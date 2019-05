Cuando el Gobierno de Clavijo reconoció que Canarias no se toma en serio el cambio climático porque ninguna administración lo hace

Las Islas son uno de los enclaves más débiles ante los efectos devastadores del cambio climático, pero también una región que cuenta con los requisitos geográficos suficientes para emprender y liderar un camino ininterrumpido hacia la sostenibilidad. A pesar de ello, y mientras la cuenta atrás hacia una destrucción medioambiental irreversible sigue en marcha, el Gobierno regional prefiere esperar por los demás. Así, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), reconoció en diciembre de 2017 en el Parlamento autonómico que el cambio climático "es un tema que no nos tomamos en serio, no nosotros, es un tema que no nos hemos querido tomar en serio ningún cargo y ninguna administración del mundo".

La consejera afirmó que “cuando países como Estados Unidos decidan implicarse en esto, cuando nos tomemos en serio que las medidas que hay que adoptar hay que aplicarlas y son transversales a todos los gobiernos, estaremos de verdad trabajando en la lucha contra el cambio climático”. La postura del presidente norteamericano, Donald Trump, ha evidenciado que Estados Unidos no es un buen modelo a seguir en materia medioambiental. Por el contrario, Trump se ha posicionado como líder del inmovilismo ante el cambio climático, con continuos intentos por restar credibilidad a este fenómeno, al que ha definido incluso como “fraude”.

Asimismo, Barreto también insistió en que la lucha medioambiental “no es una cuestión de Canarias, ni es una cuestión de una Consejería”. Para la consejera, “ni siquiera es una cuestión de España”, sino “de todo el mundo”. Por ello, valora que solo cuando “nos empecemos a creer eso de verdad todos, no solo quienes llevan un área en concreto” se podrá decir que el Ejecutivo “está adoptando medidas concretas y reales" para mitigar este fenómeno medioambiental. Hasta el momento, señaló, solo podemos “estudiar lo que hay, las medidas que tenemos y las soluciones que podemos dar”.

La consejera planteó esta reflexión para responder a la pregunta formulada por el diputado de Podemos Manuel Marrero Morales sobre las propuestas realizadas por la delegación canaria en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), celebrada en noviembre de 2017 en la ciudad alemana de Bonn. Barreto respondió que “no hay ninguna delegación de Canarias”, sino que se gestionó a través de España.

Ante esto, Marrero rebatió que, en esa ocasión, la ONU había invitado también a los gobiernos regionales a un encuentro en el que los archipiélagos del mundo eran protagonistas, por ser los territorios perjudicados y amenazados directamente por la subida del nivel del mar. "Definitivamente, este Gobierno no será el que lidere la lucha contra el cambio climático", subrayó el diputado de la formación morada.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria sí acudió a esta Cumbre. En Bonn, la corporación insular comenzó a tramitar la instalación en Canarias de la primera iniciativa de España contra el cambio climático auspiciada por la ONU. Un proyecto que, según el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ya estaba "más que aceptado", cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, intervino para frustrar la creación de este centro que, según Morales, "situaría al Archipiélago como referente en la Macaronesia y en el mundo".

Más ausencias

La ausencia de representantes del Gobierno en cumbres internacionales y nacionales sobre medio ambiente no ha sido algo puntual. El último caso fue la falta de representación del Archipiélago en el Congreso de Medio Ambiente de Toledo. Entre las presentaciones sobre desarrollo rural, retos de despoblación y gestión del territorio de forma sostenible, figuraba el debate ¿Cuáles son los retos del cambio climático? ¿Tenemos las respuestas? En él, Nieves Lady Barreto contaba con una ponencia pendiente de confirmación, pero finalmente no asistió y no envió a nadie para sustituirla.

Asimismo, en 2018 la polémica envolvió de nuevo a esta Consejería con motivo de la Cumbre del Clima de Marrakech, cuando distintas fuentes que estuvieron presentes en el encuentro aseguraron que no vieron a la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, en esta cita internacional celebrada del 7 al 18 de noviembre, a pesar de que ella estaba en la ciudad. El Ejecutivo destinó 1.463,75 euros al desplazamiento de la viceconsejera para que participara en la Cumbre.