores africanos de los campos de Almería y también por las mujeres negras y disidentes sexuales, que se enfrentan a una triple discriminación por motivos de raza, género y orientación sexual.

"No vamos a permitir que se sigan haciendo políticas públicas sin nosotros. Todas las vidas por igual son importantes, no pararemos hasta erradicar el racismo estructural de nuestras sociedades. Verdad, justicia y reparación. El poder no tiene color", concluye el manifiesto. Miembros de asociaciones defensoras de los derechos de la población del Sáhara Occidental también han aprovechado para destacar que, a pocos kilómetros de Canarias, millones de personas siguen oprimidas en un territorio ocupado pendiente de autodeterminación y aisladas en campos de refugiados. Además, se han vendido camisetas con el lema Black Lives Matters, y el dinero recaudado será destinado a la población inmigrante de Gran Canaria. En el Parque de San Telmo, de Las Palmas de Gran Canaria, han estado presentes la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans, el consejero del Cabildo insular Carmelo Ramírez y el diputado socialista Luc André Diouf.

La educación como herramienta

"Erradicar el racismo es la obligación de todos. Aunque haya dificultades, no podemos abandonar las escuelas. Tenemos que formarnos porque las cosas se cambian desde dentro", animó un hombre de Senegal. Él también quiso agradecer a las personas de distintas nacionalidades que asistieron a la concentración: "No me gustaría hablar de razas, porque creo que todos somos humanos y no debe hacerse distinciones". Desde su punto de vista, la solución está en la educación y la formación.

Manifestación en Lanzarote contra el racismo. NATALIA G. VARGAS

Así, otra de las reivindicaciones de la comunidad negra es que el Gobierno de España revise asiduamente los libros de texto y otros materiales educativos para asegurarse de que reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado. En particular, la esclavitud, la trata de personas africanas esclavizadas y el colonialismo. "El Gobierno debe dar una mayor visibilidad a la historia y la cultura de los afrodescendientes a través de museos, monumentos, artes visuales y otros medios".