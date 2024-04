Izquierda Unida Canaria apoya las movilizaciones del 20A en las cinco islas, a favor de un turismo sostenible

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha emitido este miércoles un comunicado en el que muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas el día 20 de abril en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, bajo el lema Canarias tiene un límite y que convocan distintos grupos ecologistas en contra de la masificación en las islas, y a favor de un turismo sostenible para Canarias.

Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, manifiesta su “profunda preocupación por los efectos de un modelo turístico que consume sin control recursos finitos como el agua y el territorio, que agrava otros problemas no resueltos en Canarias como la gestión de los residuos, que compromete el acceso a la vivienda o que causa un alto y preocupante impacto en espacios de alto valor ecológico”.

Además “se constata que el actual modelo turístico, principal motor económico en las islas, no solo no reduce significativamente las tasas de desempleo sino que no apuntala condiciones laborales de calidad, siendo inaceptable que estemos en los puestos de cabeza en las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza extrema”, declara Tamayo.

Sin embargo, “Izquierda Unida Canaria no apela ni considera que haya turismofobia, como desde las derechas se quiere hacer creer” enfatiza Tamayo, “solo se exige que tengamos un debate sincero, valiente y decidido para tener un modelo lo más respetuoso con el territorio, el medioambiente, los recursos naturales y nuestro patrimonio cultural y etnográfico a la par que genere empleo, y de calidad, y que no genere impacto negativamente en otros derechos básicos como el acceso a la vivienda” y, para ello, “sí que se hace imperativo una moratoria turística en tanto se resuelva qué modelo es más ecosostenible y qué medidas correctoras se toman”

La formación ya trasladó hace unos días, que ponía toda su estructura organizativa a disposición para aumentar el número de islas que sumaran a esta iniciativa, mediante la movilización de sus bases de afiliación y simpatizantes, creando sinergias entre la movilización política y social en defensa del territorio canario.

Por todo ello, IUC hace un llamamiento a la ciudadanía, sindicatos y asociaciones a participar en las movilizaciones del 20 de abril y a “seguir exigiendo al Gobierno de Canarias que se posicione a favor de la mayoría social canaria y por Canarias, y no del lado de la patronal e intereses empresariales”, concluye la formación.