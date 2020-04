La Alianza de la Sanidad Privada Española cuestiona por qué Canarias no usa sus camas

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha preguntado este jueves por qué comunidades españolas como Canarias no usan las camas de su red o lo hacen de forma testimonial y optan, por el contrario, por montar hospitales de campaña, como el instalado en el recinto ferial de Tenerife.



ASPE ha asegurado en un comunicado que la capacidad de camas UCI con las que cuenta es "muy superior" a la que se está empleando en estos momentos y ha afirmado que tiene disponibles en toda España 2.200 plazas de cuidados intensivos, aunque no en las comunidades más colapsadas.



La patronal de los centros sanitarios privados ha detallado que tienen hospitalizados en sus centros a 5.200 pacientes, 610 en Unidades de Cuidados Intensivos, y han registrado 12.500 positivos.



Existen en los hospitales privados un total de 2.800 camas UCI, contando entre ellas tanto las instaladas de forma permanente, como las que se ha requerido ampliar en regiones con focos de contagio muy activos.



"Es oportuno concluir, por tanto, que existe una capacidad instalada de camas en la sanidad privada, para los casos más severos, muy superior a la que se está empleando en estos momentos, exceptuando las regiones con mayor colapso como Madrid, Cataluña y La Rioja. Concretamente, de casi 2.200 camas UCI", subraya ASPE.



Asegura que ha informado de esto a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad y ha hecho un llamamiento a todas las regiones "para que empleen a fondo toda nuestra capacidad instalada allí donde sea necesario, en lugar de levantar hospitales de campaña".



En este sentido, ha mostrado su extrañeza porque algunas comunidades autónomas hayan decidido levantar infraestructuras provisionales de contingencia para atender la presión de ingresos de los afectados por el coronavirus, cuando disponen y no emplean los recursos de la sanidad privada.



Concretamente -indica- hay que señalar a las regiones de Canarias y Valencia, "que teniendo en la práctica la capacidad total de las infraestructuras sanitarias privadas a disposición de la crisis, no hagan uso o solo testimonial de sus equipamientos y recursos humanos".



"También se da la circunstancia de que regiones como Galicia parecen haber dado órdenes expresas recientes de que los pacientes vayan a hospitales de campaña y no a centros sanitarios privados", lamenta.



La patronal de la Sanidad Privada sugiere que en aquellas regiones donde hay menor estrés asistencial y la pública puede cubrir las necesidades de afectados por el contagio, se derive a los centros privados el resto de las afecciones o patologías para liberar las infraestructuras de la sanidad pública, tal y como están haciendo en Castilla-La Mancha, destaca.