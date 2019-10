Antonio Morales anuncia que no participará en la campaña de Nueva Canarias para el 10N porque la alianza con CC "no es la mejor opción"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, ha recalcado este martes que la alianza de su partido con Coalición Canaria para las generales “no es la mejor opción” y ha anunciado que él no participará en la campaña para el 10 de noviembre.

Morales sostiene que Coalición Canaria "se ha ido escondiendo en el Senado para obviar a la Justicia" y ha hecho "un enorme daño a Gran Canaria y al presidente del Cabildo", organizando "campañas mediáticas intensas para hacer daño a la institución” que representa.

En declaraciones a los medios de comunicación en Melenara, el dirigente nacionalista ha subrayado que él sigue prefiriendo "un pacto progresista de izquierda" para Canarias por encima de la alianza con CC, como ha dicho "por activa y por pasiva". Porque, a su juicio, un pacto con Coalición Canaria "no es bueno para el nacionalismo ni para lo que hemos venido defendiendo".

En cuanto a la supuesta ausencia de voces discordantes respecto a ese pacto en la Ejecutiva de NC (Román Rodríguez afirmó este lunes que el acuerdo se aprobó por unanimidad con una sola abstención), Morales ha precisado que sí las hubo. "La mía y de otros compañeros", ha dicho.

Antonio Morales ha alegado que no va a entrar en un "debate público" sobre lo ocurrido en torno al acuerdo con CC por "no generar polémica", pero también ha recalcado que defenderá su opinión "por responsabilidad con los ciudadanos" que les votan. Y porque considera "un deber como político" responder a quienes "confían en las propuestas que hace Nueva Canarias" y que "pueden sentirse decepcionados si no se dan las explicaciones pertinentes”.

Asimismo, ha asegurado que "suscribe" el comunicado publicado este martes por la asamblea del Roque Aguayro (partido aliado con Nueva Canarias en Agüimes), que ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con la alianza NC-CC para las elecciones del 10N.

Pacto para el reparto de escaños

Tal y como adelantó Canarias Ahora, el acuerdo entre las dos formaciones nacionalistas incluye un reparto del escaño que se obtenga en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, de forma que dos años y medio de la próxima legislatura serán para Nueva Canarias y 18 meses, para Coalición Canaria.

Así, Pedro Quevedo, por NC, será el diputado de la alianza electoral hasta 2021, y María Fernández, número uno por Las Palmas de CC, ocuparía el escaño hasta el final de la legislatura.

Crisis abierta en NC

Tras anunciar la intención de concurrir a las generales con CC, varios miembros del partido NC han abandonado sus cargos. Además de la voz discordante de Antonio Morales, la exsenadora María José López también mostró su desacuerdo, hasta el punto de anunciar este domingo su dimisión de sus cargos y que no concurrirá en las listas de NC para el Senado. Previamente, Faneque Hernández también abandonó el partido por el mismo motivo, la ocultación de información a los integrantes de NC respecto a las conversaciones con CC de cara a las generales del próximo mes de noviembre.