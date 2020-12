Por favor, no destruyas la naturaleza de La Palma

La Palma es conocida por su singularidad en la abundancia de hongos que deberían utilizarse en beneficio de los residentes aumentando el turismo.

El turismo micológico sería un caso ideal para La Palma debido a su presencia garantizada de hongos en relación con el Centro de Micología Dähncke, que es único y sin competencia.

Este turismo saludable se adaptaría plenamente a las condiciones de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, ya que no se hace daño a la naturaleza. Si se cosechan los hongos, esto no tiene consecuencias dañinas, porque la planta real crece bajo tierra en relación con los corredores de raíces de los árboles acompañantes. La planta de hongos es resistente y sobrevive al fuego, la sequía, las heladas y, si las condiciones son buenas, siempre producirá nuevos hongos. Pero tienes que hacer algo por el bosque mismo. Si eliminas los árboles acompañantes, los hongos también desaparecerán.

Como ejemplo, quisiera citar el desmonte total de Pinus radiata en Pared Vieja, lo que significa que las 300 especies que allí fueron encontradas y fotografiadas han desaparecido. Eso es un daño realmente grande para la naturaleza y para la ciencia que depende de ocurrencias de hongos tan interesantes, no vienen por setas comestibles.

El año pasado, la gruesa capa de agujas de pino en el bosque del Refugio El Pilar se reunió en grandes pilas y se retiró. Esto privó a los hongos de su capacidad para desarrollarse bien, porque esta gruesa capa de pinocha asegura una humedad uniforme y duradera en el suelo del bosque, que los hongos necesitan. Aunque actualmente estamos en temporada de setas, no se está logrando la buena cosecha que siempre se encontraba allí. Se necesitarán muchos años para que se desarrolle nuevamente una capa gruesa de pinocha y para que reaparezcan los hongos.

Eliminación del ‘Pinus radiata’

La eliminación propuesta del Pinus radiata sería una gran pérdida para la población de hongos. Hay muchos tipos de hongos que crecen solo con este árbol y no con otro. En la Pared Vieja se han perdido 300 especies por el desmonte del Pinus radiata y en Barlovento todas las especies que necesitan frío para su fructificación. ¿Y en estos lugares se extendió la laurisilva según lo planeado? Difícilmente, porque como se puede ver en las ubicaciones existentes, la laurisilva necesita lugares protegidos con humedad constante como en Los Tilos. Las plántulas americanas probablemente se plantaron allí donde estaban porque el espacio era libre y no se podía desarrollar ninguna laurisilva. Sería una pérdida de dinero. Y si uno quisiera tener la isla limpia de plantas extrañas debe exterminar consistentemente todos los árboles que no son nativos de la isla, entonces elimine los plátanos y otras frutas, incluyendo casi todas las verduras como papas, tomates, pimentón, etc., que no sean nativos.

El Pinus radiata no hace daño a nadie y no se propaga por sí solo como una mala planta. Permanece en su lugar hasta que un día muere.

Y el laurel y la faya crecen solas en todas partes, donde quieran, no hace falta sembrarlos porque los pájaros distribuyen sus frutos.

Si La Palma quiere alcanzar el éxito, los organismos de nivel superior deben trabajar con inteligencia y coherencia. Una mejora en el turismo micológico sería una ayuda especial para el alquiler de las casas rurales, porque los amantes de las setas no necesitan un hotel de lujo, están fuera todo el día y luego solo quieren descansar y tal vez preparar las setas que encontraron durante el día. La organización para dar a conocer la isla cuesta casi nada, se nombra el Día Canario de la Seta (día fijo en el calendario), se nombra una Seta del Año, se enseña a los alumnos en estudios de hongos, se prepara bien para las primeras ferias de turismo y el éxito está garantizado.

Para el anuncio de la Isla de las Setas en toda Europa, reuní más de mil asociaciones de hongos, cada una con hasta un centenar de miembros, muchos de los cuales quisieran visitar la isla. También estoy en contacto con todas las revistas de hongos que quisieran llamar la atención sobre esta oportunidad especial.

Nada de esto puede verse afectado por el coronavirus, depende de la buena voluntad y la capacidad de crear algo nuevo. Para más información estoy disponible en mycopalma@live.com

Rose Marie Dähncke