El género no binario reivindica su existencia con una jornada formativa

No Binaries España organiza ha celebrado este miércoles una performance en Las Palmas de Gran Canaria para reivindicar la existencia de este género. Además, el sábado 17 de julio en el Centro Cívico Suárez Naranjo. El objetivo es dar a conocer la realidad identitaria de este colectivo, que se ha quedado fuera de la Ley LGTBI Estatal pero que cuenta con el respaldo y reconocimiento en Canarias tras la aprobación de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Las personas no binarias, aún invisibilizadas en la sociedad: “Siempre hemos existido y queremos que se nos oiga”

Las personas no binarias son todas aquellas que, dentro del paraguas trans – entendido como las personas que no se identifican con el género asignado al nacer–, no se reconocen ni como hombre ni como mujer, al menos no por completo, o fluctúan entre ambos. Son personas no binarias todas aquellas que se identifican como: género fluido, agénero, bigénero, trigénero, demigénero, pangénero o cualquier otra vivencia de la identidad alejada del binarismo hombre-mujer.

“Queremos que se nos oiga, que se nos vea, que se nos conozca y se nos reconozca. Queremos ponernos cara y voz a las personas no binarias. Somos dentro del colectivo LGTBI las más invisibles y, debido a la situación en la que estamos respecto a la ley estatal, nos vemos en la necesidad de luchar por nuestros derechos más que nunca”, explica Cassie Román, integrante del colectivo.

El objetivo tanto de la performance como de la jornada formativa, es que el concepto de “persona no binaria” empiece a calar en el imaginario colectivo de la población. “Porque cualquier persona que no está educada en asuntos LGTBI no sabe ponernos cara ni identificarnos. Somos un colectivo muy amplio, tenemos diferentes apariencias y realidades muy diversas. Somos el típico cajón de las chucherías de la casa porque no entramos en ningún otro cajón, hay mucha diversidad”, explica Román, organizadore del evento y portavoz de No Binaries España.

“¿Tiene algo que ver la orientación sexual en todo esto? Claramente no, la orientación sexual es independiente de la identidad de género y las personas no binarias se pueden identificar con todas las etiquetas”, se refirió Román, haciendo la correspondiente distinción entre identidad (quién soy), orientación (quién me gusta) y expresión de género (cómo me expreso ante el mundo). “Hay personas no binarias que experimentan disforia de género y otras que no, algunas se hormonan o tratan quirúrgicamente para vivir su género de la forma con la que se sienten más plenas. Y nadie es más no binarie por hacer una u otra cosa”, puntualizó.

“Dentro de las funciones educativas; la artística es súper importante. El arte llega más que otras acciones por eso es importante la faceta artística del activismo y en este caso creemos que la performance va a transmitir muy bien el mensaje para que llegue de forma muy sencilla a las masas”, explica le joven, que también es activista de Gamá, asociación LGTB de Canarias colaboradora de ambos eventos junto con el grupo Ona de TransGirls España. “El arte llega a una parte más profunda del ser y es importante llegar a la gente desde las dos vertientes, la artística y la formativa, en esta semana de visibilidad no binaria”, remarcó.

El sábado 17 de julio el Centro Cívico Suárez Naranjo de Las Palmas de Gran Canaria acogerá las siguientes ponencias previa inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/RDgDDBbcJnXm9Sv3A: