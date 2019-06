El PSOE negocia un gobierno de cambio para desalojar a CC del poder después de 26 años

El PSOE ha comenzado este lunes la ronda de contactos para formar gobierno en Canarias con varias incertidumbres sobre la mesa: la postura de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la posibilidad de pactar con un candidato investigado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Grúas, Fernando Clavijo (CC), la opción de conformar un gobierno de izquierdas con Podemos y NC, o la idea de romper con una dicotomía histórica e iniciar un mandato con el Partido Popular. Después de seis horas de conversaciones, parecen surgir algunas certezas: el PSOE comenzará a negociar una alianza en favor del cambio para desalojar a CC del poder después de 26 años.

El secretario general de la formación más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo, Ángel Víctor Torres, ha incidido en que, después de los encuentros celebrados durante esta jornada, "es evidente la existencia de una amplia mayoría que apuesta por un cambio en el Archipiélago que el PSOE debe liderar". Además, ha revelado que el equipo de Pedro Sánchez está en absoluta sintonía con el PSOE de Canarias y "respalda y avala un cambio político en las Islas".

Torres ha mantenido conversaciones desde las 9.30 hasta pasadas las 15.00 horas con los candidatos del resto de partidos en el Hotel Iberia, en Las Palmas de Gran Canaria. La única formación que faltó a la cita fue Ciudadanos, ya que ha comenzado hoy a configurar sus comisiones de negociación, por lo que la reunión tendrá lugar en los próximos días. Por su parte, el líder de ASG, Casimiro Curbelo, no pudo asistir, y en su lugar acudió la diputada electa Melodie Mendoza.

"Se dan las condiciones para que una alianza progresista cuaje", aseguró Torres. Por ello, a partir del miércoles y con el objetivo de alcanzar una mayoría estable para los próximos cuatro años, el equipo negociador del PSOE comenzará a contactar con los partidos que este lunes se han mostrado a favor el cambio: Podemos, NC, ASG y PP. Todos los que han asistido a la jornada de negociación, salvo CC. "Tanto CC como el PSOE hemos dejado claro que un mandato en conjunto no es nuestra primera opción y lo descartamos", señaló el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, tras reunirse con Torres.

Antona rechaza los pactos en cascada

Asier Antona (PP) inauguró la ronda con un encuentro de una hora en el que, según el político, se compartieron ideas, proyectos y programas. Sin embargo, no quiso responder si efectivamente Ángel Víctor Torres le había ofrecido una propuesta firme para conformar un gobierno en conjunto.

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, atiende a los medios de comunicación tras reunirse este lunes con el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres. Efe/ Elvira Urquijo A.

Lo que sí dejó claro es que el PP no se cierra a ningún partido. Antona no cierra la puerta a un posible acuerdo con CC, y afirmó que, en los últimos días, el secretario general del partido que, hasta el momento, ha liderado en el Archipiélago se ha puesto en contacto con él. Así, respecto a la condición de Fernando Clavijo como investigado por el caso Grúas, el popular prefirió “no adelantar acontecimientos” y ver “qué sucede en los próximos días”.

Un hipotético mandato conjunto entre el PSOE y el PP en la circunscripción autonómica no condicionaría, según Antona, la formación de gobiernos en los distintos cabildos y ayuntamientos. “Los pactos en cascada no suelen acabar bien”, aseveró.

Las líneas rojas de ASG

La diputada de Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, ha subrayado tras su encuentro con Ángel Víctor Torres la importancia de que todos los partidos cedan para buscar “lo mejor para Canarias”. Sin embargo, el partido de Curbelo tiene claras cuáles son sus líneas rojas: poder formar un grupo parlamentario con tres diputados y que no se toque la ley de Islas Verdes.

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, y la diputada electa de la Agrupación Socialista Gomera, Melodi Mendoza, en la primera ronda de negociaciones. Efe/ Elvira Urquijo A.

Asimismo, y aunque ASG preferiría un gobierno en el que no estuviera Podemos, Mendoza ha afirmado que el partido no vetará a ninguna formación política. Tampoco piensan en formar parte del equipo de gobierno. "Estar dentro de la alternativa que apoyemos no es algo decisivo", afirmó la diputada.

Respecto a la posibilidad de sentarse a negociar con Clavijo pese a estar siendo investigado, Mendoza cree en la presunción de inocencia y asevera que "respetan la separación de poderes" y que nunca han jugado a ser jueces. "Cuando haya una sentencia firme, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar", subrayó.

Podemos, deseo de cambio y no "de recambio"

Noemí Santana (Podemos) fue la tercera en reunirse con Ángel Víctor Torres y calificó el encuentro de "satisfactorio". La formación morada ha trasladado al PSOE su voluntad de cambio en Canarias y no "de recambio", haciendo referencia a la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP. Santana señaló que "no percibimos las políticas del partido de Antona como un cambio respecto a lo que se ha llevado a cabo en Canarias en estos últimos treinta años".

El partido recuerda que la alianza progresista integrada por NC, ASG, Podemos y el PSOE suma para poder impulsar un nuevo mandato en el Archipiélago. Sin embargo, no descarta la opción de quedarse fuera del Ejecutivo si es necesario para que se conforme un Gobierno estable que abogue por el progreso. "No estamos aquí por los sillones", insistió Santana.

NC aboga por "pactos coherentes"

Román Rodríguez (NC) considera necesario pactar con coherencia en los distintos ámbitos institucionales. "No sería lógico apoyar un gobierno regional del PSOE si Luis Ibarra plantea una moción de censura a Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria", ejemplificó antes de reunirse con Torres. Sin embargo, después del encuentro aclaró que no veía en el PSOE intención de llevarlo a cabo, ya que sería una censura sustentada en valoraciones subjetivas y no en cuestiones programáticas.

Asimismo, el líder de NC insistió en que las matemáticas juegan a favor de una alianza progresista ya que "el bloque conservador necesita el apoyo de ASG y Ciudadanos, decisivos en la formación de gobierno, mientras que a la izquierda le es suficiente con uno de los partidos".

Descartado un gobierno PSOE-CC

El último encuentro tuvo lugar entre los dos partidos más votados en las elecciones del 26M: PSOE y Coalición Canaria. Sin embargo, según declaró el secretario general de CC tras la reunión, ambas formaciones dejaron claro desde el principio que el pacto entre ellas no figuraba como su primera opción.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán (i), y el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, en la primera ronda de negociaciones. Efe/ Elvira Urquijo A.

Barragán reconoció que CC lleva desde el pasado lunes tratando de "explorar" la predisposición del resto de partidos a apoyar un gobierno de CC. Sin embargo, no desveló ninguna conclusión. "Por su lado, el PSOE seguirá intentando asegurar la mayoría absoluta", concluyó el secretario.