Fallece el intérprete y director musical Tomás Cabrera Martín, vinculado a la Bajada de la Virgen de las Nieves

Tomás Cabrera Martín, nacido en la Villa y Puerto de Tazacorte el 26 de enero de 1943, comienza su formación en la Banda Municipal de Música y en la Coral de Tazacorte hasta que en 1964, tras haber ganado el Premio Regional de Canto (Las Palmas de Gran Canaria), se traslada a Madrid, donde estudia en el Real Conservatorio y en la Escuela Superior de Canto, interpretando diferentes estilos: polifonía, oratorio, ópera, lied, etc. Con el maestro Pablo Zorozábal graba la zarzuela Las de Caín. Participa en semanas y decenas musicales, sociedades filarmónicas, festivales de ópera y colabora con las orquestas españolas Sinfónica de Málaga, Sinfónica de Oviedo, Castilla León, Bética de Sevilla…, muy especialmente con la Nacional de España y RTVE en varias temporadas celebradas en el Teatro Real de Madrid como sala de conciertos. Ha actuado en Rótterdam, Ámsterdam, Berna, Ginebra, París, Milán, Roma, Varsovia, Leningrado, Moscú, etc., así como prácticamente en toda España con batutas de fama internacional como Leitner, Dútoit, A. Hans, T. Sanderling, Peter Magg, C. Halffter, Frúhbeck de Burgos, O. Alonso, E. Córcoles, V. Pablo Pérez, Sabas Calvillo, etc.

Realiza una gira por México con el Coro Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de las Américas, cantando como solista el Requiem de Verdi. Asimismo, formó parte del Cuarteto de Madrigalistas durante veinticinco años, divulgando nuestra música del Siglo de Oro por España, Europa y América: sala Verdi de la RAI, Piccola Scala de Milán, Ópera de Bolonia, Septembre Musica de Torino, Festival Sacro de San Sepolchro y Embajada Española en Roma. Fue subdirector del Coro Nacional de España y en varias ocasiones Director Titular, desarrollando todo un repertorio sinfónico, polifónico y de música contemporánea, destacando el estreno mundial de Cante in Memoria de G. Olavide para el Festival Internacional de Granada y Viajes y flor de Luis Pablo para el Festival Europalia 85 de Bruselas. Ejerció como director del Coro de la Ópera en los festivales de Madrid y Oviedo, director fundador de la Coral Cantiga de Madrid, fundador del Coro y Orquesta de Cámara Barbieri de Madrid, director invitado del Coro de Cámara de la Comunidad de Madrid y del Coro Ars Nova (Salamanca), y director del Coro San Jerónimo El Real de Madrid.

Entre sus galardones sobresalen el Premio de Solfeo del Conservatorio Superior de Madrid, el Premio de Canto en el Festival Internacional Francisco Viñas de Barcelona, el Premio de Canto en Juventudes Musicales de Sevilla o el puesto de Finalista en el Concurso Internacional Reina Sofía de Madrid. En su amplia y prestigiosa trayectoria, sobresalen, entre otros, los conciertos ofrecidos en la Academia Nacional de Florencia, en la Piccola Scala de Milán, varias temporadas en la Sala Verdi de Milán, en la Ópera de Bologna, en la Scuola di Rocco y el Palazzo Labbia de Venecia, en la ONU de Nueva York —con el Coro y Orquesta Nacional de España— y en la Universidad de Uppsala (Suecia).

Al margen de otras colaboraciones en varios municipios de La Palma con distintas formaciones corales locales, en el ámbito de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves de Santa Cruz de La Palma interpretó como solista tenor el carro alegórico y triunfal La paz de María (1965), representando el personaje del Trovador. Con letra de Francisco Caballero y música de los hermanos Elías y Domingo Santos Rodríguez compuestas originalmente para la Bajada de 1940, la obra, previos los ensayos en la desaparecida sede de Urceolo Obrero (calle Álvarez de Abreu, 33) fue repuesta el viernes 25 de junio de 1965 en la plaza de Santo Domingo, bajo la dirección de Elías Santos Pinto, y con ella se inaugura la primera retransmisión por Radio Televisión Española.

Para el periodista Domingo Acosta Pérez («El Carro Alegórico Triunfal», Diario de Avisos [Santa Cruz de La Palma, 25 de junio de 1965], p. 6), el verso y la música del Carro conforman un discurso de amor, porque la pieza «expresa, sin lugar a dudas, la querencia secular. La reverencia de muchas generaciones enroladas en las nutridas huestes de la fe». Por su parte, Francisco Ayudarte Rodríguez («¡Bravo, TVE!», Diario de Avisos [Santa Cruz de La Palma, 8 de julio de 1965], p. 6), director de la Emisora Sindical La Voz de la Isla de La Palma, ponderó en las mismas planas del decano de la prensa en Canarias «la calidad técnica y artística de los efectos que en cada noche fueron lográndose desde la cabina, jugando con las cámaras con arte; moviendo lo que, en escena, era inmóvil; resaltando planos, fundidos o superposiciones con la gran habilidad que ha acreditado para siempre a Pedro Grima [realizador jefe] como maestro».

Años más tarde, en la edición lustral de 1995 Tomás Cabrera volvió a actuar en Santa Cruz de La Palma como tenor solista, esta vez, en la puesta en escena del Minué de los Aires en Re, opus 92 (1980), de Luis Cobiella Cuevas. Asimismo, invitado por la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen, fue nombrado presidente del comité seleccionador del concurso Coro Adulto de la LXIX Bajada de la Virgen (2020), suspendida con ocasión de la pandemia de la Covid-19.

Una de las últimas entrevistas publicadas se debe a Esther R. Medina y vio la luz en La Palma Ahora el 9 de marzo de 2013. En ella se detallan cuestiones fundamentales de su carrera y sus orígenes, especialmente, sus antecedentes familiares asociados a la música. Asimismo, Jaime Pérez García le dedica una entrada en sus Fastos biográficos de La Palma (Santa Cruz de La Palma, 2009).