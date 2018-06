El pacto con CC amenaza con romper el grupo de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo

La plataforma ciudadana Ciuca (Ciudadanos para el Cambio) no fue invitada a formar parte de la alianza preelectoral entre Coalición Canaria (CC) y Unidos por Gran Canaria (UxGC), según ha confirmado a Canarias Ahora su consejero insular, Daniel Reyes. “No estábamos en la presentación de la alianza porque no fuimos invitados ni al acto ni a formar parte de la alianza”, y ha subrayado que nunca formaron parte de ninguna mesa de negociación, aunque sí hubo contactos extraoficiales.

Esta información se contradice con lo que sostiene el líder de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, quien ha asegurado que “Ciuca fue invitada al acto y también a formar parte de la alianza. Ellos decidieron no venir. Yo siempre he deseado que Ciuca se mantenga en la coalición electoral”. Según Bravo de Laguna, Ciuca, CC y UxGC han mantenido varias conversaciones para pactar una alianza preelectoral.

Ambas formaciones también se contradicen con respecto al futuro de los dos consejeros de Ciuca, que se encuentran dentro de la coalición electoral UxGC en el Cabildo. Mientras que Reyes ha anunciado que este jueves se celebrará una reunión para decidir qué hacer con sus dos consejeros, Bravo de Laguna sostiene que a él no le consta que Ciuca se esté planteado qué hacer con sus consejeros: “A mí Ciuca no me ha comentado nada”, ha asegurado el líder de UxGC.

Los representantes de Ciuca convocan la reunión porque “el grupo se ha quedado incoherente”, ha explicado Reyes. Ante la pregunta de una posible salida de su grupo de la coalición, ha comentado que “no somos nosotros los que debemos abandonar el grupo, en todo caso, serán otros los que deban abandonar la coalición, ya que la coalición Unidos por Gran Canaria se creó con anterioridad al partido que, con el mismo nombre y logo, Bravo de Laguna registró después”.

Aun así, Reyes espera llegar a algún acuerdo, aunque aspira a “tener voz propia dentro del Cabildo porque yo no creo que Bravo de Laguna pueda asumir nuestra voz. No sabemos si a partir de ahora, Bañolas (CC), José Miguel Bravo de Laguna (UxGC) y Paco Pérez (UxGC) van a votar conjuntamente”.

De momento, la plataforma continúa abierta a alianzas con otras formaciones políticas, incluidas CC y UxGC, para acudir juntas al Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento autonómico. Eso sí, ya han decidido presentarse solos en las elecciones municipales.

Coalición Canaria en Gran Canaria y Unidos por Gran Canaria presentaron el pasado 9 de junio su Coalición por Gran Canaria, una alianza preelectoral para acudir juntos a los comicios autonómicos, insulares y municipales de 2019 con el objetivo de que la isla "recupere su peso" en el Archipiélago.

La coalición será para el Cabildo de Gran Canaria, el Parlamento de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no descartan extender el acuerdo a todos los municipios de la isla.