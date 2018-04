Las kellys de Gran Canaria y Tenerife tras reunirse con Rajoy: “Ha valido la pena, esperamos que no se quede en la foto”

Los colectivos Kellys Unión Tenerife y Kellys Unión Gran Canaria han valorado de forma positiva el encuentro entre las cinco representantes de las camareras de piso de toda España y el presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque son conscientes de que fue un acto preelectoral: “Ha valido la pena la experiencia y la idea es que todo esto no se quede en una foto”, resume Mónica García, vicepresidenta de la asociación tinerfeña, quien también estuvo presente en la rueda de prensa posterior en el Senado.

“Nos hemos quedado solo en palabras, no hay nada firmado, ningún compromiso. Rajoy se limitó a escuchar y, aunque es un logro importante ser recibidas en el Palacio de la Moncloa, es un poco contradictorio porque el propio presidente del Gobierno había echado hacia atrás la propuesta no de ley de la jubilación anticipada”, precisa la presidenta de Kellys Unión Tenerife, Angelina Martín, en referencia a una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso.

La reunión se alargó durante dos horas y se tiraron por tierra todos los protocolos: “Una compañera le mostró la faja al presidente. Fue algo natural, estuvieron dos horas cuando tenían previsto 60 minutos. Ella quiso mostrar las secuelas que deja trabajar como camarera de piso y ni corta ni perezosa le enseñó la faja. Hay compañeras que lo están pasando realmente mal y a la hora de contar sus problemas, se vinieron abajo. Eso fue lo que sucedió y algunas salieron llorando de la reunión”, recuerda García.

Aunque el ambiente general entre las compañeras fue de alegría, porque “por poco que consigas, ya es algo”, dice la vicepresidente de Kellys Unión Tenerife. “Ha costado mucho llegar hasta aquí, muchas lágrimas sobre todo”, añade Martin.

Mesa para la Defensa de los Derechos y Condiciones de Trabajo de las Camareras de Pisos de Canarias

En la agenda de estas dos organizaciones estaba marcado el 6 de abril como el día en el que sentaría por segunda vez con los sindicatos para conformar la Mesa para la Defensa de los Derechos y Condiciones de Trabajo de las Camareras de Pisos de Canarias porque “unidos somos más fuertes”.

Reunión entre las kellys de Gran Canaria y Tenerife con los sindicatos. Alejandro Ramos.

Acudieron Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca), Unión General de Trabajadores (UGT), Intersindical Canaria (IC), Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), Sindicalistas de Base, pero no Comisiones Obreras (CCOO), que anunció que se desmarcaba de la reunión porque rechazan que sindicatos que no cumplen con los requisitos mínimos legales puedan actuar como interlocutores ante las administraciones públicas.

“CCOO se negó a reunirse con nosotras porque no tenemos base legal. Tendríamos que ir bajo el paraguas del sector de la hostelería. La verdad es que no lo entiendo porque las asociaciones luchamos por nuestros derechos, al igual que los sindicatos”, afirma Angelica Martin.

Sobre el posicionamiento de la propia presidenta de la Asociación Las Kellys, Myriam Barros, que se muestra pesimista de cara a conseguir algo junto a los sindicatos, la presidenta de las Kellys Unión Tenerife opina: “Nosotras seguimos apostando por los sindicatos porque son ellos quienes nos representan. Hay que sumar, no restar. Y entre todos lo vamos a hacer. Yo no necesito ser amiga de nadie, yo lo que necesito son apoyos. Lo ideal es que todos estuviesemos a una, pero si hay quien no quiere a los sindicatos tampoco va a pasar nada. Cada una lleva su lucha a su manera”.

Las conclusiones a las que llegaron las camareras de piso y los sindicatos serán anunciadas el día 13 de marzo en rueda de prensa en Gran Canaria en una hoja de ruta en la que incluirán movilizaciones y manifestaciones.