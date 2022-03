Meri Pita se desmarca del partido político creado por una de sus colaboradoras un mes antes de abandonar Unidas Podemos

La decisión de la diputada canaria Meri Pita de abandonar el grupo Confederal al que pertenece Podemos por “la deriva orgánica del partido” ha generado el rechazo en peso del partido, tanto en el ámbito regional como nacional, que la acusan de tránsfuga al pasarse al grupo Mixto en lugar de abandonar su acta. Para más inri, desde el 23 de febrero de este año está registrado el partido Reunir, cuya presidenta es Carmen Valido, quien fuera número 2 en la lista de Podemos por la provincia de Las Palmas en las elecciones de julio 2016, tras Meri Pita. Pero la diputada canaria se ha desmarcado de esta formación.

Se trata de un partido de ámbito estatal con vocación territorial y se presentará a las elecciones correspondientes en cada territorio bajo el nombre Reunir, acompañado de la denominación de cada ámbito geográfico; por ejemplo, Reunir Gran Canaria o Reunir Teguise, según el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

Sin embargo, Pita asegura que no forma parte de Reunir. “No me voy a presentar a ningún partido, ni tengo ningún partido; yo ya no voy a estar en ninguna candidatura en ningún lado”, ha explicado. A su juicio, los rumores sobre que pusiera en marcha junto a sus colaboradores un partido político antes de abandonar Unidas Podemos han salido a la palestra “como un elemento de defensa en el argumentario de la carta que se ha filtrado y que iba dirigida a los compañeros y compañeras del Parlamento estatal. Los ataques vienen por el mismo sitio, siempre se dicen las mismas cosas. En lugar de responder realmente a lo que se está planteando en esa carta”.

Se refiere al escrito firmado por un grupo de cargos públicos de Podemos en Canarias difundido este jueves en el que señalan que “después de un tiempo de debates y reflexión sincera, decidimos que nuestra acta de diputada en el actual Grupo Parlamentario de Unidas Podemos abandone la disciplina de dicho Grupo”. De un total de 12 firmas, destacan Javier Doreste, teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o Conchi Monzón Navarro, consejera de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria.

Pita añade que sí estará para apoyar “la reconfiguración del espacio del cambio” en Canarias, “sin ninguna duda”, con el objetivo de que “se reagrupe el espacio del cambio, que se reagrupen todos los que estamos defendiendo ese espacio del cambio”. Pero insistió en que ni tiene un partido, ni se presentará a ninguno más.

Valido acompañó a Pita en la XII legislatura hasta marzo de 2019. Más de un año después, en noviembre de 2020, fue expulsada del partido junto a otros 13 militantes que se dieron de baja en bloque de la lista de la formación al Parlamento de Canarias en 2019.

Valido también formaba parte de la candidatura encabezada por Meri Pita a la Secretaría General de Podemos en Canarias en octubre de 2020 para suceder a Noemí Santana, frente a la liderada por la directora general de Juventud del Gobierno regional, Laura Fuentes. La campaña estuvo marcada por los desacuerdos públicos entre ambas candidaturas, con acusaciones por parte de la lista de Pita sobre fallas en el proceso electoral.

Tan solo un día después de publicar su candidatura, la lista liderada por Pita decidió retirarse de las primarias de Podemos, sosteniendo que no se cumplían con las garantías y transparencia en el proceso. Por lo que ganó la plancha de Laura Fuentes, también integrada por Santana y otras personas que ocupan cargos en el partido, como la viceconsejera de Derechos Sociales Sylvia Jaén, o los diputados Manuel Marrero y María del Río.

Es después de las primarias cuando se emite la resolución del Comité de Garantías Estatal que expulsa a los 14 militantes porque se dieron de baja de la formación un día antes de que finalizara el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones autonómicas de 2019, lo que ponía en peligro la candidatura de la formación a la Cámara regional.

Los 14 militantes expulsados anunciaron que recurrirían la decisión y defendieron la legitimidad de dimitir en bloque horas antes de que finalizara el plazo para presentar las candidaturas a los comicios autonómicos de 2019. Fuentes del partido indican que continúan expulsados.

Preguntada por este periódico, Valido remitió a una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes “donde todos y todas las compañeras, incluida Meri Pita, darán todas las explicaciones necesarias”.