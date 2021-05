Manuel Pedro González, palmero de América

No siempre el que se marcha pierde su lugar. En el largo éxodo de canarios a Cuba durante 408 años, no todos aspiraron a una modesta vida familiar, trabajando en las vegas de tabaco y demás labores agrícolas. Hubo muchos destacados en el periodismo, la educación, poetas y también quienes se dedicaron a la política, quienes lucharon contra la colonización española, etc., hasta famosos bandoleros de los campos.

Buscando en la biblioteca personal, encontramos entre tantos datos de interés, que en el Diccionario geográfico, estadístico histórico de la Isla de Cuba publicado en 1863 aparece la isla dividida en 136 pueblos, de los cuales solo ocho no reflejan emigrantes canarios. Y muchas ciudades actuales fueron fundadas por canarios.

En 1893 nace en Breña Baja, Manuel Pedro González, quién a los diecisiete años, después de graduarse de bachiller, emprende viaje en uno de los barcos que hacía la ruta entre los dos archipiélagos cargados de hombres y mujeres arrastrando pertenencias de emigrantes y sacos de ilusiones para emprender una nueva vida.

Este palmero comienza trabajando en tiendas familiares de abarrotes y evoluciona gracias a su espíritu de superación e inteligencia. Se gradúa de doctor en Derecho Civil (1921) y en Filosofía y Letras (1922) en la Universidad de La Habana, llegando a convertirse en figura notable de la cultura en Cuba.

Autor de más de veinte libros y cientos de artículos sobre muy diversos temas en revistas de amplia difusión, como Hispania (en la que empezó a colaborar en 1926), Revista Iberoamericana, Revista de la Universidad de México, Humanismo (México), Casa de las Américas, por sólo citar a las más conocidas de Cuba, México y Venezuela.

En sus textos penetra en el fondo de las contradicciones y fallos, errores y carencias de la sociedad, y de cómo estos se reflejan en las novelas.

Fue profesor, historiador, editor y crítico, divulgador de la literatura hispanoamericana y gran especialista en José Martí, el gran héroe cubano con raíces en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, a quien consagró su vida de investigador. Escribió varios libros sobre el Apóstol de Cuba.

Fundamentó la tesis de que José Martí fue el primer modernista, anterior a Rubén Darío. Escribió que “José Martí es –después de Cervantes– el espíritu más ecuménico que la cultura hispánica ha producido, con una marcada proyección internacional.” Su obra trascendió en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Sus aportes culturales son meritorios sobre todo en México y Cuba.

La Fundación José Martí, en California, fue obra suya y fue uno de los creadores y el primer presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. También director de la Revista Iberoamericana. Estos actos demuestran su empeño de difundir internacionalmente la literatura iberoamericana.

Tiene, además, el gran mérito de analizar y extender la dimensión de la literatura en español en Estados Unidos.

Fue profesor de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de California, en Los Ángeles, hasta jubilarse en 1958. Obtuvo la distinción de profesor Emeritus de ese centro docente.

También propuso la creación de un Instituto Internacional de Profesores de Literatura Iberoamericana con sede en México, en la cual fue su primer presidente (1939-1941), y es el mismo que a partir de 1941 se denomina Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, cuyo órgano oficial es la Revista Iberoamericana.

En los seminarios que impartía buscaba temas novedosos, salir de lo trillado, ejemplo de ello fue el que dedicó al estudio de la novela revolucionaria mexicana, el primero que se dio en Estados Unidos.

Todo esto al margen de ser casi ignorado en Canarias -y España, en general- de lo que hasta hoy lo sigue siendo, a pesar de haber nacido en dicho municipio de Breña Baja.

Durante el I Encuentro de Escritores Félix Francisco Casanova, en el 2015 le ofrecimos un sentido homenaje, que después no tuvo mayor trascendencia.

Subsanando el error histórico, el Ayuntamiento de Breña Baja y la asociación sin ánimo de lucro Abra Canarias Cultural preparan el I Encuentro de Escritores Manuel Pedro González con una variada programación a cargo de escritores y artistas con demostradas carreras y nuevas voces palmeras, a celebrar del jueves 20 al sábado 22 en el Parador de Turismo de La Palma, IES y Biblioteca, en el municipio.

Para ello se han escrito y publicado dos libros sobre la vida y obra de tal insigne personalidad de la literatura en América, El arte de la crítica literaria en Manuel Pedro González de Elsa Vega Jiménez y Manuel Pedro González. Notas para una biografía, de José Antonio Quintana García, ambos historiadores cubanos radicados en Gran Canaria y grandes conocedores de su obra. También será presentado el libro José Martí. Saber enciclopédico de dicha autora Elsa Vega Jiménez. Editados los tres por Abra Canarias Cultural.

No siempre el que se marcha pierde su lugar si deja una obra reconocida y otras voces lo colocan en el plano que corresponde.