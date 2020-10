Setas de pretemporada

La temporada principal de hongos comienza a principios y mediados de noviembre. Todo depende de las lluvias de otoño. Los hongos crecen en los bosques y prados unos 14 días después de una buena lluvia. Pero ya hay algunas excepciones a los buenos hongos comestibles que aparecen ahora. El Laetiporus sulphuricus, Poliporo azufrado, es nuestro primer hongo. No necesita lluvia porque usa la savia de los árboles vivos y crece en grandes cuerpos fructíferos en las áreas dañadas del tronco. Es seco y no tiene gran sabor y por esto no se puede usar para otra cosa que no sean las siguientes recetas, que son muy buenas. Solo se usan los bordes jóvenes y tiernos, cerca del tronco la carne es dura y casi leñosa. Se debe limpiar en seco sin lavarlo para prepararlo bien para las siguientes recetas.

Hongos chinos con arroz

Cortar las piezas de la seta en forma como papas fritas, ligeramente sal, rebozarlas y freírlas con aceite. Al lado del arroz, pequeñas sorpresas deben acompañar a los hongos como frutas dulces o picantes, tiras de verduras precocidas, nueces. Una salsa agridulce y picante combina bien con esto.

Tortitas sin gluten

Los hongos se cortan a través de la picadora de carne y se sazonan con Gallina Blanca, se agregan la cebolla y el huevo y se forman tortitas pequeñas y se fríen en la sartén.

Pan con setas añadidas

Como siempre me gusta hacer experimentos, mezclé una buena porción del hongo bien picado a través de la picadora de carne en mi masa de pan. ¿Y el resultado? No se ha notado nada, salió bien como siempre.

Conservación

El hongo también se puede congelar, incluso crudo.

* Un hongo noble muy excelente es Boletus aestivales, Boleto de verano. Su nombre ya dice que no quiere esperar hasta la época de otoño para su aparición. Crece bajo los castaños, de los cuales hay un cinturón en el lado este de la isla a una altura de alrededor de 600-700 metros. Característica es la red que cubre todo el tallo, pero por el momento no hay otro boleto para confundir. Además, no hay boleto venenoso en La Palma. Este maravilloso hongo se puede usar para todas las recetas.

Pronto, Clitopilus prunulus, Harinera, también aparecerá debajo de los castaños. Es un hongo blanco delicado que se puede reconocer por su fuerte olor a harina. Después del procesamiento, este olor se pierde y cambia a un fino aroma a hongos. Hay hongos blancos en forma de embudo que son venenosos, pero no crecen en esta época del año.

El libro 80 Setas comestibles en La Palma informa sobre todas las especies comestibles y los pocos hongos venenosos que crecen aquí. Está a la venta en la tienda Papiro Libros de Santa Cruz, en la Oficina de Turismo de El Paso, y en La Palma 24.

Atención amigos de las setas: si el coronavirus lo permite, se planea un gran día de setas el 28 de noviembre en el Refugio El Pilar.