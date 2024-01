Rescatada una senderista perdida y desorientada en la ladera sur del Pico Bejenado

Este jueves, 25 de enero, a mediodía, se ha activado al Grupo de Rescate y Salvamento (GES)del Gobierno de Canarias por un aviso de una senderista perdida y desorientada en una zona, fuera de sendero, en la ladera sur del Bejenado, informa el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente en sus redes sociales.

La persona, señala, “aunque con síntomas de deshidratación y algo débil fue trasladada por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Centro de Salud de El Paso para una primera valoración, se encontraba en buen estado en general a primera vista (sin heridas de consideración), a pesar de haber pasado voluntariamente la noche, según nos han informado fuentes cercanas, en alguna zona de la ladera sur del Bejenado, cerca del lugar en el cual” fue encontrada.

Desde el Parque Nacional de La Caldera se dan varias recomendaciones básicas antes de iniciar un sendero. En primer lugar, indica, es conveniente “informarse de las características del sendero (longitud, desnivel, tipo de terreno, etc), para ver si nuestra condición física nos permite afrontar esas condiciones”.

También aconseja no salirse del sendero, “seguir la señalización y las indicaciones. Ir campo a través si no conocemos el territorio no suele ser la opción más sensata y si estás en un espacio protegido, no es posible transitar por determinadas zonas”. Pie informarse “previamente y respeta la normativa.

Igualmente se debe “preparar el material necesario para nuestra ruta (calzado apropiado, vestimenta, abrigo si fuese necesario y protección para el sol, agua, comida, etc)” y, apunta, “obtener información sobre la meteorología es muy importante. Las condiciones pueden cambiar o ser muy diferentes, dependiendo de la orientación, la cota, etc”.

Asimismo se debe “avisar a alguien del itinerario que tenemos previsto realizar. La recomendación es caminar acompañado si es posible, sobre todo por aquellas zonas que no conocemos”.

Si se dispone de teléfono móvil, “comprobar que tenemos batería suficiente para nuestro recorrido”.

En el Parque Nacional, indica, “recordar que sólo existe una zona de acampada, en el interior, en la cual, con autorización, se pueden pasar una, dos o más noches (dependiendo de la época del año). Puede consultar esta información, en la web www.reservasparquesnacionales.es

“No nos cansamos de repetir que su seguridad es nuestra preocupación, pero es su responsabilidad”, concluye.