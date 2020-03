Dos enfermeras de un centro de salud, nuevos casos de COVID-19 en Gran Canaria

Dos enfermeras del centro de salud de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, han dado positivo por coronavirus y permanecen ingresadas en el Hospital Doctor Juan Negrín.

Se trata de los dos últimos casos detectados en Gran Canaria, donde la cifra de contagiados asciende a trece personas. Los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional este viernes al mediodía elevaban a 63 los casos activos por COVID-19 en todo el Archipiélago, un número al que hay que sumar los siete pacientes que ya han recibido el alta.

Fuentes sanitarias de solvencia han confirmado a este periódico los positivos de las dos enfermeras. Hasta la fecha no había trascendido ningún caso de contagio entre los sanitarios de las Islas, aunque la dirección del Hospital Doctor Negrín instó este jueves a un grupo de profesionales del centro a mantenerse aislados tras haber mantenido contacto con una ciudadana que acudió a Urgencias y no comunicó en un primer momento que había estado con una persona procedente de una zona de riesgo, siendo diagnosticada posteriormente con COVID-19.

Las enfermeras contagiadas no presentan signos de gravedad. Según las mismas fuentes, aún se está realizando la encuesta epidemiológica y, en principio, no afecta a los pacientes del centro de salud, puesto que las profesionales no estaban trabajando en las fechas previas. Además, siguiendo los protocolos establecidos, se ha aislado a los contactos de estos nuevos casos y se ha procedido a la limpieza del lugar.

Otras fuentes oficiosas apuntan que una de las enfermeras que ha dado positivo por coronavirus había regresado de Madrid hacía escasas fechas.

El Ministerio de Sanidad ha instado a los ciudadanos a no acudir a los hospitales o a los centros de salud si existe la sospecha de haberse contagiado por el virus o si se ha estado en contacto con alguien que lo haya tenido o proceda de una zona de riesgo. El Gobierno de Canarias ha activado la línea telefónica gratuita 900112061 para resolver dudas sobre el coronavirus para reservar el 1-1-2 para atender los casos de emergencia.