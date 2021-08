Gran Canaria pasa por primera vez al nivel 4 de alerta sanitaria, el más restrictivo

El Consejo de Gobierno de este jueves ha decidido, una semana más, mantener a las islas en los mismos niveles de alerta sanitaria, excepto Gran Canaria que, por primera vez, pasa al nivel 4, el más restrictivo. Por tanto, Tenerife se mantiene en nivel 4; Fuerteventura y La Palma, en nivel 3; La Gomera y Lanzarote, en nivel 2; y El Hierro, en nivel 1. Las medidas entrarán en vigor en la madrugada del domingo para el lunes, a las 00.00 horas.

Nivel 4 de alerta sanitaria en Gran Canaria: estas serán las medidas que entrarán en vigor en los próximos días

El consejero de Sanidad del Gobierno regional, Blas Trujillo, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo que sigue siendo predominante la variante delta en Canarias, rondando en estos momentos el 80% de los casos. "Este es uno de los motivos por los que se han disparado los contagios", subrayó. Asimismo, señaló que las islas se encuentran en su "pico pandémico", siendo la cuarta comunidad autónoma con la incidencia de COVID-19 más baja de todo el país. "No obstante, en cuanto al porcentaje de ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), somos la cuarta comunidad con mayor sobrecarga de toda España", alertó.

Un "parón en las incidencias" en casi todas las islas

"En términos generales, estamos viendo, no solo un parón, sino un descenso en los contagios en el conjunto del Archipiélago", agregó Trujillo. Dicho "parón regional", que se extiende a todos los grupos etarios, no se ha evidenciado en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde ha habido un incremento en los contagios. "En el caso de Fuerteventura no es suficientemente importante como para cambiar de nivel, pero en Gran Canaria se ha unido este incremento a una subida en la ocupación UCI, lo que ha provocado el cambio", indicó.

Tenerife, que se mantiene en nivel 4, "ha ido descendiendo la velocidad de la incidencia en términos generales", aunque se ha ido incrementando en los mayores de 65 años. "Esto demuestra que los jóvenes están contagiando a los mayores y que, gracias a la vacunación, la letalidad en estos momentos es la más baja de todo el estado español". Lo que más preocupa al Consejo de Gobierno es el alto porcentaje de ocupación de las camas UCI en Tenerife, que ya llega al 29%, la más alta del Archipiélago. Esto ha provocado, explica Trujillo, que se activen los planes de contingencia en los hospitales y en la atención primaria, pero no solo en Tenerife, también en el resto de islas del Archipiélago.

La nota positiva fue para la isla de La Palma, que sigue en nivel 3 a pesar del frenazo en su incidencia, "con una evolución tremendamente positiva" y con una especial mejoría en las UCI.

Una persona de 12 años, en la UCI por COVID en Canarias

El consejero de Sanidad también dio a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la media de edad de personas hospitalizadas en los últimos 15 días en Canarias es de 55 años, y la media de los ingresados en UCI es de 51 años, "el 25% de ellos tienen entre 12 y 39 años".

En cuanto a la vacunación, Trujillo señaló que en la próxima jornada Lanzarote llegará al 70% de población con la pauta vacunal completa y que "en las próximas semanas" toda Canarias logrará alcanzar este objetivo, después de notificarse un 63,3% de población inmunizada para este miércoles.

En su intervención, hizo especial hincapié en la necesidad de seguir vacunando a la ciudadanía. "De los 10.976 casos nuevos notificados en la última semana, el 22,3% estaba inmunizado, el resto no había recibido vacunas o solo la primera dosis. En cuanto a los ingresos, el 70% de los pacientes de planta estaban sin inmunizar y el 72% de las personas en UCI no tenían ninguna dosis o solo una".