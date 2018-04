La oposición se harta del presidente de RTVC: "Saque sus manazas de la Radiotelevisión pública"

“Fuera el señor Negrín, fuera la señora Rodríguez y fuera el señor Méndez. Que saquen sus manazas de la Radiotelevisión pública porque son ellos quienes nos han llevado hasta aquí”. Así de contundente estuvo este viernes el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en la comparecencia ante la comisión de control de RTVC del presidente del consejo rector de RTVC, Santiago Negrín. Un Negrín que en todo momento defendió que no está cometiendo en su gestión "ninguna ilegalidad" y que por ello seguirá adelante con su pretensión de adjudicar el contrato de 144 millones de euros por los servicios informativos a través del procedimiento de negociado sin publicidad.

El presidente del partido nacionalista fue el parlamentario más duro contra la gestión de Negrín, ya que advirtió al presidente del ente que "tendrá que entenderse con la justicia y yo diría que hasta con la Guardia Civil", y le acusó de ser "una marioneta al servicio de los intereses políticos del Gobierno" y de haber actuado ilegalmente "a sabiendas". Rodríguez admitió que está “preocupado” pero “no sorprendido” por la situación en la que se encuentra la RTVC y recordó que “dos personas renuncian, las otras dos se enfrentan a Negrín, no se saca el concurso de señal, se hace una chapuza de ampliación del contrato de señal hasta diciembre y sigue sin sacarse a concurso el contrato que finaliza el 30 de junio".

También el diputado de Podemos Juan Márquez criticó el “fracasado intento de culpar al Parlamento del desastre de su mala gestión” y calificó de “cínico” que haya “querido utilizar a sus trabajadores”. "Aquí ha habido inacción política, pero la legalidad era incompatible con la continuidad de Negrín al frente", al tiempo que recalcó que el objetivo de su partido es defender “los informativos públicos”.

Por su parte, la diputada del PP Luz Reverón le pidió al presidente que “aclarase la situación” en la que está el concurso y le acusó de haber ido a “contarnos su libro”, mientras que Guadalupe González Taño, desde Coalición Canaria (CC), recordó que la comparecencia se pidió porque “los partidos quieren saber cómo se ha actuado en este ámbito” y, sobre todo, cómo se va a hacer para “lograr” la garantía de continuidad del servicio público de la RTVC.

Santiago Negrín tomó la palabra recordando que el próximo 30 de junio finaliza el contrato de los servicios informativos y “con su extinción no existe posibilidad de prórroga” y la “no realización de la nueva licitación supone el fin de las emisiones de la Radiotelevisión Canaria”.

Negrín justificó sus actos asumiendo que como “administrador único” debe garantizar que la emisión se mantenga “con todas las garantías legales” y ese es “el estado de necesidad que ha motivado sus actuaciones en todo momento”.

Además, aseguró que “como órgano de contratación estaba en la obligación de tomar una decisión” y para ello asumió unas consideraciones. “En primer lugar respeté la petición de la mesa de no seguir adelante con el concurso”, explica el presidente, y afirma que lo hizo a pesar de que “se había aportado una solución jurídica suficientemente argumentada para continuar”.

El presidente del ente aclara que “no eran los pliegos la fuente de confusión de las empresas” ya que una de ellas no tuvo problemas para “interpretarlos correctamente en 2008, cuando eran literalmente exactos al del procedimiento en que resultó adjudicatario”.

Después de intentar justificar todos sus actos y, tras quitarse culpas de encima, en los últimos minutos de su primera intervención, el presidente de la televisión canaria recuerda que “el reloj sigue corriendo y nos quedaremos sin servicio el 30 de junio”. Por ello, Negrín aclara que ha tomado la decisión de “seguir adelante con procedimiento de negociado sin publicidad” y recalca que su decisión “se basa en lo establecido en dos artículos de la ley de contratos del sector público”.

"Lo último que me apetecía era iniciar este camino solo, pero mi deber está en impedir que se fuera a negro. En cualquier caso, la inacción es una asunto de trascendencia, ya que de no promover una licitación se hubiera favorecido los intereses de un solo agente", manifestó.

Desde el Grupo Mixto, Melodie Mendoza insistió en que todos los grupos del Parlamento deben apelar a la coherencia para que los asuntos importantes salgan adelante. "El concurso a día de hoy sigue por el concurso de negociado sin publicidad, opción que eligió el señor Negrín y que no impiden los tribunales. Buscar la opción más viable para que la televisión deje de emitir en unos dos meses. Como la tele se vaya a negro no sabremos cuándo volverá a emitir", concluyó.

Tras los reproches de los diferentes grupos parlamentarios, en los que lo acusaron de “mentiroso”, de “cínico” y de hacer lo que ha querido con dinero público, en su última intervención para el cierre de la comparecencia, Negrín señaló que ha tenido que “atravesar muchas dificultades” y que el proceso “ha dañado la imagen del ente”.

Por su parte, Negrín señaló que han sido muchas las dificultades que ha tenido que atravesar y que durante este proceso "se ha dañado la imagen del ente". "No he abandonado por responsabilidad. Unos 700 trabajadores dependen de este contrato y me levanto cada día para sacar esto adelante", y por ello “seguiré adelante con el negociado sin publicidad”.

“Yo no estoy haciendo nada fuera de la legalidad y voy a seguir adelante porque es mi deber y mi responsabilidad”, considera. Asimismo, acabó su comparecencia pidiendo “respeto para los profesionales del ente público”, ya que “ellos no se pueden defender”.