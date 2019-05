Vox no consigue representación en ninguna de las instituciones de Canarias

Vox no ha conseguido entrar esta noche ni en el Parlamento de Canarias, ni en los cabildos ni tampoco en ninguno de los 88 ayuntamientos de las islas.



En las elecciones al Parlamento de Canarias, Vox multiplica por doce su porcentaje de votos, al pasar del 0,20 % que obtuvo en las circunscripciones insulares en 2015 al 2,57 % actual.



Sin embargo, con el 57 % escrutado, se queda fuera de la Cámara legislativa de la comunidad autónoma.



El partido que lidera Santiago Abascal tampoco consigue consejeros en los cabildos y no logra concejales en ninguno de los 88 ayuntamientos de las siete islas de Canarias.



En rueda de prensa, sus dirigentes en Canarias han reconocido que no han logrado su objetivo de conseguir representación institucional.



"Pero esto es una carrera de fondo. No vamos a desfallecer", ha apuntado Nicasio Galván.