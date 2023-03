El ministro de la Presidencia dice que el Mediador “inventa cuentos de ficción” para acusar al PSOE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha restado este viernes toda credibilidad al “mediador” Marco Antonio Navarro Tacoronte, investigado por un juzgado tinerfeño como enlace entre empresarios y políticos en un caso de corrupción, al entender que está “inventándose cuentos de ficción” para acusar a diputados socialistas.

“Sinceramente, a mí me parece que no podemos dar credibilidad a personas que están dedicándose a estar en medios de comunicación inventándose historias, inventándose cuentos de ficción que no llevan a ninguna parte”, ha contestado Bolaños a la prensa en Madrid acerca de la afirmación de Navarro Tacoronte de que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, fue uno de los comensales en una cena que organizó para empresarios y diputados.

El ministro ha señalado que los socialistas cuando han “tenido algún indicio fiable sobre una persona” la han “apartado”, la han “expulsado del partido”, por lo que entiende que ahora no se dan esos indicios por unas afirmaciones sin aportar pruebas de un investigado en un caso de corrupción.

Bolaños ha añadido que “la investigación está en marcha” en un juzgado y que espera que “esclarezca todos los hechos y quien tenga que pagar, que lo pague”.